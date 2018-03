Tiểu ban đặc biệt về tư vấn sửa đổi Hiến pháp người dân trực thuộc Ủy ban hoạch định chính sách trực tiếp dưới quyền Tổng thống hôm 13/3 đã báo cáo lên Tổng thống Moon Jae-in về phương án tư vấn sửa đổi Hiến pháp. Căn cứ vào đó, Phủ Tổng thống sẽ chốt phương án sửa đổi Hiến pháp để trình lên Quốc hội vào hôm 21/3 tới.



Phác thảo khung sửa đổi Hiến pháp

Phương án mà Tiểu ban này trình lên có nội dung cho phép chế độ Tổng thống tại vị trong hai nhiệm kỳ bốn năm liên tiếp thay vì một nhiệm kỳ năm năm như hiện nay, áp dụng thể thức bầu cử hai vòng, mở rộng chủ nghĩa dân chủ, đẩy mạnh quyền tự trị cho các địa phương.



Trước tiên, Tiểu ban này thêm vào toàn văn Hiến pháp các phong trào vận động dân chủ diễn ra sau cuộc biểu tình 19/4/1960 về phản đối chế độ độc tài và bầu cử gian lận, như cuộc đấu tranh phản đối Chính phủ độc tài Park Chung-hee diễn ra tháng 10 năm 1979 tại hai thành phố Busan và Masan, phong trào vận động dân chủ Gwangju ngày 18/5/1980 và phong trào vận động dân chủ vào tháng 6 năm 1987. Tiểu ban này đánh giá rằng cần phải thể hiện được quyền đấu tranh và tinh thần cách mạng của người dân đối với quyền lực quốc gia. Tuy nhiên, cuộc biểu tình thắp nến yêu cầu cựu Tổng thống Park Geun-hye từ chức diễn ra vào năm 2017 không được thêm vào toàn văn Hiến pháp do đây là sự kiện mới diễn ra, chưa được đánh giá đầy đủ về ý nghĩa lịch sử.



Về hình thức Chính phủ, Tiểu ban này đề xuất phương án cho phép chế độ Tổng thống tại vị hai nhiệm kỳ bốn năm liên tiếp. Khoản 2 điều 128 chương 10 Hiến pháp hiện hành quy định rằng việc sửa đổi Hiến pháp nhằm kéo dài hoặc nâng số nhiệm kỳ của Tổng thống không có hiệu lực đối với nhiệm kỳ Tổng thống đương nhiệm ở thời điểm đề xuất sửa đổi Hiến pháp. Theo điều khoản này, dù nội dung sửa đổi trên được Quốc hội thông qua thì Tổng thống Moon Jae-in cũng không thể kéo dài nhiệm kỳ của mình. Ngoài ra, Tiểu ban này cũng đề xuất áp dụng thể thức bỏ phiếu hai vòng với bầu cử Tổng thống. Hiếp pháp hiện hành mới chỉ quy định bầu ra Tổng thống theo hệ thống đầu phiếu đa số tương đối, tức người chiến thắng là người có nhiều phiếu nhất, không có quy định về thể thức bỏ phiếu hai vòng. Trong đó, thể thức bỏ phiếu hai vòng gồm vòng một bỏ phiếu sơ bộ, và nếu không có ứng cử viên nào đạt quá bán số ghế, vòng thứ hai sẽ được tổ chức giữa hai ứng cử viên đạt được số phiếu lớn nhất trong vòng sơ bộ.



Các nội dung chính khác

Một điểm đáng chú ý khác trong phương án trên là điều khoản quy định thủ đô bằng pháp luật. Hiến pháp hiện hành không có điều khoản quy định rõ ràng về thủ đô. Vào tháng 12 năm 2003, Luật thủ đô hành chính mới đã được lập ra nhằm chỉ định thành phố Sejong là thủ đô hành chính của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp sau đó đã ra phán quyết rằng luật này là vi hiến do Hiến pháp thông thường vẫn mặc nhiên coi thành phố Seoul là thủ đô của Hàn Quốc. Do đó, kế hoạch di dời thủ đô đã bị phá sản. Nếu nội dung sửa đổi này được thông qua tại Quốc hội thì kế hoạch di dời thủ đô sẽ tiếp tục được xúc tiến. Ngoài ra, dự thảo trên còn bao gồm các nội dung đẩy mạnh quyền tài chính, quyền lập pháp, mở rộng phân quyền và tự trị cho các địa phương, quyền triệu tập nghị sĩ Quốc hội của người dân, áp dụng quy định tiếp nhận đề xuất của người dân, mở rộng quyền tham gia trực tiếp của người dân vào công tác điều hành quốc gia.



Ý nghĩa và triển vọng

Theo quy định, Quốc hội phải thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ trong vòng 60 ngày sau khi dự thảo được công bố. Sở dĩ Chính phủ chọn trình dự thảo lên Quốc hội vào ngày 21/3 là để việc bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp diễn ra trong cuộc bầu cử địa phương ngày 13/6 theo đúng dự kiến thì thời hạn 21/3 là muộn nhất để dự thảo này có thể được thảo luận đầy đủ tại Quốc hội. Ngoài ra, điều này còn nhằm mục đích gây sức ép với Quốc hội đẩy nhanh thảo luận sửa đổi Hiến pháp. Tuy nhiên, nội bộ chính giới đang có nhiều ý kiến phản đối cho rằng việc đề xuất sửa đổi Hiến pháp không phải do Chính phủ mà phải do Quốc hội chủ đạo xúc tiến. Do vậy, dự thảo sửa đổi cuối cùng mà Chính phủ trình lên có thể sẽ bị loại đi những phần nhạy cảm về mặt chính trị. Ngoài ra, cũng không thể loại trừ khả năng thời điểm Chính phủ trình dự thảo sửa đổi Hiến pháp có thể bị muộn hơn so với dự kiến, do Chính phủ cần thảo luận thêm với chính giới và chính quyền các địa phương. Một quan chức Phủ Tổng thống nhấn mạnh Tổng thống sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về dự thảo sửa đổi Hiến pháp.