Đăng ký ứng cử viên

Trong hai ngày 24/5 và 25/5, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc đã tiếp nhận đăng ký ứng cử viên cho cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung lần thứ bảy trên phạm vi toàn quốc. Cử tri sẽ bầu ra tổng cộng 4.016 người, vào các vị trí thị trưởng, tỉnh trưởng, giám đốc Sở Giáo dục, người đứng đầu của quận, huyện, ủy viên Hội đồng các tỉnh và thành phố và ủy viên Hội đồng các quận, huyện trên cả nước, và đồng thời bầu ra 12 nghị sĩ Quốc hội.



Điều kiện của ứng cử viên tham gia tranh cử là công dân Hàn Quốc trên 25 tuổi, có đủ tư cách để ứng cử theo quy định trong Luật bầu cử. Các ứng cử viên tranh cử bầu cử địa phương phải có thời gian đăng ký cư trú tại khu vực bầu cử trên 60 ngày, tức phải đăng ký cư trú từ trước ngày 15/4. Nếu là đảng viên của một chính đảng, người đó sẽ không thể đăng ký với tư cách là ứng cử viên độc lập. Ứng cử viên tranh cử chức giám đốc Sở Giáo dục phải chưa từng gia nhập các chính đảng trong vòng một năm trở lại đây. Sau khi đăng ký xong, các ứng cử viên có thể bắt đầu chính thức vận động tranh cử từ ngày 31/5, như kêu gọi cử tri ủng hộ bằng xe ô tô, phát các ấn phẩm tranh cử, dán áp phích tranh cử, tổ chức buổi thảo luận. Từ nay cho tới ngày 30/5, các ứng cử viên vẫn được phép vận động tranh cử trong phạm vi nhất định như phát danh thiếp, lập văn phòng bầu cử.



Khái quát và lịch trình bầu cử

Cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung ngày 13/6 tới sẽ bầu ra 17 tỉnh trưởng, thị trưởng, 824 ủy viên của Hội đồng các tỉnh, thành, 226 huyện trưởng, quận trưởng, 2.927 ủy viên hội đồng quận, huyện, 17 giám đốc các Sở Giáo dục, 5 ủy viên giáo dục của các tỉnh, thành phố. Trong khi đó, 12 khu vực được tổ chức bầu cử Quốc hội bổ sung phân bổ đồng đều trên cả nước. Đây là những khu vực có chức nghị sĩ bị mất hiệu lực do vi phạm Luật bầu cử, hoặc do nghị sĩ đương nhiệm xin từ chức để tham gia tranh cử bầu cử địa phương.



Đợt bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra trong hai ngày 8/6 và 9/6, từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Ngày bỏ phiếu chính thức 13/6 được chỉ định là ngày nghỉ bù, thời gian bỏ phiếu từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối. Kết quả bầu cử sẽ được công bố muộn nhất là vào sáng sớm hôm 14/6.



Ý nghĩa và triển vọng

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên có quy mô toàn quốc diễn ra trong nhiệm kỳ Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, nên mang ý nghĩa như sự đánh giá sơ bộ của cử tri với Chính phủ đương nhiệm. Mặc dù cuộc bầu cử này còn mang một ý nghĩa lớn là thay đổi bộ máy tại các địa phương, nhưng do cử tri còn bầu thêm 12 nghị sĩ Quốc hội, nên đây còn được coi là cuộc “Tổng tuyển cử quy mô nhỏ”, dự kiến sẽ chèo lái cục diện chính giới Hàn Quốc trong thời gian tới.



Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành hiện đang chiếm ưu thế tại nhiều khu vực bầu cử nhờ tỷ lệ ủng hộ cao của cử tri dành cho Tổng thống Moon Jae-in. Ngược lại, đảng đối lập đang rơi vào tình trạng chia rẽ, thêm vào đó là tỷ lệ ủng hộ của cử tri ở mức thấp do cử tri đang tích cực ủng hộ phe cầm quyền về các vấn đề nổi cộm trên bán đảo Hàn Quốc.



Trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung, dù đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành giành được đa số ghế trong số 12 vị trí nghị sĩ thì đảng này cũng chỉ có thể nới rộng được khoảng cách về số ghế nghị sĩ chứ chưa thể thay đổi được cơ cấu Quốc hội hiện nay là phe đối lập chiếm đa số ghế. Mặt khác, nếu đảng đối lập Hàn Quốc tự do giành được trên 9 ghế thì đảng này sẽ trở thành đảng có số ghế nhiều nhất tại Quốc hội.