Luật tiêu chuẩn lao động sửa đổi với nội dung giảm thời gian làm việc tối đa trong tuần từ 68 giờ xuống 52 giờ sẽ được thực thi từ ngày 1/7 tới. Bên cạnh những kỳ vọng về hiệu quả tạo việc làm từ quy định mới này, nhiều ý kiến cũng không khỏi lo ngại về các tác động tiêu cực đối với giới doanh nghiệp.



Giảm thời gian làm việc

Dự thảo sửa đổi Luật tiêu chuẩn lao động với nội dung trên đã được Quốc hội thông qua vào hôm 27/2. Trong đó, thời gian làm việc theo quy định pháp luật vẫn được giữ nguyên là 40 tiếng một tuần, nhưng thời gian cho phép làm thêm giờ và làm việc vào ngày nghỉ bị giảm xuống từ 28 giờ xuống 12 giờ. Để giảm nhẹ cú sốc cho giới doanh nghiệp, luật quy định thời gian áp dụng khác nhau theo quy mô doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước có trên 300 nhân viên sẽ áp dụng từ ngày 1/7 năm nay. Doanh nghiệp có từ 50 đến 299 nhân viên sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2020, và doanh nghiệp có từ 5 đến 49 nhân viên sẽ áp dụng từ ngày 1/7/2021. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp dưới 30 nhân viên sẽ được phép làm thêm tám tiếng một tuần cho tới ngày 31/12/2022 nếu có sự nhất trí giữa giới chủ và người lao động. Thời gian làm việc trong tuần của người lao động dưới 18 tuổi cũng bị giảm từ 46 tiếng/tuần xuống 40 tiếng/tuần. Nếu vi phạm quy định trên, chủ doanh nghiệp có thể bị phạt tù tối đa hai năm hoặc phạt tiền tối đa 10 triệu won (9.350 USD).



Phản ứng của giới doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu tìm kiếm phương án để đối phó với quy định mới này. Lo ngại quy định có thể gây trở ngại đáng kể tới hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp lớn hiện đang đưa ra nhiều đối sách tăng năng suất. Phương án dự kiến được các doanh nghiệp lớn lựa chọn nhiều nhất là áp dụng chế độ thời gian làm việc linh động. Một số công ty còn xem xét cả phương án di dời nhà xưởng sang nước ngoài.



Điều luật mới được cho là sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực nhất tới giới doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, phân phối, bán lẻ. Trước đó, các doanh nghiệp này đã phải chịu gánh nặng to lớn về chi phí nhân công do Chính phủ tăng lương tối thiểu. Khi thời gian làm việc bị rút ngắn đi, họ buộc phải tuyển dụng thêm nhân lực. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, vốn có đặc thù là làm việc cả vào ngày nghỉ và ban đêm, cũng đang trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên vẫn đang tạm thời yên tâm do quy mô tuyển dụng ở ngành này không lớn, nên không thuộc đối tượng bị áp dụng ngay từ ngày 1/7 tới. Ngoài ra, các doanh nghiệp ở lĩnh vực lữ hành, dược phẩm, thực phẩm và vận tải cũng đang trong tình trạng khá lo ngại.



Hiệu quả kỳ vọng và lo ngại

Việc giảm thời gian làm việc được kỳ vọng sẽ là bước khởi đầu để Hàn Quốc thoát khỏi tiếng xấu là quốc gia có thời gian làm việc dài, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động tận hưởng cuộc sống. Ngoài ra, việc rút ngắn thời gian làm việc còn được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm mới, bởi khi thời gian làm việc giảm, các doanh nghiệp sẽ cần tuyển thêm nhân lực. Chính phủ ước tính việc giảm thời gian làm việc sẽ có thể tạo ra 140.000 tới 170.000 việc làm.



Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng điều luật mới sẽ gây ra không ít tác dụng phụ tiêu cực. Việc giảm giờ làm việc chắc chắn sẽ dẫn đến việc giảm lương của người lao động. Cơ quan ngân sách Quốc hội ước tính rằng mức lương của người lao động ở doanh nghiệp có từ 5 tới 29 nhân viên sẽ bị giảm 328.000 won (305 USD) một tháng, của người lao động ở doanh nghiệp từ 30 đến 299 nhân viên sẽ giảm 391.000 won (365 USD) một tháng. Như vậy, nhiều người lao động có thể sẽ phải tìm cách làm hai công việc một lúc để cân bằng lại thu nhập như trước.