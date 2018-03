Cựu Tổng thống Lee Myung-bak đã bị Viện Kiểm sát bắt giam để điều tra về một loạt nghi ngờ như nhận hối lộ, biển thủ. Như vậy, ông Lee là cựu Tổng thống thứ tư trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc bị bắt giam để điều tra, sau cựu Tổng thống Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo và Park Geun-hye.



Bắt giam cựu Tổng thống Lee

Vào lúc 11 giờ 6 phút tôi hôm 22/3, Tòa án khu vực Trung Seoul đã ban lệnh bắt giam cựu Tổng thống Lee Myung-bak theo đề nghị từ Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul. Ông Lee đã từ chối phiên thẩm vấn nghi phạm trước khi tòa án ban lệnh bắt giam. Theo đó, tòa án đã cùng Viện Kiểm sát tiến hành thẩm định các hồ sơ liên quan, như biên bản ý kiến của luật sư. Tòa án nhận định các công tố viên đã chứng minh được nhiều hành vi phạm tội của ông Lee. Đồng thời, xét về địa vị của nghi phạm, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội và tình hình vụ án sau quá trình điều tra của Viện Kiểm sát, tòa lo ngại chứng cứ có thể bị hủy nên đã quyết định ban lệnh bắt giam ông Lee. Viện Kiểm sát ngay lập tức đã cử hai công tố viên tới nhà riêng của ông Lee để thi hành lệnh bắt giam. Theo đó, cựu Tổng thống Lee đã được đưa tới Trại tạm giam khu vực Đông Seoul vào lúc 0 giờ 18 phút rạng sáng hôm 23/3. Thông qua tài khoản cá nhân trên trang mạng xã hội Facebook, ông Lee đã đăng tải một tuyên bố viết tay, dài ba trang, giãi bày rằng ông chỉ tự trách mình chứ không oán trách ai, tất cả đều là lỗi của ông. Mặc dù bản thân ông đã nỗ lực hết sức khi làm Tổng thống, cố gắng đoạn tuyệt với những thông lệ xấu trong quá khứ, thực hiện một nền chính trị trong sạch, nhưng những nỗ lực đó vẫn là không đủ so với yêu cầu hiện tại của người dân.



Cáo buộc

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak bị cáo buộc tổng cộng 18 nghi ngờ, trong đó có tội nhận hối lộ, biển thủ, trốn thuế, lạm dụng chức quyền. Viện Kiểm sát cáo buộc ông Lee đã nhận khoản tiền nhận hối lộ là 11 tỷ won (10,3 triệu USD). Trước tiên, ông bị nghi ngờ đã nhận 700 triệu won (648.000 USD) tiền chi phí hoạt động đặc biệt từ Cơ quan tình báo quốc gia (NIS). Trước đó, vào hôm 5/3, Viện Kiểm sát cũng đã khởi tố bắt giam đối ông Kim Baek-joon, cựu trợ lý kế hoạch và tài chính Phủ Tổng thống dưới nhiệm kỳ của ông Lee Myung-bak, và quy kết cựu Tổng thống Lee là “thủ phạm chính” đứng đằng sau vụ việc. Ngoài ra, số tiền 5,85 triệu USD chi phí luật sư bên Mỹ mà Công ty điện tử Samsung trả thay cho Công ty phụ tùng ô tô DAS, công ty bị nghi là thuộc sở hữu của ông Lee, cũng bị coi là tiền hối lộ. Ông Lee còn bị cáo buộc đã nhận hối lộ từ cựu Chủ tịch Công ty sở hữu tài chính Woori (Woori Finance Holdings) Lee Pal-seung, tập đoàn Daebo, cựu nghị sĩ Kim So-nam, Công ty thương mại ABC. Về cáo buộc biển thủ, ông Lee bị nghi ngờ đã lập một quỹ đen lên tới 33,9 tỷ won (31,38 triệu USD) tại công ty DAS từ năm 1991 tới năm 2007, sau đó chiếm đoạt 35 tỷ won (32,6 triệu USD) từ công ty này. Ông bị cáo buộc đã huy động cả các cơ quan Nhà nước để hỗ trợ công ty DAS khi công ty này vướng vào một vụ kiện tụng tại Mỹ. Ngoài ra, ông Lee còn bị nghi ngờ đã tiết lộ, che giấu các văn bản của Phủ Tổng thống, vi phạm Luật quản lý các tài liệu ghi chép của Tổng thống.



Triển vọng

Như vậy là Viện Kiểm sát sẽ có thể tiến hành điều tra bắt giam ông Lee trong tối đa 20 ngày, củng cố thêm cho các cáo buộc, đồng thời điều tra về cả những nghi ngờ khác chưa được đưa vào lệnh bắt giam. Viện Kiểm sát đang xem xét phương án trực tiếp tới nơi giam giữ để điều tra ông Lee do cân nhắc tới vấn đề cảnh vệ cho cựu Tổng thống. Tuy nhiên, do ông Lee đã từ chối lần thẩm vấn trước khi Tòa án ban lệnh bắt giam, nên cũng rất có thể ông này sẽ từ chối sự điều tra của Viện Kiểm sát. Thời điểm khởi tố ông Lee dự kiến vào khoảng ngày 10/4, khi thời hạn bắt giam kết thúc. Tuy nhiên, do chính giới đang bắt tay vào chạy đua cho cuộc bầu cử địa phương ngày 13/6 nên có thể thời điểm khởi tố sẽ được đẩy sớm hơn để hạn chế ảnh hưởng tới cuộc bầu cử này.