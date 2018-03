Trong phiên biện hộ cuối cùng diễn ra vào hôm 27/2, Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa án trung ương Seoul mức án 30 năm tù giam và 118,5 tỷ won (khoảng 110,4 triệu USD) tiền phạt đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye. Tòa án sẽ ra phán quyết sơ thẩm vào hôm 6/4 tới. Dư luận đang hết sức quan tâm tới phán quyết cuối cùng của tòa cũng như khả năng tòa án cho phép truyền hình trực tiếp phiên tòa sơ thẩm cựu Tổng thống Park.



Mức án đề nghị của Viện Kiểm sát

Viện Kiểm sát chỉ ra rằng bà Park Geun-hye đã lợi dụng quyền hạn Tổng thống, thao túng quyền điều hành quốc gia, làm tổn hại tới các giá trị Hiến pháp. Trước đó, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án 25 năm tù giam với bà Choi Soon-sil, đồng phạm của bà Park và cũng là một thủ phạm chính khác trong vụ bê bối thao túng quyền điều hành quốc gia. Có thể thấy Viện Kiểm sát nhận định rằng cần phải truy cứu trách nhiệm nặng hơn với bà Park trên cương vị là một Tổng thống. Nhóm luật sư công được chỉ định biện hộ cho bà Park đề nghị tòa xét tới những công lao trong sự nghiệp chính trị của bà để giảm mức án mà Viện Kiểm sát đã đề nghị ở trên, dù tòa đưa ra phán quyết bà Park có tội hay vô tội. Về cáo buộc bà Park lợi dụng chức quyền với các doanh nghiệp, nhóm luật sư cho rằng các hành vi của bà đơn thuần là vì mục đích phục vụ quốc gia và người dân, không nhằm theo đuổi lợi ích riêng. Nhóm luật sư nhấn mạnh dù bà Park có bị chỉ trích về mặt đạo đức, chính trị vì đã không ngăn chặn sớm được hành vi sai trái của những người thân cận với mình, thì cũng không thể coi tất cả các hành vi của bị cáo là phạm pháp.



Phản ứng của chính giới

Đảng cầm quyền dân chủ đồng hành và ba đảng đối lập là đảng Tương lai chính nghĩa, đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý đều đồng tình với mức án mà Viện Kiểm sát đưa ra. Đảng Dân chủ đồng hành cho rằng đây là một mức án thích đáng với những hành vi sai trái của cựu Tổng thống Park, đồng thời bày tỏ kỳ vọng về phán quyết sáng suốt của tòa án. Ngược lại, đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập chiếm nhiều ghế nhất tại Quốc hội, lại chỉ trích đây là một mức án tàn nhẫn, không khác nào mức án tử hình với bà Park. Trong khi đó, Viện Kiểm sát nhấn mạnh rằng mức án trên hoàn toàn phù hợp với chủ trương của chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in.



Triển vọng phán quyết sơ thẩm và khả năng truyền hình trực tiếp phiên tòa sơ thẩm

Bà Park bị Viện Kiểm sát truy tố với 18 cáo buộc, như nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, cản trở quyền lợi của người khác, cưỡng ép, tham ô, làm rò rỉ bí mật công vụ. Trong đó, có 15 cáo buộc và mối quan hệ cấu kết giữa bà Park với các nhân vật thân cận là bà Choi Soon-sil hay cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Kim Ki-choon đã được tòa án công nhận trong các phiên tòa trước đó. Đặc biệt, bà Choi Soon-sil, nhân vật trung tâm trong vụ bê bối này, đã bị tòa tuyên mức án 20 năm tù giam trong phiên sơ thẩm. Với các tội danh hối lộ hay lạm dụng chức quyền, luật pháp truy cứu trách nhiệm nặng hơn đối với đối tượng là công chức hơn là dân thường. Thêm vào đó, cựu Tổng thống Park lại đóng vai trò chủ đạo hơn trong vụ bê bối này so với bà Choi Soon-sil. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng tòa sẽ đưa ra mức án với cựu Tổng thống Park nặng hơn so với bà Choi.



Kể từ sau khi tòa án quyết định kéo dài thời hạn bắt giam với cựu Tổng thống Park vào hôm 16/10 năm ngoái, bà Park đã không chịu trình diện tại tòa nhằm phản đối quyết định này. Bà cũng đã không có mặt trong phiên biện hộ cuối cùng diễn ra vào hôm 27/2 vừa qua. Nhiều khả năng bà này sẽ tiếp tục không trình diện trong ngày tòa tuyên án, làm dấy lên một số ý kiến cho rằng tòa có thể hoãn tuyên án. Tuy nhiên, giới luật pháp nhận định do cựu Tổng thống Park đã thường xuyên từ chối trình diện tại tòa, nên việc trì hoãn tuyên án cũng không mang lại hiệu quả gì. Do đó, nhiều khả năng tòa sẽ không trì hoãn việc này mà sẽ tiến hành như bình thường.



Một vấn đề được quan tâm khác là về khả năng tòa án cho phép truyền hình trực tiếp phiên tòa sơ thẩm. Trong năm ngoái, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã sửa đổi quy tắc cho phép truyền hình trực tiếp với phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên kể từ đó cho tới nay vẫn chưa có trường hợp nào được thực hiện. Về điều này, tòa án sẽ lắng nghe ý kiến từ phía cựu Tổng thống Park, đồng thời xem xét liệu việc truyền hình trực tiếp có phù hợp với lợi ích cộng đồng hay không, để từ đó đưa ra quyết định cuối cùng.