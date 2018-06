Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tạm dừng cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” (UFG - Ulchi Freedom Guardian) để đối thoại Mỹ-Triều được diễn ra thuận lợi, hướng tới mục tiêu thiết lập thể chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.



Tạm dừng tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi”

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ hôm 19/6 công bố hai nước đã quyết định hoãn mọi hoạt động lên kế hoạch cho cuộc tập trận chung mang tính chất phòng ngự “Người bảo vệ tự do Ulchi”, vốn dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới. Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về các bước đi liên quan. Tới thời điểm hiện tại, liên quân Hàn-Mỹ vẫn chưa quyết định về hai cuộc tập trận thường niên diễn ra vào tháng 3 là “Giải pháp then chốt” (Key Resolve) và “Đại bàng non” (Foal Eagle).



Tập trận chung Hàn-Mỹ

Hàng năm, Hàn Quốc và Mỹ tiến hành ba cuộc tập trận chung là “Người bảo vệ tự do Ulchi”, “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non”, giả định về một cuộc chiến tranh toàn diện xảy ra trên bán đảo Hàn Quốc.



“Người bảo vệ tự do Ulchi” là cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX) theo hình thức là một “trò chơi chiến tranh” (War Game), giả định tình huống chiến tranh xảy ra bằng mô phỏng máy tính thay vì diễn tập cơ động trên thực tế. Cuộc tập trận này được bắt đầu từ năm 1976, hợp nhất từ hai cuộc tập trận là “Ống kính tiêu điểm” (Focus Lens) do Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tiến hành từ năm 1954 và cuộc tập trận “Ulchi” do Chính phủ Hàn Quốc tiến hành sau vụ Bắc Triều Tiên bất ngờ đột kích tấn công Phủ Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 21/1/1968. Khi đó, tên gọi của cuộc tập trận này là “Ống kính tiêu điểm Ulchi” (UFL), sau đó được đổi tên thành “Người bảo vệ tự do Ulchi” (UFG) vào năm 2007. Đây là cuộc diễn tập có sự tham gia của các cơ quan hành chính Chính phủ, các doanh nghiệp tư nhân lớn, lực lượng lục quân cấp quân đoàn trở lên, lực lượng hải quân cấp Bộ tư lệnh hạm đội trở lên, lực lượng không quân cấp phi đoàn trở lên, Bộ Tư lệnh Lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc, quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, cùng lực lượng quân đội tăng viện của Mỹ cho Hàn Quốc trong tình huống khẩn cấp. Trong cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” năm 2017, đã có 17.500 binh lính Mỹ tham gia tập trận, trong đó có 3.000 quân tăng viện từ nước ngoài.



Trong khi đó, cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” là cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX). Sau khi cuộc tập trận chung mang tên “Tinh thần đồng đội” (Team Spirit) kết thúc vào năm 1993 với lý do chính trị, năm 1994, Seoul và Washington thực hiện cuộc tập trận chung “RSOI” (viết tắt của các từ các chữ cái đầu của từ tiếng Anh có nghĩa là tiếp nhận (Reception), chờ đợi (Staging), tiến lên phía trước và hội nhập (Onward Movement & Integration)). Sau đó, cuộc tập trận này được đổi tên thành “Giải pháp then chốt”, vào năm 2008.



Cuộc tập trận “Đại bàng non” là một cuộc tập trận cơ động thực binh (FTX), huy động binh lực và trang thiết bị trên thực tế. Bắt đầu là một cuộc tập trận phòng ngự quy mô nhỏ ở khu vực hậu phương vào năm 1961, tới năm 1975, cuộc tập trận này được bổ sung thêm khái niệm tác chiến liên quân và tác chiến đặc nhiệm liên quân. Tới năm 1982, cuộc tập trận này được áp dụng thêm khái niệm “chiến tranh chính quy”, bắt đầu tiến hành song song các nội dung huấn luyện xâm nhập căn cứ quân địch của lực lượng đặc nhiệm, huấn luyện tấn công, huấn luyện phòng ngự cho các căn cứ quan trọng.



Ý nghĩa và triển vọng

Ba cuộc tập trận trên là những cuộc diễn tập phòng ngự thường niên của liên quân Hàn-Mỹ. Trong thời gian qua, Bắc Triều Tiên liên tục chỉ trích các cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ là “diễn tập xâm lược miền Bắc”, yêu cầu hai nước dừng tập trận. Việc liên quân Hàn-Mỹ tạm dừng tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” được phân tích là nhằm giảm lo ngại về an ninh cho miền Bắc, để nước này đẩy nhanh các bước đi phi hạt nhân hóa. Qua đây, Seoul và Washington đã chấp thuận một yêu cầu lớn của Bắc Triều Tiên trước thềm đàm phán phi hạt nhân hóa sắp được diễn ra. Nếu đối thoại Mỹ-Triều kéo dài thì có thể không chỉ cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” mà hai cuộc tập trận là “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non” cũng sẽ không được diễn ra vào mùa xuân năm sau. Giờ đây, dư luận đang chú ý tới các bước đi tương ứng của Bắc Triều Tiên nhằm thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa. Giới ngoại giao đang đề cập tới khả năng nước này sẽ phá dỡ bãi thử tên lửa ở xã Dongchang (huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan) như đề cập của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi họp báo ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.