Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây đã tiến hành sửa đổi Hiến pháp, xóa giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tái đắc cử thành công nhiệm kỳ thứ tư. Như vậy là lãnh đạo hai cường quốc gần bán đảo Hàn Quốc đều đang nắm trong tay “quyền lực tuyệt đối”. Dự kiến sức ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tới vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên sẽ ngày một lớn dần, tác động lớn tới tình thế trên bán đảo Hàn Quốc.



Sự xuất hiện của “quyền lực tuyệt đối”

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra vào hôm 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tái đắc cử với số phiếu áp đảo hơn 76%. Ông Putin đã giữ hai nhiệm kỳ Tổng thống liên tiếp từ năm 2000 tới năm 2008. Sau đó, ông chuyển sang đảm nhiệm cương vị Thủ tướng do điều khoản cấm Tổng thống được tại vị ba nhiệm kỳ liên tiếp ở nước này. Với thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012, ông quay lại giữ chức Tổng thống, và giờ đây lại tiếp tục tái đắc cử. Như vậy, ông Putin đã thành công trong việc nắm quyền hành tới bốn nhiệm kỳ trong lịch sử nước Nga. Ngoài ra, nhiệm kỳ Tổng thống năm 2012 của ông đã được kéo dài tới sáu năm thay vì chỉ bốn năm. Nếu bao gồm cả thời gian ông giữ chức Thủ tướng nhưng vẫn là người nắm giữ quyền lực thực tế, thì tổng thời gian cầm quyền của ông Putin đã là 18 năm. Thêm sáu năm “thống trị” nước Nga trong nhiệm kỳ sắp tới thì coi như Tổng thống Vladimir Putin đang nắm trong tay “quyền lực tuyệt đối” tại cường quốc này.



Trước đó, tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thành công trong việc sửa đổi Hiến pháp, xóa giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch nước. Tiếp đó, vào hôm 17/3 vừa qua, ông Tập Cận Bình tái đắc cử chức Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Quân ủy trung ương, mở màn nhiệm kỳ thứ hai của mình. Kết quả kiểm phiếu cho thấy toàn bộ 2.970 đại biểu đã bỏ phiếu thuận và không hề có phiếu chống hay phiếu trắng. Ngoài vị trí Chủ tịch nước, ông Tập Cận Bình còn giữ hơn 10 chức vụ khác, trong đó có chức Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên thực tế, ông Tập Cận Bình nay đã thực sự có“quyền lực tuyệt đối” tại cường quốc hơn một tỷ dân này.



Phân tích

Bối cảnh dẫn tới việc Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình nắm trong tay quyền lực tuyệt đối có một điểm chung là tham vọng về một “quốc gia hùng mạnh”. Ở cả hai nước này cùng tồn tại kiểu suy nghĩ, đó là để xây dựng quốc gia trở thành một cường quốc, việc tập trung quyền lực trong tay một người là điều không thể tránh khỏi. Trên thực tế, Trung Quốc và Nga có khuynh hướng nhấn mạnh về tính cần thiết của “hiệu quả về mặt chính trị” để phát triển quốc gia hơn là “quy trình dân chủ”. Điều này khiến việc quyền lực tập trung vào một nhà lãnh đạo trở nên chính đáng. Những động thái trên cũng đã dẫn tới sự xuất hiện của cụm từ “chủ nghĩa toàn trị mới”. Cả Tổng thống Putin hay Chủ tịch Tập Cận Bình đều đang gieo vào người dân những nước này ảo tưởng về sự tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng độc tài lấy danh nghĩa là phát triển quốc gia.



Bán đảo Hàn Quốc trong bối cảnh hiện nay

Dự kiến trong thời gian tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tích cực can thiệp vào tình hình bán đảo Hàn Quốc hơn nữa. Tổng thống Putin đang mở rộng sự can thiệp vào các vấn đề quốc tế, như việc sát nhập bán đảo Crưm, can thiệp vào tình hình tại Xy-ri. Thậm chí, còn có nhận định cho rằng sẽ không có vấn đề quốc tế nào có thể giải quyết khi không có sự đồng ý của ông Putin. Điều này cũng hoàn toàn tương tự với vấn đề bán đảo Hàn Quốc.



Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình đang giương cao ngọn cờ “quan hệ nước lớn kiểu mới” trên cương vị là một trong hai cường quốc lớn nhất thế giới, cạnh tranh bá quyền với Mỹ. Đặc biệt, so với Nga, Trung Quốc có mối liên quan trực tiếp hơn nhiều trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc, nên Bắc Kinh đang can thiệp sâu hơn vào vấn đề này. Việc nước này từng áp đặt biện pháp trả đũa với Hàn Quốc sau khi Seoul quyết định triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) nhằm chứng minh rằng nước này sẽ không từ thủ đoạn nào để có thể đặt bán đảo Hàn Quốc dưới sức ảnh hưởng của mình. Trung Quốc và Nga đều tỏ lập trường phản đối việc Bắc Triều Tiên sở hữu hạt nhân và ủng hộ giải quyết theo đường ngoại giao. Tuy nhiên, hai nước này cũng kiên quyết không chấp nhận Mỹ tự ý hành động theo kịch bản riêng. Theo đó, tình hình bán đảo Hàn Quốc trong thời đại của hai nhà lãnh đạo này rõ ràng sẽ xoay chuyển khác trước.