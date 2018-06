Trong cuộc bầu cử địa phương toàn quốc lần thứ VII và cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung diễn ra vào ngày 13/6, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã giành được thắng lợi lớn nhất từ trước tới nay tại hầu hết các khu vực bầu cử. Với kết quả này, Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in được tiếp thêm động lực mạnh mẽ hơn trong công tác điều hành quốc gia, trong khi phe đối lập mất đi khả năng kìm hãm Chính phủ đương nhiệm.



Kết quả bầu cử

Thắng lợi áp đảo của đảng Dân chủ đồng hành là điều đã được dự đoán từ trước thông qua nhiều cuộc thăm dò ý kiến trước bầu cử. Đã không có bất ngờ xảy ra khi kết quả kiểm phiếu được công bố. Đảng cầm quyền giành được 14 trên 17 vị trí thị trưởng, tỉnh trưởng. Ứng cử viên của đảng Dân chủ đồng hành đắc cử vị trí thị trưởng, tỉnh trưởng ở cả ba khu vực là thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon. Đảng cầm quyền cũng thắng lợi ba địa phương vùng Yeongnam là thành phố Busan, tỉnh Nam Gyeongsang và thành phố Ulsan, những nơi mà đảng này chưa từng nắm giữ vị trí tỉnh trưởng, thị trưởng. Ngược lại, đảng Hàn Quốc tự do chịu thất bại cay đắng khi chỉ giành được thắng lợi ở hai khu vực là thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Ứng cử viên độc lập Won Hee-ryong đắc cử chức tỉnh trưởng đảo Jeju.



Ngoài ra, đảng Dân chủ đồng hành cũng càn quét 150 trên 226 vị trí quận trưởng, huyện trưởng trên toàn quốc. Đặc biệt, đảng này giành được 24 trong số 25 vị trí quận trưởng ở thủ đô Seoul, chỉ có thất bại duy nhất ở quận Seocho. Đảng Hàn Quốc tự do giành được hơn 50 vị trí quận trưởng, huyện trưởng. Các vị trí còn lại thuộc về đảng Hòa bình dân chủ và các ứng cử viên độc lập. Đảng cầm quyền cũng chiến thắng vang dội ở 11 trên 12 khu vực bầu cử Quốc hội bổ sung, trong khi đảng Hàn Quốc tự do chỉ giành được thắng lợi ở một nơi.



Bối cảnh và ý nghĩa

Thắng lợi áp đảo của đảng Dân chủ đồng hành được phân tích là bởi các vấn đề liên quan tới hòa bình bán đảo Hàn Quốc như Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Mỹ-Triều đã chi phối toàn bộ tâm lý cử tri trong cuộc bầu cử lần này. Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Tổng thống Moon Jae-in vốn đã ở mức cao, thêm vào đó thành công của hai hội nghị trên đã tăng thêm kỳ vọng cho người dân về hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Điều này khiến các chiến lược tranh cử của phe đối lập đưa ra, như tập trung chỉ trích phe cầm quyền về vấn đề kinh tế, đều không thể phát huy được hiệu quả. Đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập chiếm nhiều ghế nhất tại Quốc hội, đã đánh mất niềm tin của cử tri kể từ sau vụ cựu Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội. Hai đảng đối lập khác là đảng Tương lai chính nghĩa và Hòa bình dân chủ đều quá lép vế và yếu thế trước hai chính đảng lớn.



Với kết quả bầu cử lần này, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang nắm trong tay quyền lực từ trung ương tới địa phương. Điều này tạo động lực mạnh mẽ cho các chính sách trọng tâm của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in như thiết lập hòa bình bán đảo Hàn Quốc, chính sách việc làm, kinh tế, dân sinh.



Triển vọng

Trong khi Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in nâng cao được quyền lực điều hành quốc gia thông qua cuộc bầu cử lần này thì phe đối lập lại mất đi khả năng kìm hãm Chính phủ đương nhiệm. Theo đó, Chính phủ dự kiến sẽ đẩy nhanh xúc tiến các chính sách trọng điểm, và phe đối lập sẽ khó có thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn một cách bất lực.



Ban lãnh đạo các đảng đối lập đã ngay lập tức nhận trách nhiệm về thất bại của đảng mình. Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo và đồng Chủ tịch đảng Tương lai chính nghĩa Yoo Seung-min đều đã xin từ chức. Trong khi đó, ứng cử viên Ahn Cheol-soo của đảng Tương lai chính nghĩa, người chỉ về thứ ba trong cuộc chạy đua chức Thị trưởng Seoul, đang đối mặt với khủng hoảng lớn về sự nghiệp chính trị. Sự tồn tại của đảng Tương lai chính nghĩa và Hòa bình dân chủ nhiều khả năng sẽ bị lung lay, dự báo về một cuộc cải tổ nội bộ sẽ diễn ra trong phe đối lập. Mặt khác, có ý kiến lo ngại quyền lực bao phủ rộng lớn của phe cầm quyền sẽ làm mất đi khả năng kiểm soát dân chủ trong nền chính trị Hàn Quốc.