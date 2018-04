Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB) hôm 11/4 đã chấp nhận kế hoạch tự cứu nguy mà Công ty đóng tàu và hải dương STX trình lên, do xét thấy kế hoạch này đã đáp ứng được yêu cầu mà nhóm chủ nợ đề ra. Như vậy là STX sẽ không bị giao cho tòa án quản lý, tiếp tục được KDB hỗ trợ về mặt tài chính và thực thi kế hoạch tự cứu nguy của mình.



Kế hoạch tự cứu nguy của STX

Vào hôm 10/4, Công ty đóng tàu và hải dương STX đã trình lên Ngân hàng phát triển Hàn Quốc, cổ đông lớn nhất của công ty này, kế hoạch tự cứu nguy. Kế hoạch này đã được Chính phủ và nhóm chủ nợ chấp thuận. Nội dung trọng tâm của kế hoạch này là cắt giảm 5% lương cơ bản của nhân viên trong vòng năm năm, giảm một nửa tiền thưởng từ 600% xuống 300%, cho người lao động nghỉ không lương sáu tháng mỗi năm. Thay vì cắt giảm nhân lực, công ty này chọn cách giảm một nửa tiền lương hiện tại của người lao động.



Trước đó, Chính phủ và Ngân hàng phát triển Hàn Quốc cho rằng STX phải đưa ra được một kế hoạch tự cứu nguy trong đó mạnh tay cắt giảm 40% chi phí cố định bằng cách cắt giảm 75% chi phí nhân công, yêu cầu STX phải trình kế hoạch này cho tới đêm ngày 9/4. Tuy nhiên, phải 18 tiếng sau thời hạn trên, ban lãnh đạo và công đoàn công ty STX mới trình được biên bản thỏa thuận giữa hai bên, và đã được Chính phủ và nhóm chủ nợ chấp thuận kế hoạch này.



Vụ việc STX

Công ty đóng tàu và hải dương STX từng vươn lên vị trí thứ 4 thế giới về lượng trúng thầu đơn hàng đóng tàu trong năm 2008, lọt vào top 4 công ty đóng tàu lớn nhất trong nước. Tuy nhiên, do ngành đóng tàu bị đình trệ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, công ty đã chấp nhận các đơn hàng đóng tàu với mức giá thấp, rơi vào vòng quay “càng đóng tàu càng thâm hụt”. Trong tình thế đó, công ty này còn đầu tư một cách quá đà, bỏ ra hơn 1,5 tỷ USD để xây dựng nhà máy đóng tàu ở Trung Quốc, mua lại công ty chủ tàu du thuyền của châu Âu. Rốt cuộc, STX rơi vào khủng hoảng, sau đó phải ký thỏa thuận tự nguyện với nhóm chủ nợ vào năm 2013 để tiến hành tái cơ cấu. Tuy nhiên, quá trình cải tổ cơ cấu lại diễn ra một cách trì trệ. Khi đó, Chính phủ vẫn lạc quan rằng vấn đề đơn hàng đóng tàu có thể được giải tỏa, nên đã coi trọng việc duy trì công ăn việc làm cho người lao động hơn là việc đẩy mạnh sức cạnh tranh của công ty. Trong khi đó, nhóm chủ nợ thì tiếc khoản tiền đầu tư mới cho công ty này là 4.400 tỷ won (4,12 tỷ USD) nên cũng không thể đưa ra quyết định. Rốt cuộc, tới tháng 4 năm 2016, công ty STX bị giao cho tòa án quản lý.



Công ty này đã sớm thoát khỏi việc bị tòa án quản lý vào tháng 7 năm 2017, nhưng trên thực tế vấn đề của công ty hoàn toàn chưa được giải quyết. Kết quả điều tra của nhóm chủ nợ tiến hành vào tháng 11 cùng năm đã kết luận rằng giá trị thanh lý được ước tính cao hơn so với giá trị của doanh nghiệp này khi tiếp tục hoạt động.



Ý nghĩa và vấn đề

Dư luận dấy lên nhiều tranh cãi về việc công ty STX tránh được nguy cơ bị tòa án quản lý lần này. Có ý kiến chỉ trích rằng Chính phủ và nhóm chủ nợ đang tiếp tục lặp lại sai lầm trước đó. Ban đầu, Chính phủ và nhóm chủ nợ yêu cầu công ty này cắt giảm 40% chi phí cố định, như giảm 500 trong số 690 nhân viên chính thức của công ty. Tuy nhiên, do công đoàn công ty phản đối việc cắt giảm nhân viên, nên STX cuối cùng đã chọn cách giảm lương, cho người lao động nghỉ không lương để đạt mục tiêu cắt giảm chi phí cố định mà Chính phủ và nhóm chủ nợ đưa ra. Theo đó, nguyên tắc ban đầu mà Chính phủ đưa ra đã bị phá vỡ, kế hoạch tự cứu nguy này cũng chưa đảm bảo có thể được thực hiện đúng như nội dung Công ty đóng tàu và hải dương STX đề ra. Các chuyên gia chỉ ra rằng để có thể vực dậy công ty, STX phải dốc toàn lực vào các loại tàu chủ lực, như tàu chở chế phẩm hóa dầu tầm trung, để kiếm được các đơn hàng đóng tàu. Tuy nhiên, các công ty đóng tàu của Trung Quốc lại đang có thế mạnh ở lĩnh vực này với chi phí nhân công giá rẻ và đang phát triển được công nghệ một cách nhanh chóng, nên việc cạnh tranh sẽ không hề dễ dàng. Do đó, giới chuyên gia chỉ ra rằng Chính phủ cần hỗ trợ để các công ty vận tải biển tầm trung trong nước đặt hàng đơn hàng đóng tàu với các công ty đóng tàu nội địa, trong đó có STX.