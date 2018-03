Paralympic PyeongChang 2018 bế mạc

Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic PyeongChang 2018 đã khép lại sau 10 ngày thi đấu và bế mạc vào hôm Chủ nhật (18/3).



Nước chủ nhà Hàn Quốc đã chiêu đãi khách mời màn trình diễn đặc sắc điệu dân ca Arirang truyền thống được biến tấu đa dạng.



Khi màn trình diễn kết thúc cũng là lúc hơn 500 vận động viên, những con người mới vừa mới hoàn thành những ngày thi đấu đầy nhiệt huyết, cùng tiến vào lễ đài để tạm biệt nhau.



Giải thưởng MVP - Most Valuable Person, giải thưởng vinh danh những vận động viên đã có nhiều nỗ lực và thành tích xuất sắc, tương đương giải Vận động viên xuất sắc nhất Paralympic, đã được trao cho một vận động viên người New Zealand và một người khác đến từ Phần Lan.



Đây là giải thưởng được đặt ra vào Paralympic Seoul 1988, do cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội phát triển phúc lợi người khuyết tật Hàn Quốc Hwang Yeon-dae trao tặng. Bà Hwang Yeon-dae là người đã vượt qua được căn bệnh bại liệt, trở thành nữ bác sĩ khuyết tật đầu tiên của Hàn Quốc.



Tiếp đó, tiết mục biểu diễn văn nghệ bắt đầu với tiết mục múa đơn của một diễn viên múa là người khiếm khuyết thính giác, thể hiện sâu sắc ý nghĩa rằng ý chí của con người có thể làm thay đổi thế giới.



Lá cờ Paralympic PyeongChang được hạ xuống và trao cho đại diện nước chủ nhà của kỳ Thế vận hội tiếp theo là Trung Quốc.



Paralympic PyeongChang 2018 được đánh giá là thành công trên nhiều phương diện, cả về tổ chức lẫn tinh thần, trong đó riêng lợi nhuận thu được từ tiền bán vé đạt hơn 6,6 tỷ won (tương đương 61,68 triệu USD).



Đoàn thể thao chủ nhà Hàn Quốc giành được một huy chương vàng và hai huy chương đồng. Đặc biệt, vận động viên Shin Eui-hyun đã thể hiện được sức mạnh chiến thắng của con người trong Hai môn phối hợp Bắc Âu với quãng đường hơn 60 km.



Shin cũng đã mang về huy chương vàng đầu tiên cho Hàn Quốc trong lịch sử tham dự Paralympic mùa đông.



Đoàn thể thao Hàn Quốc đã kết thúc tất cả lịch trình tại kỳ Paralympic này vào thứ Hai (19/3).