Quốc hội Hàn Quốc hôm 28/5 đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật lương tối thiểu có nội dung chính là bao gồm một phần khoản tiền thưởng định kỳ và trợ cấp phúc lợi vào lương tối thiểu. Về điều này, giới lao động tuyên bố tẩy chay đối thoại ba bên giữa Chính phủ, doanh nghiệp và người lao động, trong khi một số ý kiến trong giới lao động và chính giới đang yêu cầu Tổng thống Moon Jae-in thực hiện quyền phủ quyết với dự thảo này.



Nội dung sửa đổi

Quốc hội Hàn Quốc cùng ngày đã mở phiên toàn thể để tiến hành bỏ phiếu về dự thảo sửa đổi Luật lương tối thiểu. Dự thảo đã được thông qua với 160 nghị sĩ tán thành trên tổng số 198 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, 24 người bỏ phiếu phản đối và 14 người bỏ phiếu trắng. Nội dung sửa đổi chính là việc cộng gộp các khoản tiền thưởng cố định chiếm trên 25% lương tối thiểu và trợ cấp phúc lợi chiếm trên 7% lương tối thiểu vào tiền lương tối thiểu. Có nghĩa là các khoản tiền thưởng cố định và trợ cấp phúc lợi được coi như tiền lương cố định để bao gồm vào lương tối thiểu.



Lương tối thiểu theo giờ hiện nay được quy định là 7.530 won (7 USD). Nếu tính theo tiêu chuẩn 209 giờ làm việc một tháng thì lương tối thiểu theo tháng là 1.570.000 won (1.457 USD). 25% của lương tối thiểu tháng là 390.000 won (360 USD), 7% của lương tối thiểu tháng bằng 110.000 won (102 USD). Các khoản tiền thưởng và trợ cấp phúc lợi lần lượt vượt quá hai mức trên thì sẽ được cộng gộp vào lương tối thiểu.



Ví dụ một người có lương cơ bản hàng tháng bằng với mức lương tối thiểu là 1.570.000 won (1.457 USD). Nếu người này nhận được tiền thưởng là 600% lương cơ bản, tức 9.240.000 won (8.575 USD), lấy số tiền thưởng đó chia cho 12 tháng, chi trả mỗi tháng 785.000 won (728 USD) thì khi đó, việc tính toán lương tối thiểu sẽ khác đi. Lấy 785.000 won (728 USD) trừ đi 25% của lương tối thiểu là 390.000 won (360USD), còn lại 395.000 won (366 USD) sẽ được cộng gộp vào khi tính toán lương tối thiểu. Khi đó tiền lương của người này trên thực tế là 1.965.000 won (1.823USD), cao hơn nhiều so với lương tối thiểu. Do đó, dù sau này Chính phủ nâng lương tối thiểu thì doanh nghiệp không cần phải tăng lương cho người đó vì đã chi trả cao hơn lương tối thiểu.



Tranh cãi và phản đối

Việc sửa đổi một phần Luật lương tối thiểu nhằm mục đích giảm nhẹ gánh nặng cho giới doanh nghiệp do việc Chính phủ tăng mạnh lương tối thiểu, và sửa lại những điểm bất hợp lý trong đặc điểm hệ thống lương của Hàn Quốc là tỷ trọng tiền thưởng lớn hơn lương cơ bản. Điều này khiến xảy ra trường hợp những ngành nghề được nhận nhiều tiền thưởng dù thu nhập thực tế vẫn ở mức cao nhưng vẫn được hưởng ưu đãi từ việc Chính phủ tăng lương tối thiểu. Ủy ban Môi trường và lao động thuộc Quốc hội và Chính phủ giải thích việc sửa đổi như trên không gây bất cứ ảnh hưởng nào tới những người lao động có thu nhập dưới 25 triệu won (23.200 USD) một năm. Tuy nhiên, giới lao động cho rằng cứ 3 trong số 10 người có mức lương hàng năm dưới 25 triệu won (23.200 USD) sẽ chịu ảnh hưởng từ việc Chính phủ mở rộng phạm vi tính toán lương tối thiểu như trên. Bên cạnh đó, Chính phủ khẳng định việc sửa đổi cũng không gây ảnh hưởng tới những người lao động ký hợp đồng ngắn hạn hoặc lao động bán thời gian. Tuy nhiên, giới tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ lại cho rằng điều này vẫn tiếp tục gây thêm gánh nặng tăng chi phí nhân công cho họ.



Triển vọng đối thoại

Tổng liên đoàn lao động Dân chủ và Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc bày tỏ lập trường hết sức cứng rắn, tuyên bố sẽ đấu tranh phản đối nội dung sửa đổi trên.

Chủ tịch Ủy ban lao động toàn quốc thuộc Quốc hội của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã xin từ chức để phản đối việc sửa đổi luật này, trong khi đảng Công lý đang yêu cầu Tổng thống thực hiện quyền phủ quyết. Theo đó, dự kiến các bên Chính phủ, giới doanh nghiệp và người lao động sẽ khó có thể đối thoại để đưa ra quyết định về mức lương tối thiểu năm 2019 theo đúng thời hạn quy định là ngày 29/6.