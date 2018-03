Hình thức chính phủ

Trong ba ngày từ ngày 20/3 tới ngày 22/3, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã lần lượt công bố nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Trong đó, nội dung được dư luận quan tâm nhất là về hình thức chính phủ. Cụ thể, dự thảo sửa đổi cho phép Tổng thống được tại vị hai nhiệm kỳ bốn năm liên tiếp. Cố vấn phụ trách các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống Cho Kuk cho biết do Hàn Quốc từng trải qua chế độ độc tài quân sự trong suốt một thời gian dài nên khi sửa đổi Hiến pháp vào năm 1987 đã chuyển sang chế độ quy định Tổng thống chỉ được phép tại vị một nhiệm kỳ năm năm. Tuy nhiên, giờ đây nền dân chủ tại Hàn Quốc đã lớn mạnh hơn, tới lúc cần phải chuyển sang chế độ cho phép Tổng thống tại vị hai nhiệm kỳ liên tiếp để đảm bảo công tác điều hành quốc gia một cách ổn định. Ông Cho nhấn mạnh điều khoản sửa đổi này sẽ không áp dụng với Tổng thống Moon Jae-in.



Dự thảo sửa đổi cũng giảm bớt hoặc phân tán quyền hạn của Tổng thống, đẩy mạnh quyền hạn của Thủ tướng và Quốc hội, xóa bỏ địa vị “nguyên thủ quốc gia” của Tổng thống, thực hiện bỏ phiếu bầu Chánh án Tòa án Hiến pháp trong số các thẩm phán của Tòa án Hiến pháp, thay vì do Tổng thống chỉ định bổ nhiệm như hiện nay.



Quyền hạn bổ nhiệm Thủ tướng của Tổng thống, một điểm gây tranh cãi nhiều nhất trong chính giới, vẫn được giữ nguyên như hiện tại. Tuy nhiên, trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp,

cụm từ “nhận chỉ thị từ Tổng thống” được xóa bỏ, thay vào đó Thủ tướng phải chịu trách nhiệm và bao quát chung các cơ quan hành chính. Cơ quan Thanh tra và kiểm toán Hàn Quốc (BAI), cơ quan trực tiếp dưới quyền Tổng thống, được tách riêng thành một cơ quan độc lập và Quốc hội sẽ bầu ra ba ủy viên thanh tra và kiểm toán.



Toàn văn dự thảo sửa đổi Hiến pháp và các nội dung chính khác

Trước đó, Phủ Tổng thống đã công bố nội dung sửa đổi liên quan tới các quyền cơ bản vào hôm 20/3, nội dung về phân quyền địa phương và chủ quyền người dân trong lần công bố thứ hai vào hôm 21/3. Trong toàn văn Hiến pháp được bổ sung thêm ba phong trào vận động dân chủ là cuộc đấu tranh phản đối Chính phủ độc tài Park Chung-hee diễn ra tháng 10 năm 1979 tại hai thành phố Busan và Masan, phong trào vận động dân chủ Gwangju ngày 18/5/1980, phong trào vận động dân chủ 10/6/1987. Trong phần về các quyền cơ bản, dự thảo sửa đổi công nhận ba quyền về lao động của công chức, đổi cụm từ gốc Hán “cần lao” thành từ “lao động”, đồng thời nêu rõ nghĩa vụ của Nhà nước là hướng đến trả công như nhau cho những công việc có cùng giá trị lao động. Từ "con người" được dùng thay cho từ "người dân" để nói về chủ thể trong hạng mục về quyền cơ bản trong Hiến pháp. Riêng trường hợp các quyền mang tính xã hội và tự do liên quan đến nghề nghiệp và tài sản vẫn sử dụng từ "người dân".



Trong lần công bố thứ hai, điểm được chú ý nhất là về khái niệm đất đai là tài sản chung. Khái niệm này từng được áp dụng vào năm 1989 dưới thời cựu Tổng thống Roh Tae-woo nhưng không được ghi cụ thể trong Hiến pháp. Điều này đã khiến một số điều luật liên quan bị Tòa án Hiến pháp coi là vi hiến. Nếu nội dung trên được thông qua thì Chính phủ sẽ có thể đẩy mạnh hơn nữa việc thu hồi lợi ích từ phát triển đất đai và đánh thuế đối với thu nhập từ bất động sản. Dự thảo sửa đổi cũng thêm vào điều khoản cho phép quy định thủ đô bằng pháp luật, ghi rõ Hàn Quốc hướng tới một quốc gia phân quyền địa phương.



Ý nghĩa và triển vọng

Một số ý kiến chỉ trích Phủ Tổng thống coi thường Quốc hội, tự ý đề xuất sửa đổi Hiến pháp. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống vẫn bất chấp phản đối, đề xuất dự thảo này lên Quốc hội, nhằm thực hiện cam kết tranh cử trước đây của Tổng thống Moon Jae-in là tiến hành trưng cầu dân ý về việc sửa đổi Hiến pháp trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào ngày 13/6 tới. Tuy nhiên, mâu thuẫn trong chính giới đang ngày một sâu sắc hơn sau khi Chính phủ đơn phương công bố dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành hối thúc phe đối lập bắt tay vào đàm phán sửa đổi Hiến pháp một cách vô điều kiện. Trong khi đó, đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập có số ghế nhiều nhất tại Quốc hội, chỉ trích quy trình công bố dự thảo sửa đổi Hiến pháp là vi hiến do dự thảo không hề được thông qua trong cuộc họp nội các. Không những thế, nội dung sửa đổi lại thiếu đi phần quan trọng nhất là cải thiện chế độ Tổng thống chuyên chế như hiện nay. Đảng Tương lai chính nghĩa, đảng Dân chủ hòa bình cũng đưa ra quan điểm tương tự khi chỉ trích quy trình đề xuất dự thảo sửa đổi Hiến pháp có những yếu tố vi hiến, đồng thời đề cập tới một chế độ Tổng thống theo hình thức phân quyền. Theo đó, quá trình thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại Quốc hội sắp tới dự kiến sẽ không hề dễ dàng.