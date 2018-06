Thời gian và địa điểm hội đàm Mỹ-Triều

Trên tài khoản cá nhân trang mạng xã hội Twitter hôm 5/6, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders công bố Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ được diễn ra tại đảo Sentosa, Singapore vào lúc 9 giờ ngày 12/6 theo giờ địa phương, tức 10 giờ sáng theo giờ Hàn Quốc. Mặt khác, Bộ Nội vụ Singapore đã chỉ định toàn bộ đảo Sentosa, cây cầu nối đảo này với đất liền và khu vực lân cận là “khu vực sự kiện đặc biệt”. Công viên giải trí nổi tiếng Universal Studio nằm gần khách sạn Capella cũng được cảnh sát Singapore chỉ định là “khu vực đặc biệt” và siết chặt các biện pháp kiểm tra an ninh. Trước đó, Chính phủ Singapore từng chỉ định khu vực các quận trung tâm là Tanglin, Newton và Orchard là "khu vực sự kiện đặc biệt", khiến dư luận dấy lên khả năng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể sẽ diễn ra tại khách sạn Shangri-La nằm ở khu vực này.



Ý nghĩa

Mỹ và Bắc Triều Tiên đặt ưu tiên hàng đầu là vấn đề đảm bảo an ninh khi thảo luận lựa chọn địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh, vì sự an toàn của lãnh đạo hai nước. Đặc biệt, đây sẽ là chuyến công du nước ngoài xa nhất của Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un kể từ sau khi nhậm chức, nên chính quyền miền Bắc rất quan tâm tới vấn đề an ninh. Đảo Sentosa có diện tích 4,7 km², được nối với đất liền bằng một cây cầu dài hơn 700m, cáp treo và tàu một ray (monorail). Do đó, chỉ cần chặn các con đường này là hoàn toàn có thể kiểm soát an ninh một cách hiệu quả cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ngoài ra, muốn đi vào khách sạn này phải đi qua lối vào ngoằn ngoèo dài hơn 200m. Khách sạn được bao bọc giữa rừng cây cối rậm rạp nên có thể ngăn chặn hiệu quả tầm nhìn từ bên ngoài. Vùng biển gần đó cũng được bao gồm trong “khu vực sự kiện đặc biệt”, nên có thể nói đảo Sentosa là lựa chọn hoàn hảo cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.



Mặt khác, người phát ngôn Nhà Trắng Sanders khi công bố thời gian tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đã nói đây là “hội nghị lần thứ nhất”, để ngỏ khả năng hai bên sẽ tổ chức trên một cuộc họp. Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng phát biểu hội nghị lần này là sự khởi đầu của một quá trình, và nhấn mạnh ông chưa từng nói rằng quá trình đàm phán hạt nhân miền Bắc sẽ có thể kết thúc thành công chỉ trong một lần họp.



Triển vọng

Như vậy là thời gian và địa điểm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đã được quyết định xong, giờ đây dư luận quốc tế hướng sự chú ý tới lịch trình cụ thể của hội nghị. Đó là bởi có thể dự đoán được phần nào kết quả hội nghị dựa trên lịch trình cụ thể. Dư luận quan tâm liệu lãnh đạo Mỹ-Triều có đi dạo và trò chuyện riêng tương tự như tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 trước đó hay không. Khi đó, Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un đã cùng nhau đi dạo trên cầu đi bộ tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm và có cuộc nói chuyện riêng, tạo cơ hội để hai nhà lãnh đạo xây dựng sự tin cậy lẫn nhau. Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng phát biểu ông sẽ vừa ngồi ăn hamburger trước bàn họp vừa đàm phán hạt nhân với miền Bắc. Có ý kiến phân tích hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều sẽ có cuộc họp riêng vào sáng ngày 12/6, rồi sau đó tổ chức hội nghị thượng đỉnh mở rộng với sự tham gia của các thành viên tháp tùng vào buổi chiều. Cũng có khả năng hai bên sẽ có buổi tiệc trưa kiêm hội đàm thượng đỉnh vào cùng ngày. Nếu hai bên tổ chức các “sự kiện bên lề bất ngờ” như đi dạo, “hội đàm hamburger” thì những sự kiện này dự kiến sẽ đóng vai trò lớn trong việc tạo ra một bầu không khí tin tưởng lẫn nhau giữa hai bên.