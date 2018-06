Hàn Quốc phát triển chất bảo quản đông lạnh máu từ vi sinh vật Nam Cực

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc hôm thứ Tư (27/6) cho biết Bộ đã ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ với công ty Altero Biotech để thương mại hóa chất bảo quản đông lạnh máu do viện nghiên cứu trong nước mới phát triển.



Trước đó, tiến sĩ Im Jung-han của Viện nghiên cứu địa cực Hàn Quốc (KOPRI) đã phát hiện ra một polyme sinh học (bio-polymer) chống đóng băng, một loại chất có thể kìm hãm sự đóng băng ở chủng vi sinh vật Pseudoalteromonas sống ở vùng biển đảo Ross, Nam Cực, và phát triển ra chất bảo quản đông lạnh máu.



Cho tới nay, quá trình bảo quản đông lạnh máu dẫn tới sự đóng băng, làm phá hủy tế bào bạch cầu trong máu, khiến cho quá trình bảo quản và cung cấp máu rất khó khăn.



Chất bảo quản đông lạnh máu được phát triển lần này sẽ giúp hấp thụ độ ẩm tế bào, kìm hãm sự đóng băng và duy trì khả năng sinh tồn của tế bào.



Hiệu quả bảo quản hồng cầu của loại chất mới này lớn hơn nhiều so với chất bảo quản đông lạnh trước đây là Glyxêrin. Sau khi máu được rã đông, có thể truyền máu ngay mà không cần loại bỏ chất bảo quản đông lạnh, và chỗ máu còn lại có thể bảo quản tiếp để sử dụng.



Viện nghiên cứu địa cực Hàn Quốc đã thí nghiệm sử dụng chất mới này và bảo quản đông lạnh thành công máu trong vòng sáu tháng, cao gấp năm lần so với thời gian bảo quản máu thông thường là 35 ngày ở tình trạng bảo quản lạnh.



Loại chất mới dự kiến sẽ góp phần làm giảm mạnh tỷ lệ hủy máu và tăng khả năng tự cấp máu của Hàn Quốc, vốn chỉ dừng ở mức 80% như hiện nay.



[Photo : KBS News]