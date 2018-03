Vào sáng hôm 14/3, cựu Tổng thống Lee Myung-bak đã tới trình diện tại Viện Kiểm sát và bị điều tra dưới tư cách nghi phạm cho tới tận sáng hôm 15/3. Ông Lee bị cáo buộc hơn 20 nghi ngờ, như nhận hối lộ, biển thủ, lạm dụng chức quyền, vi phạm Luật bầu cử và Luật quản lý các tài liệu ghi chép của Tổng thống.



Quá trình điều tra của Viện Kiểm sát

Vào lúc 9 giờ 22 phút sáng hôm 14/3, ông Lee đã tới trình diện tại trụ sở Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul. Ông Lee bày tỏ xin lỗi vì đã gây ra lo lắng cho người dân, cho biết bản thân ông có nhiều điều muốn nói nhưng dặn mình phải kiệm lời. Sau đó, ông Lee không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của báo giới, tiến vào phòng điều tra. Trước đó, ông Lee từng chỉ trích việc Viện Kiểm sát điều tra nhắm vào bản thân mình là một cuộc trả đũa chính trị, với danh nghĩa là “loại trừ gốc rễ tiêu cực”.



Quá trình điều tra đã kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút đêm cùng ngày. Sau đó, ông Lee cùng nhóm luật sư biện hộ đã xem xét lại toàn bộ tài liệu thẩm vấn của Viện Kiểm sát soạn thảo trong vòng sáu tiếng đồng hồ, rồi mới rời đi vào lúc 6 giờ 25 phút sáng hôm 15/3. Tổng thời gian ông Lee lưu lại trụ sở Viện Kiểm sát là 21 tiếng 18 phút, là buổi điều tra dài thứ hai sau buổi điều tra đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye cách đây một năm trước là 21 tiếng 30 phút. Trong suốt quá trình điều tra của Viện Kiểm sát, ông Lee tiếp tục giữ nguyên lập trường phủ nhận toàn bộ nghi ngờ.



Các cáo buộc

Cáo buộc nặng nhất đối với cựu Tổng thống chính là tội nhận hối lộ căn cứ theo Luật xử phạt nặng với những tội phạm đặc biệt, khoản tiền là 11 tỷ won (10,3 triệu USD). Trong đó có 1,75 tỷ won (1,6 triệu USD) là khoản chi phí hoạt động đặc biệt của Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) chuyển cho đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống dưới nhiệm kỳ của ông. Trước đó, Viện Kiểm sát đã truy tố bắt giam đối với cựu trợ lý kế hoạch và tài chính Phủ Tổng thống Kim Baek-joon, đồng thời quy kết ông Lee là “thủ phạm chính” đứng đằng sau vụ việc. Các công tố viên cáo buộc trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2007, thời điểm ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ XVII, cho tới tháng 3 năm 2009, khi ông Lee đang giữ chức Tổng thống, Công ty điện tử Samsung đã trả thay cho Công ty phụ tùng ô tô DAS, công ty bị nghi là thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Lee, khoản chi phí luật sư tại Mỹ lên tới 6 tỷ won (5,6 triệu USD).



Ngoài ra, ông Lee còn bị cáo buộc đã nhận nhiều khoản tiền phi pháp. Luật xử phạt nặng với những tội phạm đặc biệt quy định mức án chung thân hoặc trên mười năm tù giam đối với người nhận hối lộ trên 100 triệu won (gần 94.000 USD). Liên quan tới Công ty phụ tùng ô tô DAS, ông Lee bị nghi ngờ đã lạm dụng chức quyền, cản trở quyền lợi của người khác. Cựu Tổng thống Lee bị nghi ngờ đã huy động cả các cơ quan Nhà nước như Phủ Tổng thống và Bộ Ngoại giao vào vụ kiện của công ty DAS tại Mỹ khi công ty này bị vướng vào vụ kiện thu hồi 14 tỷ won (13,1 triệu USD) tiền đầu tư. Về vi phạm Luật quản lý các tài liệu ghi chép của Tổng thống, cựu Tổng thống Lee bị nghi ngờ đã lấy các tài liệu bí mật thuộc quản lý của Cơ quan lưu trữ quốc gia cho công ty DAS.



Phản ứng của chính giới và dự đoán

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho rằng các cáo buộc với ông Lee là rất nặng, trong khi ông này vẫn đang liên tiếp bác bỏ mọi nghi ngờ. Do vậy, các công tố viên cần phải điều tra và xử phạt nghiêm vụ việc. Ngược lại, đảng đối lập Hàn Quốc tự do lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, cho đây là một động cơ trả đũa chính trị nhắm tới cuộc bầu cử địa phương 13/6. Viện Kiểm sát đang gấp rút khởi tố cựu Tổng thống Lee Myung-bak do quá trình điều tra đã có nhiều tiến triển đáng kể, đồng thời do cân nhắc tới các vấn đề quốc gia quan trọng, như Hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng 4, cuộc bầu cử địa phương vào tháng 6. Nếu phiên tòa được mở thì cựu Tổng thống Lee dự kiến sẽ kịch liệt bác bỏ mọi cáo buộc. Các công tố viên sẽ phải làm sáng tỏ được những điểm mấu chốt, như ông Lee có phải chủ sở hữu thực sự của công ty DAS hay không, và chứng minh được mục đích trao đổi của các khoản tiền hối lộ.