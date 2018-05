Chính phủ Hàn Quốc hôm 17/5 đã mở cuộc họp của các Bộ trưởng liên quan tới kinh tế, quyết định về phương án nâng cao tính minh bạch của thị trường ngoại hối, trong đó có việc công khai các nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối theo giai đoạn.



Phương án nâng cao tính minh bạch thị trường ngoại hối

Trong phương án trên, trước tiên, Chính phủ sẽ công khai nội dung về giao dịch ròng ngoại hối của cơ quan ngoại hối sáu tháng một lần, sau đó sẽ chuyển sang công khai ba tháng một lần từ một năm sau. Theo đó, Chính phủ sẽ lần đầu công khai từ tháng 3 năm sau về các nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối thực hiện trong vòng từ tháng 7 tới tháng 12 năm nay.



“Ngoại hối” được đề cập ở đây chính là đồng đô-la Mỹ. Đối tượng công khai là giao dịch ròng đồng đô-la, bằng tổng giá trị mua vào trừ đi tổng giá trị bán ra của cơ quan tài chính trên thị trường ngoại hối. Các nội dung công khai sẽ được đăng tải trên trang chủ của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) (http://www.bok.or.kr). Chính phủ Hàn Quốc đưa ra quyết định này dựa trên việc tham khảo Tuyên bố chung về nâng cao tính minh bạch thị trường ngoại hối đã được 12 nước tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) thông qua vào năm 2015.



Bối cảnh

Trong thời gian qua, Chính phủ đã không công khai các nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối do xem xét về tính hiệu quả của chính sách ngoại hối. Tuy nhiên, điều này đã gây ra những hiểu lầm không cần thiết cả trong và ngoài nước, cho rằng chính sách ngoại hối của Hàn Quốc thiếu tính minh bạch. Các ý kiến này cho rằng Chính phủ Seoul cố ý không công khai nhằm để đồng won bị đánh giá thấp hơn giá trị thực tế. Hàn Quốc hiện là quốc gia duy nhất trong số các nước thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) không công khai nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối. Do đó, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) thời gian qua đã liên tục yêu cầu Seoul phải công khai các nội dung này. Đặc biệt, Bộ Tài chính Mỹ liên tục yêu cầu Hàn Quốc phải công khai các biện pháp can thiệp vào thị trường ngoại hối trong báo cáo về tỷ giá của cơ quan này. Trong báo cáo gần đây nhất, Mỹ không đưa Hàn Quốc vào danh sách quốc gia thao túng tỷ giá, nhưng một lần nữa đưa ra khuyến nghị tương tự.



Ý nghĩa và triển vọng

Việc công khai nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối là một điều bất khả kháng. Chính phủ Hàn Quốc không thể tiếp tục làm ngơ yêu cầu từ cộng đồng quốc tế. Seoul nhận định nên công khai các nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối để xóa bỏ những hiểu lầm không cần thiết, bởi giờ đây giá trị của đồng won đã tăng lên, đồng thời Chính phủ không hề cố ý thao túng tỷ giá. Việc công khai sẽ giúp cho thị trường ngoại hối Hàn Quốc phát triển một cách chín muồi hơn, là cơ hội để nâng cao mức độ tín nhiệm với cộng đồng quốc tế.



Trên thực tế, lượng giao dịch ngoại hối giữa các ngân hàng trong nước từng chỉ đạt quy mô 1,1 tỷ USD vào năm 1998 đã tăng lên 22,8 tỷ USD trong năm ngoái, tức tăng trưởng gấp hơn 20 lần. Đồng won là tiền tệ được giao dịch sôi động nhất trong số tiền tệ của các nước mới nổi.



Về vấn đề tỷ giá hối đoái, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Kim Dong-yeon cho biết Chính phủ Hàn Quốc giữ vững nguyên tắc là để thị trường quyết định tỷ giá, và chỉ thực thi biện pháp ổn định thị trường khi tỷ giá có sự chênh lệch đột ngột.



Mặc dù Chính phủ cho biết sẽ can thiệp một cách thích hợp vào thị trường ngoại hối nhưng vẫn có một số ý kiến lo ngại sau khi công khai, Chính phủ sẽ khó đưa ra các biện pháp can thiệp mạnh tay nhằm ổn định thị trường.