Quốc hội Hàn Quốc hôm 21/5 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo ngân sách bổ sung năm 2018 và dự thảo bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra vụ cựu đảng viên đảng Dân chủ đồng hành đăng tải bình luận chỉ trích Chính phủ lên mạng.



Dự thảo bổ nhiệm công tố viên đặc biệt

Như vậy là Nhóm công tố viên đặc biệt đầu tiên dưới nhiệm kỳ Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in sẽ được thành lập để điều tra vụ cựu đảng viên đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành họ Kim, lấy tên tài khoản trên mạng là “Druking”, đăng tải bình luận chỉ trích Chính phủ đương nhiệm trên mạng internet. Cựu đảng viên này hiện đã bị bắt giam với cáo buộc thao túng dư luận bất hợp pháp thông qua việc đăng tải bình luận trên mạng.



Theo Luật bổ nhiệm công tố viên đặc biệt, Hiệp hội Luật sư Hàn Quốc sẽ tiến cử bốn người vào vị trí công tố viên đặc biệt, sau đó chính giới sẽ thảo luận để tiến cử hai người lên Tổng thống, Tổng thống sẽ bổ nhiệm một trong hai người này làm công tố viên đặc biệt. Ngoài 1 công tố viên đặc biệt do Tổng thống bổ nhiệm, nhóm công tố viên đặc biệt còn có 3 trợ lý công tố viên đặc biệt, 13 công tố viên do Viện Kiểm sát chỉ định, 35 nhân viên điều tra và 35 công chức được chỉ định. Nhóm sẽ có thời gian chuẩn bị là 20 ngày, thời gian hoạt động chính thức là 60 ngày. Tuy nhiên, do có thể gia hạn thêm một lần 30 ngày, nên thời gian điều tra tối đa là 90 ngày. Dự kiến nhóm sẽ bắt đầu hoạt động từ cuối tháng 6 sau khi kết thúc các quy trình như ban hành luật, bổ nhiệm công tố viên đặc biệt, và thành lập nhóm công tố viên đặc biệt.



Có hai điểm mấu chốt mà công tố viên đặc biệt cần làm sáng tỏ. Điều đầu tiên là việc liệu “nhóm Druking” gồm cựu đảng viên họ Kim nói trên và một số đồng phạm khác, có đăng tải bình luận trái phép từ trước khi diễn ra bầu cử Tổng thống hồi tháng 5 năm ngoái hay không. Cho tới nay, phía cơ quan điều tra đã xác nhận tài khoản “Druking” đã dùng phần mềm trái phép để tăng lượt like ảo cho các bình luận chỉ trích Chính phủ từ ngày 17/1 tới ngày 18/1, và phát hiện ra tài khoản Druking còn đăng tải bình luận lên khoảng 90.000 bài báo trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2016, bảy tháng trước bầu cử Tổng thống, cho tới tháng 3 năm nay. Điều thứ hai mà công tố viên đặc biệt cần làm sáng tỏ là liệu cựu nghị sĩ Kim Kyung-soo, một nhân vật thân cận với Tổng thống Moon Jae-in, có đứng sau thao túng vụ việc này hay không. Cựu nghị sĩ Kim Kyung-soo hiện đang kịch liệt bác bỏ nghi ngờ này. Tuy nhiên, phía cơ quan điều tra đã xác định được ông Kim từng tiếp xúc với đối tượng “Druking”. Thêm vào đó, Thư ký Phủ Tổng thống Song In-bae cũng được cho là đã từng gặp gỡ đối tượng “Druking” trước bầu cử Tổng thống.



Dự thảo ngân sách bổ sung

Dự thảo ngân sách bổ sung được Quốc hội phê duyệt cùng ngày có quy mô 3.830 tỷ won (3,52 tỷ USD), giảm 20 tỷ won (18,42 triệu USD) so với dự thảo ban đầu mà Chính phủ trình lên.



Ngân sách bổ sung sẽ được dùng để triển khai các đối sách giải quyết việc làm cho thanh niên và hỗ trợ sáu khu vực có nguy cơ về tuyển dụng, như thành phố Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla), thành phố Geoje (tỉnh Nam Gyeongsang), hai nơi chịu thiệt hại do tập đoàn lớn có nguy cơ bị phá sản. Chính phủ đã trình dự thảo ngân sách bổ sung lên Quốc hội vào hôm 6/4 do xét thấy tình hình tuyển dụng và kinh tế các địa phương này đang trong tình trạng nghiêm trọng.Vậy nhưng, phe đối lập đã phản đối quyết liệt dự thảo này, cho rằng chưa đủ điều kiện để lập ngân sách bổ sung. Các đảng này cho rằng phe cầm quyền lập ngân sách bổ sung nhằm lấy lòng cử tri trước thềm cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung tháng 6. Cuối cùng, hai bên đã chấp nhận thỏa hiệp, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nhượng bộ về dự thảo bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra vụ “Druking” trong khi các đảng đối lập đồng ý thông qua dự thảo ngân sách bổ sung.



Chính phủ đã bắt tay ngay vào giải ngân ngân sách bổ sung. Thủ tướng Lee Nak-yeon lúc 10 giờ tối hôm 21/5 đã chủ trì cuộc họp nội các bất thường, tiến hành thẩm định và thông qua kế hoạch phân bổ ngân sách bổ sung. Chính phủ cho rằng cần phải giải ngân một cách nhanh chóng để phát huy tối đa hiệu quả của ngân sách bổ sung, đặt mục tiêu giải ngân 70% ngân sách bổ sung trong vòng hai tháng. Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ đốc thúc chính quyền các địa phương hợp tác chặt chẽ trong quá trình giải ngân, chỉ thị các ban ngành hữu quan phân bổ ngân sách bổ sung đúng thời điểm thích hợp, kiểm tra chặt chẽ tình hình giải ngân. Dự kiến tới cuối tháng 7, sẽ có trên 2.680 tỷ won (2,47 tỷ USD) ngân sách bổ sung được giải ngân.