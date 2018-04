Đoàn nghệ thuật và võ sĩ Taekwondo Hàn Quốc do Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Do Jong-hwan dẫn đầu hôm 4/4 đã trở về nước sau khi kết thúc thành công hai buổi biểu diễn tại thủ đô Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên. Mặc dù có vẻ mệt mỏi sau một lịch trình bận rộn tại Bình Nhưỡng, nhưng tất cả thành viên trong đoàn đều xuất hiện với vẻ mặt rạng rỡ tại sân bay Incheon. Chia sẻ cảm xúc sau chuyến lưu diễn, đạo diễn âm nhạc Yoon Sang cho biết người dân miền Bắc đã hết sức xúc động khi xem buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật miền Nam, và bản thân ông phải tới khi đặt chân về nước mới cảm nhận được hết chuyến đi. Đón đoàn tại sân bay gồm có hơn 200 phóng viên cùng các nhiều người hâm mộ của các nghệ sĩ.



Biểu diễn tại Bình Nhưỡng

Đoàn nghệ thuật và võ sĩ Taekwondo của Hàn Quốc hôm 31/3 đã bay thẳng đến Bình Nhưỡng bằng chuyên cơ qua đường biển phía Tây, và đã có hai buổi biểu diễn tại đây. Đoàn nghệ thuật gồm có 11 nghệ sĩ và nhóm nhạc như hai giọng ca huyền thoại Cho Yong-pil và Lee Sun-hee, nhóm nhạc nữ Red Velvet, rocker Yoon Do-hyun. Đoàn đã có buổi biểu diễn đầu tiên vào hôm 1/4 tại Nhà hát lớn Đông Bình Nhưỡng với chủ đề “Mùa xuân về”, trình diễn 26 ca khúc vượt thời gian và gắn bó với nhiều thế hệ của hai miền Nam-Bắc. Tiếp đó, vào hôm 3/4, đoàn có buổi biểu diễn chung với các nghệ sĩ Bắc Triều Tiên với chủ đề “Chúng ta là một” tại Nhà thi đấu Ryugyong Chung Ju Yung. Đoàn võ sĩ Taekwondo cũng đã có hai buổi biểu diễn tại Bình Nhưỡng vào hôm 1/4 và 2/4.



Ý nghĩa và triển vọng quan hệ Nam-Bắc

Nhân sự kiện Bắc Triều Tiên tham dự Olympic mùa đông PyeongChang tại Hàn Quốc, hai bên đã nhất trí về việc giao lưu đoàn nghệ thuật. Chuyến lưu diễn lần này tại Bình Nhưỡng được diễn ra 13 năm sau buổicông diễn của ca sĩ Cho Yong-pil vào năm 2005. Giao lưu đoàn nghệ thuật hai nước đã góp phần tăng cường hơn nữa bầu không khí hòa giải, tạo đà cho hai miền Nam-Bắc chuyển sang cục diện đối thoại trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.



Đặc biệt, Chủ tịch đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tới tham dự buổi biểu diễn đầu tiên của đoàn nghệ thuật miền Nam vào hôm 1/4 và chào hỏi thân mật với đoàn phóng viên Hàn Quốc. Trên thực tế, ông Kim Jong-un là nhà lãnh đạo tối cao đầu tiên của miền Bắc trực tiếp tới xem biểu diễn của đoàn nghệ thuật miền Nam. Ông Kim Jong-un còn đề xuất tổ chức một buổi biểu diễn ở Seoul với chủ đề “Mùa thu đến”. Truyền thông miền Bắc đưa tin rất tích cực về sự kiện trên. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, Đài truyền hình trung ương miền Bắc đồng loạt đưa tin bài, phóng sự về các buổi biểu diễn. Mặc dù chỉ tập trung đưa tin về việc ông Kim Jong-un tới dự sự kiện này nhưng nhiều hình ảnh của các nghệ sĩ miền Nam đã được truyền đạt khá chi tiết tới người dân miền Bắc. Ngoài ra, nước này đã nhanh chóng xin lỗi về việc hạn chế đoàn phóng viên miền Nam tác nghiệp tại điểm biểu diễn, linh hoạt cho phép sử dụng điện thoại và internet, khác hẳn so với trước đây. Trong quá khứ, Bắc Triều Tiên thường tỏ thái độ thù địch với văn hóa đại chúng Hàn Quốc hoặc phương Tây. Sự mềm dẻo và linh hoạt lần này của miền Bắc được phân tích là nhằm duy trì bầu không khí hòa giải giữa hai bên trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào 27/4 tới.