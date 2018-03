Trong bối cảnh dư luận đang kỳ vọng Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp diễn ra sẽ trở thành một bước ngoặt mới đối với tình hình bán đảo Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra quyết định cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson. Người kế nhiệm ông là Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo, một đại diện theo đường lối cứng rắn trong Chính phủ Mỹ. Điều này khiến nhiều ý kiến dự đoán Mỹ sẽ không giảm nhẹ các biện pháp cấm vận với Bắc Triều Tiên kể cả khi đối thoại giữa hai bên được diễn ra.



Bãi nhiệm Ngoại trưởng Tillerson

Vào hôm 13/3, thông qua tài khoản cá nhân trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump cho biết ông Pompeo sẽ trở thành tân Ngoại trưởng Mỹ, đồng thời bày tỏ tin tưởng ông này sẽ làm tốt công việc của mình. Tổng thống cũng gửi lời cảm ơn ông Tillerson về thời gian giữ chức Ngoại trưởng vừa qua. Trả lời phỏng vấn báo giới sau khi đưa ra tuyên bố này trên Twitter, ông Donald Trump cho biết lý do khiến ông quyết định thay thế ông Tillerson là do bất đồng ý kiến về các chính sách ngoại giao chủ chốt, trong đó có thỏa thuận hạt nhân Iran. Việc Tổng thống Mỹ thay thế Ngoại trưởng Tillerson là điều ít nhiều đã được dư luận dự đoán từ trước. Ông Tillerson đã bị Tổng thống Trump công khai khiển trách sau khi liên tục đề xuất đối thoại vô điều kiện với Bình Nhưỡng, khiến quan hệ giữa hai người ngày một xấu đi.Trước đó, nhiều ý kiến đã nhận định rằng ông Tillerson sẽ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.



Mặt khác, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Steven Goldstein cũng đã bị cách chức sau khi đưa ra phát biểu thể hiện sự bất bình về quyết định nói trên của Tổng thống Trump, nói rằng bản thân ông Tilleron cũng không hiểu được lý do tại sao bị thay thế. Như vậy là các quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ còn lại hai Thứ trưởng John Sullivan và Tom Shannon, khiến lỗ hổng nhân sự ngoại giao trong bộ máy Chính phủ Mỹ càng trầm trọng hơn.



Người kế nhiệm ông Tillerson

Giám đốc CIA, người được chỉ định thay thế Ngoại trưởng Tillerson, là một người theo lập trường cứng rắn tiêu biểu trong Chính phủ Donald Trump. Vào đầu năm nay, ông Pompeo từng phát biểu rằng Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ hoàn thiện khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công nước Mỹ trong vòng vài tháng tới. Dù Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã bắt đầu đối thoại vào tháng 2 nhân Thế vận hội mùa đông PyeongChang nhưng Giám đốc CIA vẫn chỉ ra rằng chính quyền Bình Nhưỡng vẫn đang theo đuổi vũ khí hạt nhân, bất chấp đối thoại liên Triều. Điều này chứng tỏ ông này nhận định rằng dã tâm sở hữu sức mạnh hạt nhân để uy hiếp Mỹ của miền Bắc vẫn chưa hề có dấu hiệu thay đổi mang tính chiến lược. Ngoài ra, sau khi Mỹ và Bắc Triều Tiên nhất trí tổ chức Hội nghị thượng đỉnh song phương, ông Pompeo vẫn tuyên bố Washington sẽ không giảm nhẹ cấm vận hay có bất cứ sự nhượng bộ nào với Bình Nhưỡng cho tới khi nước này đưa ra được chứng cứ về việc giải trừ hạt nhân một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.



Triển vọng và phản ứng của Chính phủ Hàn Quốc

Mặc dù vậy, vẫn có phân tích cho rằng ông Pompeo thích hợp với vị trí Ngoại trưởng Mỹ hơn ông Tillerson trong cục diện đối thoại hiện nay. Trước tiên, ông Pompeo đã từng đảm nhiệm đường dây nóng phía Mỹ, trao đổi với Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Seo Hoon trong cục diện đối thoại liên Triều gần đây. Ngoài ra, tố chất cần thiết nhất của một nhà đàm phán là phải tạo được sự tin cậy cho đối phương. Ở khía cạnh này, ông Pompeo rõ ràng đã chứng minh ông nhận được sự tín nhiệm lớn hơn từ Tổng thống Trump so với ông Tillerson.



Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc nhận định việc Tổng thống Mỹ thay vị trí Ngoại trưởng sẽ không ảnh hưởng gì tới quá trình thảo luận giữa hai bên liên quan tới chính sách đối với Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa đánh giá đây là một sự thay đổi bất ngờ từ phía Mỹ, nhưng cũng cho rằng trong thời gian qua, Hàn Quốc và Mỹ đã duy trì được một cơ chế phối hợp chặt chẽ, nên hai bên hoàn toàn có thể tiếp tục duy trì điều này. Tuy nhiên, dự kiến dù đối thoại được diễn ra, Mỹ vẫn sẽ duy trì lập trường cứng rắn với Bắc Triều Tiên và tiếp tục đẩy cao sức ép với miền Bắc trong suốt quá trình đối thoại. Mục tiêu của Tổng thống Donald Trump là phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên một cách toàn diện và không thể đảo ngược, và ông Mike Pompeo là người hiểu rõ nhất mong muốn này của người đứng đầu Nhà Trắng.