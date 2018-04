Tòa án khu vực Trung Seoul hôm 6/4 đã tuyên án 24 năm tù và 18 tỷ won (16,84 triệu USD) tiền phạt với cựu Tổng thống Park Geun-hye. Tòa đã công nhận 16 trên tổng cộng 18 cáo buộc mà Viện Kiểm sát đưa ra.



Nội dung tuyên án sơ thẩm

Trước tiên, tòa công nhận bà Park đã thông đồng với bạn thân là bà Choi Soon-sil trong việc gây quỹ Mir và quỹ K-Sports, điểm khởi đầu của vụ bê bối thao túng quyền điều hành quốc gia. Tòa chỉ ra rằng bị cáo đã thực thi quyền hạn Tổng thống “một cách bất chính, và trái phép”. Trước đó, Viện Kiểm sát cáo buộc bà Park đã thông đồng với bà Choi, nhận hối lộ hoặc nhận cam kết hối lộ tổng số tiền 43,3 tỷ won (40,5 triệu USD) từ Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, trong đó có khoản tiền hỗ trợ ngựa đua cho con gái bà Choi là Chung Yoo-ra. Tuy nhiên, tòa chỉ công nhận 7,29 tỷ won (6,8 triệu USD) trong số tiền trên là tiền hối lộ.



Tòa không công nhận khoản tiền 1,62 tỷ won (1,5 triệu USD) mà Samsung tài trợ cho Trung tâm năng khiếu thể thao mùa đông và khoản 20,4 tỷ won (19,1 triệu USD) tài trợ cho quỹ Mir và quỹ K-Sports là tiền hối lộ qua trung gian do xét thấy không có sự nhờ vả ẩn ý hoặc rõ ràng giữa Samsung với bà Park. Theo luật, để quy kết tội hối lộ qua trung gian thì phải được công nhận về hành vi “nhờ vả bất chính”.



Tuy nhiên, về khoản tiền 7 tỷ won (6,5 triệu USD) mà tập đoàn Lotte đã tài trợ với danh nghĩa chi phí xây dựng cơ sở thể thao tại thành phố Hanam (tỉnh Gyeonggi) của quỹ K-Sports, tòa tuyên có tội với cả hai cáo buộc là bà Park đã gây sức ép và nhận hối lộ qua trung gian. Tòa kết luận đã có “sự nhờ vả bất chính” qua lại giữa Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin và bà Park liên quan tới việc kinh doanh cửa hàng miễn thuế của Lotte. Cùng với đó, tòa cũng công nhận cáo buộc liên quan tới nghi ngờ bản “danh sách đen giới văn hóa”, nhằm “kiểm duyệt” tư tưởng của những người có khuynh hướng đối lập với chính giới, loại những người này ra khỏi danh sách được hưởng hỗ trợ từ Chính phủ.



Ý nghĩa

Như vậy, tòa án đã ra phán quyết sơ thẩm với cựu Tổng thống Park Geun-hye 354 ngày sau khi Viện Kiểm sát khởi tố bà này vào hôm 17/4/2017. Mặc dù mức án sơ thẩm nhẹ hơn so với mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị, nhưng mức án này vẫn nặng hơn mức án 20 năm tù giam của đồng phạm là bà Choi Soon-sil. Tòa án coi bà Park là “thủ phạm chính” trong vụ bê bối này, nên bà phải chịu trách nhiệm nặng nề hơn. Trước đó, các công tố viên đã đề nghị mức án phạt dành cho bà Park là 30 năm tù và 118,5 tỷ won (110,8 triệu USD) tiền phạt. Tòa án quy kết bà Park đã lợi dụng quyền hạn Tổng thống được người dân giao phó, dẫn tới hậu quả là gây ra hỗn loạn lớn trong công tác điều hành quốc gia. Bị cáo phải gánh chịu trách nhiệm chính khi đã lơ là trách nhiệm của bản thân được quy định theo Hiến pháp.



Bà Park đã tiếp tục không xuất hiện trong ngày tuyên án. Trước đó, bà này đã không chịu tham gia phiên tòa xét xử để phản đối việc tòa án ban thêm lệnh giam với mình vào ngày 16/10 năm 2017.



Như vậy là bà Park trở thành cựu Tổng thống thứ ba trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc bị tuyên án có tội. Trước đó, cựu Tổng thống Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo cũng bị khởi tố với các cáo buộc lập quỹ đen, nhận hối lộ, gây rối loạn trong nước, lần lượt bị tuyên án tử hình và 22 năm 6 tháng tù giam trong phiên tòa sơ thẩm. Sau đó, trong phiên tòa phúc thẩm, hai cựu tổng thống này bị Tòa án tối cao tuyên án tù chung thân và 17 năm tù giam. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Kim Young-sam sau đó đã đặc xá cho hai người này, nên hai cựu Tổng thống đã được thả tự do sau hai năm. Khi đó, hai cựu Tổng thống chỉ trích mạnh mẽ phiên tòa nhằm vào bản thân mình là một hành vi trả đũa chính trị. Tới lượt mình, bà Park Geun-hye cũng tuyên bố “tẩy chay” tòa án, coi đây là một hành vi trả đũa chính trị mượn danh luật pháp. Nhóm luật sư công của bà Park bày tỏ lấy làm tiếc về phán quyết của tòa, cho biết sẽ hỏi ý kiến của bà Park về quyết định có kháng án hay không.