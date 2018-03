Tính đến ngày 5/3, chỉ còn 100 ngày nữa là tới cuộc bầu cử địa phương 13/6, cuộc bầu cử địa phương đồng loạt trên toàn Hàn Quốc lần thứ bảy. Cuộc bầu cử địa phương lần này được diễn ra bốn năm sau cuộc bầu cử địa phương ngày 4/6/2014, sẽ bầu ra tổng cộng hơn 3.500 người ở các vị trí thị trưởng, tỉnh trưởng, giám đốc Sở giáo dục, người đứng đầu của quận, huyện, ủy viên Hội đồng các tỉnh và thành phố và ủy viên Hội đồng các quận, huyện trên toàn quốc.



100 ngày trước thềm bầu cử

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương đã bắt đầu tiếp nhận đăng ký ứng cử viên sơ bộ vị trí tỉnh trưởng, thị trưởng và giám đốc Sở Giáo dục các tỉnh thành từ hôm 13/2. Quốc hội Hàn Quốc hôm 5/3 đã mở phiên họp toàn thể và thông qua dự thảo sửa đổi Luật bầu cử công chức Nhà nước có nội dung mở rộng khu vực bầu cử với vị trí ủy viên Hội đồng các tỉnh, thành trong cuộc bầu cử địa phương ngày 13/6 tới. Thời hạn để Quốc hội thông qua dự thảo này vốn là ngày 13/12 năm ngoái, sáu tháng trước ngày diễn ra bầu cử. Tuy nhiên, do phe cầm quyền và đối lập mãi không đi tới được nhất trí nên thời gian thông qua đã bị kéo dài. Vào hôm 2/3, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương đã bắt đầu tiếp nhận đăng ký ứng cử viên sơ bộ vị trí ủy viên Hội đồng các tỉnh, thành dù khu vực bầu cử vẫn còn chưa được quyết định xong. Tuy nhiên, ủy ban này cho phép các ứng cử viên sơ bộ có thể chọn lựa khu vực địa phương ứng cử sau khi khu vực bầu cử được Quốc hội thông qua. Nếu đăng ký là ứng cử viên sơ bộ, người đó sẽ có thể vận động tranh cử trong phạm vi nhất định, như phát danh thiếp, lập văn phòng vận động tranh cử. Công tác đăng ký ứng cử viên chính thức sẽ diễn ra trong vòng hai ngày, từ ngày 24/5 tới. Ngày chính thức bắt đầu vận động tranh cử là ngày 31/5. Các ứng cử viên sẽ có thể chính thức bắt tay xúc tiến toàn bộ hoạt động tranh cử từ ngày này.



Ý nghĩa

Cuộc bầu cử địa phương lần thứ bảy là cuộc bầu cử có quy mô toàn quốc đầu tiên diễn ra dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in. Do đó, cuộc bầu cử này mang ý nghĩa vừa là bước đánh giá sơ bộ về chính quyền đương nhiệm, vừa là tiền đề cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Theo đó, nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử này, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành có thể củng cố mạnh mẽ vai trò của mình trong công tác điều hành quốc gia. Trong khi đó nếu chiến thắng, phe đối lập sẽ có thể kìm hãm đáng kể được phe cầm quyền. Với những ý nghĩa như vậy, một cuộc chạy đua quyết liệt nhằm giành lấy vị trí ưu thế giữa các đảng là điều đã được dự đoán từ trước. Ngoài ra, việc cuộc bầu cử lần này được diễn ra dưới thể chế bốn đảng cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm. Kế hoạch hợp nhất giữa Đảng vì Nhân dân và đảng Chính nghĩa đã phát sinh những bất đồng, dẫn tới sự hình thành hai đảng là đảng Tương lai chính nghĩa và đảng Hòa bình dân chủ. Dự kiến cuộc bầu cử sắp tới sẽ là một bước ngoặt quyết định khả năng tồn tại của hai đảng này trong tương lai.



Đối sách và chiến lược của mỗi đảng

Cuộc bầu cử địa phương lần này sẽ là một cuộc cạnh tranh cực kỳ quyết liệt, khó có thể dự đoán trước được thắng bại. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang giành được tỷ lệ ủng hộ cao của cử tri, chiếm ưu thế hơn hẳn so với các đảng còn lại. Tuy nhiên, đã có nhiều trường hợp kết quả cuộc bầu cử địa phương lại khác so với tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng đó trên toàn quốc. Cùng với tỷ lệ ủng hộ cao của cử tri dành cho Tổng thống Moon Jae-in, đảng Dân chủ đồng hành đang kỳ vọng về một chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương sắp tới. Trong khi đó, đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập chiếm số ghế nhiều nhất tại Quốc hội đang đẩy mạnh công kích đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành về việc Chính phủ đương nhiệm đã tỏ ra “luồn cúi” trước Bắc Triều Tiên trong các đối thoại liên Triều diễn ra nhân Thế vận hội mùa đông PyeongChang. Đảng Hàn Quốc tự do đặt mục tiêu tập trung vào các vấn đề an ninh, tăng thêm số người của đảng này ở các vị trí tỉnh trưởng, thị trưởng, hiện đang ở mức sáu vị trí. Về phần mình, đảng Tương lai chính nghĩa đặt trọng tâm vào giá trị của một nền bảo thủ cải cách, thu hút những cử tri đã mệt mỏi với cuộc đối đầu giữa các phe phái chính trị, chưa quyết định bầu cho đảng nào. Trong khi đó, đảng Hòa bình dân chủ thì quyết tâm tận dụng lợi thế “sân nhà” ở vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) để giành thắng lợi trước đảng Dân chủ đồng hành.