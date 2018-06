Thời gian vận động tranh cử chính thức cho cuộc bầu cử địa phương lần thứ bảy và bầu cử Quốc hội bổ sung ngày 13/6 đã được bắt đầu từ lúc 0 giờ ngày 31/5. Cuộc bầu cử lần này là cuộc bầu cử đầu tiên diễn ra trên phạm vi toàn quốc dưới nhiệm kỳ của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Đồng thời, đây còn là một cuộc “tổng tuyển cử quy mô nhỏ”, bầu ra 12 nghị sĩ Quốc hội, dự kiến sẽ tác động lớn tới cục diện chính giới trong thời gian tới.



Bắt đầu vận động tranh cử

Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri Hàn Quốc sẽ bầu ra 4.016 người, gồm 17 tỉnh trưởng, thị trưởng, 17 giám đốc Sở giáo dục, và 226 quận trưởng, huyện trưởng, 824 ủy viên hội đồng tỉnh, thành phố, 2.927 ủy viên hội đồng quận, huyện, và 5 ủy viên giáo dục (đảo Jeju) và 12 nghị sĩ Quốc hội.



Các đảng cầm quyền, đối lập và các ứng cử viên có thể triển khai toàn bộ các hoạt động tranh cử từ 0 giờ ngày 31/5 tới trước ngày bầu cử chính thức, là 12 giờ đêm ngày 12/6. Ứng cử viên, vợ hoặc chồng của ứng cử viên, trưởng văn phòng tranh cử của ứng cử viên đó có thể gắn các băng rôn trên vai hoặc mang theo các biểu ngữ để vận động tranh cử. Các ứng cử viên có thể tiến hành diễn thuyết hoặc tổ chức các buổi đối thoại tại những địa điểm công cộng từ 7 giờ sáng tới 10 giờ tối. Cử tri cũng có thể kêu gọi sự ủng hộ đối với ứng cử viên ở địa điểm công cộng, vận động tranh cử thông qua điện thoại, internet, thư điện tử, mạng xã hội, tin nhắn.



Cục diện ban đầu và chiến lược của các đảng

Hiện tại, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang chiếm ưu thế áp đảo, trong khi các đảng đối lập cũng đang dốc toàn lực để rượt đuổi quyết liệt, nhằm thay đổi tình thế. Đảng Dân chủ đồng hành đặt mục tiêu giành 9 trong số 17 chức tỉnh trưởng, thị trưởng, giành trên 7 trong số 12 ghế nghị sĩ Quốc hội. Đặc biệt, đảng này quyết tâm giành vị trí thị trưởng, tỉnh trưởng ở cả ba khu vực là thủ đô Seoul, thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi, chiến thắng áp đảo ở cả cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung ở ba khu vực này.



Đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập có số ghế nhiều nhất tại Quốc hội, đặt mục tiêu chiến thắng ở vùng Yeongnam (bao gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang), “sân nhà” của đảng này, và tại bốn địa phương khác. Đảng Hàn Quốc tự do kêu gọi người dân ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh cho đảng này để có thể kìm hãm Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Đảng Tương lai chính nghĩa tập trung xây dựng hình ảnh một chính đảng cải cách và trung lập bằng cách giành được nhiều lá phiếu cử tri tại khu vực thủ đô Seoul và thành phố Daegu. Đảng Hòa bình dân chủ quyết tâm giành thắng lợi trên một nửa vị trí người đứng đầu các quận, huyện ở vùng Honam (gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla). Đảng Công lý đặt mục tiêu đạt được trên hai vị trí lãnh đạo các quận, huyện và xếp thứ hai về tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô.



Xét một cách tổng thể, cuộc cạnh tranh chủ yếu trong cuộc bầu cử lần này là giữa hai chính đảng lớn, đảng Dân chủ đồng hành và đảng Hàn Quốc tự do. Các đảng còn lại chỉ đặt mục tiêu là giành được nhiều phiếu nhất có thể để khẳng định sự tồn tại của mình, và giành được một số vị trí người đứng đầu quận, huyện.



Ý nghĩa và triển vọng

Cuộc bầu cử lần này mang tính chất là sự đánh giá của cử tri với năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Do vậy, kết quả cuộc bầu cử sẽ có thể quyết định quyền chủ đạo trong chính giới trong thời gian tới.



Đảng Dân chủ đồng hành đang có lợi thế do tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Tổng thống Moon Jae-in ở mức cao nhờ bầu không khí hòa bình hiện nay trong quan hệ liên Triều và Mỹ-Triều. Tuy nhiên, đảng cầm quyền có điểm yếu là Chính phủ đương nhiệm chưa có thành quả rõ nét về vấn đề việc làm, kinh tế. Do vậy, phe đối lập dự kiến sẽ tập trung chỉ trích các vấn đề trên. Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ cao cũng có thể là một áp lựclớn đối với đảng cầm quyền. Nếu đảng này giành chiến thắng, nhưng không phải là một chiến thắng áp đảo, thì sẽ khó tránh khỏi gánh nặng về mặt chính trị.