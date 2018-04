Trong cuộc họp cấp cao liên Triều diễn ra vào hôm 29/3, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nhất trí tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27/4. Đây sẽ là Hội nghị thượng đỉnh lần thứ III giữa hai nước, nối tiếp hai hội nghị thượng đỉnh trước đó giữa cố Tổng thống Roh Moo-hyun và cố Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il vào tháng 10 năm 2007 và giữa cố Tổng thống Kim Dae-jung và cố Chủ tịch Kim Jong-il vào tháng 6 năm 2000.



Hội đàm cấp cao liên Triều

Cuộc họp cấp cao liên Triều đã được diễn ra tại lầu gác Thống nhất (Tongilgak) tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Bắc, nhằm chuẩn bị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018. Hai bên đã thông qua thông cáo chung về ba nội dung nhất trí, trong đó có lịch trình tổ chức hội nghị thượng đỉnh như trên.



Hai miền nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên vào ngày 4/4 tới tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Nam để thảo luận cụ thể về các nghi thức, đảm bảo an ninh cũng như về báo chí và truyền thông. Hai bên sẽ quyết định sau về thời gian và địa điểm tổ chức tiếp một cuộc họp khác nhằm thảo luận vấn đề thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo hai nước. Với các vấn đề khác, Seoul và Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục trao đổi qua văn bản.



Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun, trưởng đoàn phía miền Nam, cho biết hai bên đã bàn bạc kỹ lưỡng về nghị sự chính tại hội nghị thượng đỉnh là phi hạt nhân hóa, ổn định hòa bình bán đảo và phát triển quan hệ liên Triều. Nếu cần thiết, hai bên sẽ tổ chức thêm một cuộc hội đàm cấp cao trong tháng 4 để thảo luận tiếp về vấn đề nghị sự của hội nghị thượng đỉnh. Tại cuộc hội đàm cùng ngày, phía Hàn Quốc có Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun, Thứ trưởng Thống nhất Chun Hae-seong, Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân Phủ Tổng thống Yoon Young-chan. Phái đoàn Bắc Triều Tiên do Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Bắc Triều Tiên Ri Son-kwon dẫn đầu, cùng hai quan chức khác thuộc Ủy ban này.



Ý nghĩa và triển vọng

Trước đó, trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của phái đoàn đặc biệt Hàn Quốc, hai miền Nam-Bắc đã đạt được nhất trí về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Ngôi nhà Hòa bình thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía Hàn Quốc vào cuối tháng 4. Lần này, hai bên đã quyết định được ngày tháng tổ chức cụ thể thông qua cuộc hội đàm cấp cao. Tuy nhiên, căn cứ theo tuyên bố chung của hai bên sau cuộc hội đàm và giải thích của Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, hai miền mới chỉ thảo luận về nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh, nhưng dường như vẫn chưa đạt được nhất trí hoàn toàn.



Phía Seoul đã đề ra các nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh là phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, giảm nhẹ căng thẳng quân sự, ổn định hòa bình lâu dài, phát triển quan hệ liên Triều, nhưng cũng đồng thời cho biết sẽ không chỉ giới hạn trong các vấn đề trên. Suy cho cùng, nghị sự trọng tâm nhất vẫn là vấn đề phi hạt nhân hóa, cụ thể là các giai đoạn, phương thức giải trừ hạt nhân và điều kiện trao đổi. Đó là bởi ổn định hòa bình hay tiến triển quan hệ liên Triều đều được đặt trên nền tảng là phi hạt nhân hóa.



Chủ tịch đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây đã bày tỏ quyết tâm giải trừ hạt nhân. Tuy nhiên, ông này cũng đề ra điều kiện là Mỹ và Hàn Quốc phải tiến hành “các giải pháp đồng bộ và theo giai đoạn”, cho thấy nước này có ý định tiến hành phi hạt nhân hóa từng bước một làm điều kiện trao đổi với Mỹ và Hàn Quốc. Ngược lại, Mỹ lại chủ trương “dỡ bỏ hạt nhân trước, trao đổi sau”, một giải pháp tương tự như khi Washington giải quyết vấn đề Libya. Đặc biệt, chủ trương này của Mỹ đang càng được tiếp thêm động lực khi Tổng thống Donald Trump chỉ định ông John Bolton, một người ưa thích “giải pháp kiểu Libya”, làm Cố vấn an ninh quốc gia. Về điều này, Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhận định “giải pháp kiểu Libya” hay việc thỏa hiệp một cách nhất quán sẽ không quá khó khăn. Điều quan trọng hơn là lãnh đạo hai nước phải đạt được thỏa thuận trước, rồi sau đó mới tổ chức các cuộc họp cấp chuyên viên để giải quyết vấn đề.