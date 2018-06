Album chính thức thứ ba mang tên “LOVE YOURSELF: Tear” của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã xếp vị trí quán quân trong hạng mục “Billboard 200”. Ca khúc chủ đề mang tên “Fake Love” của nhóm tiếp tục lọt vào top 10 hạng mục “HOT 100” của bảng xếp hạng Billboard (Mỹ). Đây là lần đầu tiên một album âm nhạc Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất ở một hạng mục xếp hạng chính của Billboard.



BTS chinh phục Billboard

Trong bảng xếp hạng mới nhất ngày 27/5 của Billboard, album “LOVE YOURSELF: Tear” phát hành ngày 18/5 của BTS đã đứng vị trí thứ nhất trong hạng mục “Billboard 200”, bảng xếp hạng các album được yêu thích nhất tại Mỹ trong tuần dựa trên lượng bán album, lượng bán từng ca khúc và số lượt nghe trực tuyến. Đây là lần đầu tiên một nhóm nhạc Hàn Quốc xếp vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng này. Đồng thời, đây là lần đầu tiên trong vòng 12 năm qua, một album thuộc thể loại âm nhạc quốc tế, không phải tiếng Anh, đứng vị trí cao nhất ở hạng mục này. Theo phân loại của Billboard, bất cứ âm nhạc nào có nguồn gốc ngoài lãnh thổ nước Mỹ như châu Âu, châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông, đều được phân loại thành “âm nhạc quốc tế” và K-Pop cũng vậy.



Tiếp đó, trong hạng mục “HOT 100”, bảng xếp hạng đĩa đơn được Billboard công bố ngày 29/5, ca khúc “Fake Love” của nhóm BTS tiến vào top 10 chỉ trong thời gian ngắn sau khi phát hành. Đây là bảng xếp hạng tổng hợp các thể loại âm nhạc dựa theo lượng album bán ra, lượng nghe trực tuyến và số lần được phát trên sóng radio.



“Đoàn thiếu niên chống đạn”

Ra mắt vào năm 2013, “Đoàn thiếu niên chống đạn” (BTS) là nhóm nhạc nam gồm bảy chàng trai, ngay lập tức nhận được sự yêu mến của người hâm mộ khắp nơi trên thế giới nhờ chất nhạc đẳng cấp, cùng vớikhả năng vũ đạo và biểu diễn xuất sắc. Ngoài ra, nhóm cũng rất giỏi trong giao tiếp với người hâm mộ qua internet, mạng xã hội. Đặc biệt, âm nhạc của BTS chủ yếu thiên về những chủ đề quen thuộc của giới trẻ như sự đau khổ, những dằn vặt nội tâm, nên được giới trẻ không chỉ tại Hàn Quốc, châu Á mà còn trên toàn thế giới yêu thích. Ngoài ra, nhóm còn dịch lại lời bài hát tiếng Hàn sang nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Anh trên trang mạng xã hội của mình, tăng cường khả năng kết nối và đồng cảm của người hâm mộ với ca khúc. Nhờ vậy mà trước khi phát hành album chính thức thứ ba, nhóm đã liên tiếp phát hành tổng cộng bảy album, trong đó có sáu album tại Hàn Quốc, một album tại Nhật Bản, lọt vào “Billboard 200”, đặt nền móng hết sức vững chắc cho âm nhạc của mình.



Việc lọt vào top 10 ở hạng mục “HOT 100” cũng mang ý nghĩa rất lớn. Thành tích cao nhất của âm nhạc đại chúng Hàn Quốc ở hạng mục này là của ca sĩ Psy, xếp vị trí thứ hai trong bảy tuần liên tiếp với ca khúc “Gangnam Style” đình đám vào năm 2012. Trước đó, ca khúc chủ đề “DNA” trong album “LOVE YOURSELF: Her” phát hành hồi tháng 10 năm ngoái của BTS từng xếp thứ 67 trong “HOT 100”. Tiếp đó, bản remix ca khúc đơn “Mic Drop” của nhóm phát hành hồi tháng 12 cùng năm đã vươn lên vị trí thứ 28 ở bảng xếp hạng này.



Tương lai của K-Pop

Thành tích vang dội của BTS được đánh giá là đã mở ra tương lai cho K-Pop, dẫn tới một làn sóng học hỏi về thành công của nhóm ngày một dâng cao. Điều ý nghĩa nhất đó là thành công này đã phá vỡ “công thức” từ trước tới nay, các nghệ sĩ sau khi gặt hái thành công ở Hàn Quốc mới xúc tiến ra nước ngoài. Sự thành công của BTS còn là kết quả của việc tăng cường tiếp cận thị trường âm nhạc trực tuyến hơn là qua các kênh truyền thống như truyền hình. Nối tiếp Psy, và hiện tại là “Đoàn thiếu niên chống đạn” (BTS), âm nhạc đại chúng của Hàn Quốc đã tiến vào Billboard, ngày một củng cố nền tảng vững chắc trên “sân khấu” thế giới.