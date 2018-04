Quốc hội Hàn Quốc hôm 27/3 đã tổ chức cuộc họp giữa Đại diện tại Quốc hội của ba đảng, là đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, đảng đối lập Hàn Quốc tự do và đảng Tương lai chính nghĩa, bắt đầu đàm phán về việc sửa đổi Hiến pháp. Trước đó, vào hôm 26/3, Tổng thống Moon Jae-in đã trình lên Quốc hội dự thảo sửa đổi Hiến pháp có nội dung chính là áp dụng chế độ cho phép Tổng thống được tại nhiệm trong hai nhiệm kỳ bốn năm liên tiếp, thay vì một nhiệm kỳ năm năm như hiện nay.



Quốc hội bắt đầu đàm phán sửa đổi Hiến pháp

Vào hôm 26/3, Đại diện ba đảng đã đạt được nhất trí về việc bắt tay vào đàm phán sửa đổi Hiến pháp từ hôm 28/3 do Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun đứng ra làm trung gian. Trong cuộc họp tại Quốc hội vừa rồi, Đại diện tại Quốc hội của ba đảng đã trao đổi ý kiến về các điểm gây tranh cãi chính trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp như vấn đề thay đổi hình thức Chính phủ, chế độ bầu cử, cải cách các cơ quan quyền lực, thời điểm bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp. Các bên nhất trí sẽ tiến hành thảo luận song song tại Ủy ban đặc biệt về sửa đổi Hiến pháp và cải cách chính trị thuộc Quốc hội. Ngoài ra, các bên nhất trí về việc Tổng thống Moon Jae-in sẽ có bài phát biểu tại Quốc hội liên quan tới việc sửa đổi Hiến pháp trong phiên họp Quốc hội bất thường tháng 4. Nếu đảng Dân chủ hoà bình và đảng Công lý bầu ra được Đại diện tại Quốc hội thì hai đảng này cũng sẽ tham gia vào cuộc họp giữa Đại diện các đảng tại Quốc hội.



Chính phủ đề xuất dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Trước đó, vào 3 giờ chiều hôm 26/3, Tổng thống Moon Jae-in đã trình dự thảo sửa đổi Hiến pháp được thông qua trong cuộc họp nội các lên Quốc hội, thực hiện quy trình công bố toàn dân, chính thức đề xuất dự thảo lên Quốc hội. Các nội dung trọng tâm của dự thảo gồm có việc áp dụng chế độ cho phép Tổng thống tại vị trong hai nhiệm kỳ bốn năm liên tiếp, áp dụng thể thức bầu cử hai vòng, giảm độ tuổi bầu cử từ 19 tuổi xuống 18 tuổi. Dự thảo có những nội dung giảm một phần quyền hạn của Tổng thống, tăng cường quyền lực cho Quốc hội, mở rộng quyền cơ bản của người dân, và đẩy mạnh phân quyền địa phương. Trước động thái này, phe đối lập đã chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Moon Jae-in, cho rằng ông đã coi thường Quốc hội khi tự ý trình dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Hơn nữa, các đảng đối lập cho rằng nội dung dự thảo không có các nội dung sửa đổi Hiến pháp theo hướng xóa bỏ những hệ quả xấu từ chế độ Tổng thống chuyên quyền mà ngược lại chỉ gồm những nội dung làm tăng thêm những hệ quả đó.



Quy trình và triển vọng

Trước phản ứng này của chính giới, dự kiến sẽ có ba kịch bản xảy ra. Một là Quốc hội đạt được phương án nhất trí. Hai là thời gian bỏ phiếu toàn dân về sửa đổi Hiến pháp có thể bị hoãn lại. Ba là Quốc hội sẽtiến hành biểu quyết dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Tổng thống.



Nếu biểu quyết, Quốc hội không thể chỉnh sửa dự thảo Hiến pháp của Tổng thống mà phải biểu quyết theo đúng nội dung dự thảo ban đầu được trình lên. Dù kịch bản này xảy ra thì khả năng dự thảo bị phủ quyết là rất lớn. Để được thông qua, dự thảo phải được trên hai phần ba nghị sĩ Quốc hội tán thành. Trong khi đó, đảng đối lập Hàn Quốc tự do vốn đang phản đối dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Tổng thống lại chiếm tới 116 ghế, hoàn toàn có thể “cản đường” việc thông qua dự thảo này. Quốc hội sẽ phải tiến hành một cuộc bỏ phiếu biểu quyết ghi rõ tên trong vòng 60 ngày kể từ sau khi dự thảo được trình lên, tức thời hạn biểu quyết là tới ngày 24/5.



Nếu Quốc hội đưa ra được một phương án nhất trí thì vấn đề sẽ có thể bớt phức tạp hơn. Để có thể được đưa ra bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương vào hôm 13/6 tới, dự thảo phải được thông qua tại Quốc hội và được công bố toàn dân trong vòng 20 ngày. Có nghĩa là thời hạn để Quốc hội thông qua dự thảo trên thực tế là ngày 4/5, rất gấp rút. Chính phủ cho biết sẽ rút lại dự thảo nếu phe cầm quyền và đối lập đạt được thỏa thuận về việc sửa đổi Hiến pháp.



Ngoài ra, thời gian bỏ phiếu có thể sẽ bị tạm hoãn, tức không bỏ phiếu chung với cuộc bầu cử địa phương. Điều này sẽ gây tốn kém về mặt chi phí và quy trình cũng rất phức tạp, khó có thể đạt được tỷ lệ bỏ phiếu của cử tri là 50%, điều kiện để có thể sửa đổi Hiến pháp. Do vậy, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tích cực kêu gọi bỏ phiếu dự thảo sửa đổi Hiến pháp song song với cuộc bầu cử địa phương. Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun cho biết chỉ khi nào chính giới nhất trí 100% về việc sửa đổi Hiến pháp thì mới có thể điều chỉnh thời điểm bỏ phiếu. Hiện tại, bất cứ kịch bản nào trong số ba kịch bản trên đều không hề dễ dàng. Dự kiến con đường thảo luận sửa đổi Hiến pháp tại Quốc hội sắp tới sẽ rất chông gai.