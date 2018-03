Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã nhất trí tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ III tại Ngôi nhà hòa bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Cùng với đó, cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 5. Đây là thành quả từ chuyến thăm Bắc Triều Tiên và Mỹ của phái đoàn đặc biệt Hàn Quốc do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong dẫn đầu.



Khả năng đối thoại thượng đỉnh Triều-Mỹ

Trong buổi họp báo thường kỳ sau cuộc hội đàm với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, ông Chung Eui-yong cho biết Tổng thống Trump đã phát biểu rằng ông sẽ gặp Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un vào tháng 5. Trong cuộc gặp với người đứng đầu Nhà Trắng, ông Chung đã truyền đạt thông điệp của Chủ tịch Kim Jong-un tới Tổng thống Mỹ. Nội dung thông điệp là việc Bắc Triều Tiên cam kết phi hạt nhân hóa và hạn chế các hoạt động thử nghiệm hạt nhân và tên lửa trong thời gian tới. Ngoài ra, Chủ tịch Kim Jong-un cho biết ông hiểu về việc liên quân Hàn-Mỹ tổ chức tập trận quân sự chung thường niên, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể gặp Tổng thống Trump trong thời gian sớm nhất. Về điều này, ông Trump trả lời sẽ gặp Chủ tịch Kim Jong-un vào tháng 5 tới để tiến tới phi hạt nhân hóa vĩnh viễn bán đảo Hàn Quốc.

Trong một tin liên quan, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết Tổng thống Trump sẽ chấp thuận lời mời gặp mặt của Chủ tịch Bắc Triều Tiên. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được quyết định trong thời gian tới. Người phát ngôn Sanders khẳng định Mỹ ủng hộ quyết tâm phi hạt nhân hóa của miền Bắc, nhưng từ nay tới lúc đó, Washington sẽ vẫn duy trì các biện pháp cấm vận và gây sức ép tối đa với nước này.



Nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Trước đó, ông Chung Eui-yong đã dẫn đầu phái đoàn đặc biệt Hàn Quốc gồm năm người, trong đó có Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Seo Hoon, thăm miền Bắc trong hai ngày 5/3 và 6/3 và có cuộc gặp với Chủ tịch đảng Lao động Kim Jong-un. Trong buổi họp báo thường kỳ sau khi về nước, ông Chung cho biết hai bên đã nhất trí tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ III tại Ngôi nhà hòa bình thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào cuối tháng 4. Chánh Văn phòng Chung cho biết trong chuyến thăm trên, Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un đã cho thấy cam kết tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, và thể hiện rõ ràng rằng nước này không có lý do gì để sở hữu vũ khí hạt nhân nếu các mối đe dọa quân sự với Bình Nhưỡng được gỡ bỏ và sự an toàn của thể chế miền Bắc được đảm bảo. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng khẳng định về mong muốn đối thoại một cách thẳng thắn với Mỹ liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa, tiến tới bình thường hóa quan hệ với Washington. Bắc Triều Tiên còn khẳng định rằng trong thời gian diễn ra đối thoại, nước này sẽ không tiếp diễn các động thái khiêu khích chiến lược, như thử nghiệm hạt nhân hay phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, miền Bắc cam kết sẽ không sử dụng các vũ khí hạt nhân cũng như vũ khí thông thường nhắm vào miền Nam.

Trong chuyến thăm trên, hai miền Nam-Bắc đã nhất trí thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo hai nước nhằm giải tỏa căng thẳng quân sự, thảo luận một cách chặt chẽ. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành cuộc điện đàm đầu tiên trước khi Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ III được diễn ra. Chánh Văn phòng Chung Eui-yong đã truyền tải những thông điệp trên của Bắc Triều Tiên tới phía Mỹ trong chuyến thăm Nhà Trắng nói trên.



Ý nghĩa là triển vọng

Với những thành quả trên, nguy cơ hạt nhân Bắc Triều Tiên đã chuyển sang một cục diện mới hoàn toàn. Một khi Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ III và Hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ lần lượt được diễn ra vào tháng 4 và tháng 5 tới thì hai cuộc họp trên sẽ có thể củng cố được nền tảng cho một thể chế hòa bình vĩnh cửu trên bán đảo Hàn Quốc. Theo đó, điều dư luận quan tâm trong thời gian tới là quá trình thảo luận và trao đổi giữa các bên để chuẩn bị cho việc tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh.