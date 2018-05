Lập trường của Tổng thống và đảng cầm quyền

Chủ trì cuộc họp nội các hôm 24/4, Tổng thống Moon Jae-in phát biểu rằng kế hoạch bỏ phiếu toàn dân về việc sửa đổi Hiến pháp đã sụp đổ do dự thảo sửa đổi Luật bỏ phiếu toàn dân không được thông qua đúng kỳ hạn. Theo đó, Tổng thống đã không thể giữ đúng cam kết tranh cử với người dân là sửa đổi Hiến pháp trong đợt bầu cử địa phương vào tháng 6 tới. Trước đó, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương đã đề ra thời hạn cuối cùng để thông qua dự thảo sửa đổi Luật bỏ phiếu toàn dân là ngày 23/4, nhằm chuẩn bị cho việc bỏ phiếu toàn dân về việc sửa đổi Hiến pháp trong cuộc bầu cử địa phương ngày 13/6. Tuy nhiên, chính giới đã không thông qua được dự thảo này đúng thời hạn.



Ngày 25/4, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng bày tỏ lập trường tương tự. Đại diện đảng này tại Quốc hội, ông Woo Won-shik, trong cuộc họp toàn thể nghị sĩ hôm 25/4 cũng đã đề cập tới việc không thể bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp trong cuộc bầu cử địa phương, cho rằng từ giờ về sau chính giới sẽ không thể thảo luận sửa đổi Hiến pháp tại Quốc hội.



Trong đợt tranh cử Tổng thống năm ngoái, tất cả ứng cử viên Tổng thống của các đảng đều cam kết sẽ tiến hành bỏ phiếu toàn dân về việc sửa đổi Hiến pháp trong cuộc bầu cử địa phương năm nay. Vậy nhưng cam kết này đã không thể thực hiện do chính giới mâu thuẫn nhau về lợi ích, bỏ lỡ “cơ hội vàng” để sửa đổi Hiến pháp.



Bối cảnh

Giữa bối cảnh quá trình thảo luận sửa đổi Hiến pháp tại Quốc hội bị chững lại, vào hôm 26/3, Tổng thống Moon Jae-in đã trình lên Quốc hội dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ có nội dung chính là áp dụng chế độ cho phép Tổng thống tại vị hai nhiệm kỳ bốn năm liên tiếp. Phủ Tổng thống giải thích rằng việc Chính phủ trình lên Quốc hội dự thảo sửa đổi Hiến pháp là nhằm đẩy nhanh quá trình thảo luận sửa đổi Hiến pháp tại Quốc hội. Tuy nhiên, phe đối lập đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Đảng Hàn Quốc tự do còn phản đối thời điểm sửa đổi Hiến pháp là vào tháng 6. Giữa lúc đó, chính giới lại dấy lên tranh cãi về vụ cựu đảng viên đảng Dân chủ đồng hành đăng tải bình luận chỉ trích Chính phủ lên mạng internet. Phe đối lập cho rằng đây là một vụ thao túng dư luận có tổ chức, dính líu tới nghị sĩ Kim Kyung-soo của đảng Dân chủ đồng hành, một nhân vật thân cận với Tổng thống Moon Jae-in, nhưng lại không được điều tra một cách triệt để, yêu cầu phải để công tố viên đặc biệt vào cuộc. Tranh cãi xoay quanh vụ việc này đã khiến các lịch trình họp tại Quốc hội vào tháng 4 bị đình trệ, chính giới không hề tiến thêm được một bước nào trong việc thảo luận sửa đổi Hiến pháp. Không những thế, dự luật sửa đổi Luật bỏ phiếu toàn dân cũng không được thông qua. Trước đó, luật này đã bị Tòa án Hiến pháp phán quyết có điều khoản vi hiến, nếu điều khoản này không được sửa đổi thì sẽ không thể tiến hành bỏ phiếu toàn dân.



Triển vọng sửa đổi Hiến pháp

Tổng thống và đảng cầm quyền đổ trách nhiệm cho phe đối lập về việc không thể sửa đổi Hiến pháp. Trong khi đó, phe đối lập vẫn tiếp tục phản đối dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ, khiến chính giới không thể thoát khỏi tình trạng đối đầu căng thẳng. Đảng Hàn Quốc tự do đưa ra lập trường rằng dù không thể bỏ phiếu toàn dân về việc sửa đổi Hiến pháp trong tháng 6 nhưng chính giới vẫn cần tiếp tục thảo luận vấn đề này tại Quốc hội. Dù vậy, động lực sửa đổi Hiến pháp đã bị suy giảm đi nhiều. Chính giới vẫn đang mâu thuẫn sâu sắc về vấn đề hình thức Chính phủ, điều sẽ gây ra sức cản lớn cho quá trình sửa đổi Hiến pháp. Phe cầm quyền đề xuất áp dụng chế độ cho phép Tổng thống tại vị hai nhiệm kỳ bốn năm liên tiếp, trong khi phe đối lập lại chủ trương áp dụng chế độ Tổng thống phân quyền, gần hơn với chế độ đại nghị. Theo đó, phần lớn ý kiến nhận định chính giới sẽ khó có thể sửa đổi Hiến pháp thành công trong nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in.