Mỹ và Trung Quốc đang bước vào cuộc chiến thương mại sau khi hai nước công bố áp đặt mức thuế cao với các mặt hàng của nhau, khiến nhiều quốc gia trên thế giới không khỏi lo ngại về ảnh hưởng từ cuộc chiến này. Hàn Quốc dự kiến sẽ không tránh khỏi thiệt hại về xuất khẩu, ít nhất từ 200 triệu USD cho tới tối đa là trên 30 tỷ USD trong thời gian tới.



Mỹ-Trung trả đũa thuế quan

Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) hôm 4/4 tuyên bố sẽ đánh thuế 25% với 1.300 mặt hàng ở lĩnh vực công nghệ cao của Trung Quốc. Ngay lập tức, Bắc Kinh cảnh báo sẽ đánh thuế trả đũa với 128 mặt hàng xuất khẩu của Mỹ, và quyết định tiến hành quy trình giải quyết tranh chấp tại Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Có thể coi đây là màn “giao chiến” đầu tiên trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Nếu xu hướng này tiếp diễn, hai nước sẽ không tránh khỏi rơi vào xung đột về thương mại. Tuy nhiên, sau đó Mỹ đã hoãn thời gian áp thuế với Trung Quốc cho tới khoảng đầu tháng 6. Về phần mình, Trung Quốc cũng cho biết sẽ ra công bố sau tùy theo tình hình đánh thuế của Mỹ với các mặt hàng của nước này. Điều này cho thấy hai bên sẽ có thể tiến hành đàm phán trong khoảng hai tháng tới, do Bắc Kinh và Washington đều lo ngại về hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra một cuộc chiến thương mại toàn diện.



Lo ngại về ảnh hưởng

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là một vấn đề rất nghiêm trọng, có thể làm thay đổi cơ cấu thương mại thế giới, kéo tụt nền kinh tế toàn cầu. Theo đó, hai nước cũng như các cường quốc trên thế giới đều đang hết sức căng thẳng dõi theo tình hình. Các quốc gia xuất khẩu châu Á, trong đó có Hàn Quốc, sẽ chịu thiệt hại đầu tiên từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Trung Quốc nhập khẩu hàng hóa trung gian là máy móc, phụ tùng viễn thông, vật liệu từ các nước Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Malaysia để sản xuất thành phẩm, xuất khẩu sang Mỹ. Theo đó, nếu xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ bị giảm sút thì các quốc gia này cũng sẽ bị thiệt hại theo. Nhật Bản cũng được phân tích là khó tránh khỏi vùng ảnh hưởng do Mỹ và Trung Quốc cũng là những đối tác thương mại lớn của Tokyo.



Kinh tế Hàn Quốc

Tình hình hiện nay có thể gây ra ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế Hàn Quốc.

Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) đưa ra ba kịch bản về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung để tiến hành phân tích về những ảnh hưởng có thể xảy ra. Kịch bản được hy vọng nhất là Mỹ chỉ đánh thuế 25% với sản phẩm của Trung Quốc có quy mô 50 tỷ USD, hàn gắn mâu thuẫn về thương mại giữa hai nước. Khi đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ sẽ giảm 0,9%, tức khoảng 3,8 tỷ USD. Do nhu cầu của Trung Quốc về hàng hóa trung gian giảm theo sẽ khiến tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc có thể giảm đi 0,03%, tức 190 triệu USD.



Kịch bản thứ hai là hai nước đạt được thỏa thuận chấm dứt mâu thuẫn bằng việc Trung Quốc chấp nhận yêu cầu của Washington về việc mở rộng nhập khẩu chíp bán dẫn từ Mỹ. Khi đó, Hàn Quốc sẽ còn chịu thiệt hại nặng nề hơn vì Bắc Kinh sẽ chuyển một phần lượng nhập khẩu chíp bán dẫn từ Hàn Quốc sang Mỹ. Nếu xảy ra tình huống này, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn của Hàn Quốc có thể giảm đi khoảng 4 tỷ USD.



Kịch bản xấu nhất là xảy ra một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa hai nước. Khi đó, làn sóng áp thuế cao sẽ lan ra toàn thế giới, kim ngạch thương mại toàn cầu có thể bị giảm đi 6%, xuất khẩu của Hàn Quốc giảm đi 6,4%, tức giảm 36,7 tỷ USD. Mặc dù khả năng này là rất thấp nhưng vẫn chưa thể biết trước được ngọn lửa mâu thuẫn giữa hai nước có thể cháy lan tới đâu, và việc Hàn Quốc chịu một phần thiệt hại là điều không thể tránh khỏi.