Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 26/6 đã bổ nhiệm Đại sứ Hàn Quốc tại Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) Yoon Jong-won vào vị trí Cố vấn Kinh tế và bổ nhiệm Thư ký hoạch định chính sách Văn phòng Phủ Tổng thống Jung Tae-ho vào vị trí Cố vấn Việc làm. Như vậy là đội ngũ cố vấn kinh tế Phủ Tổng thống chỉ còn lại Chánh Văn phòng Chính sách Jang Ha-seong, còn hai Cố vấn Kinh tế Hong Jang-pyo và Cố vấn Việc làm Ban Jang-sik đều đã bị thay thế.



Đội ngũ cố vấn kinh tế mới

Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok sáng cùng ngày đã công bố về quyết định bổ nhiệm trên của Tổng thống Moon Jae-in. Ngoài hai vị trí cố vấn kinh tế, Tổng thống Moon Jae-in còn quyết định đổi tên vị trí Cố vấn Cải cách xã hội thành Cố vấn các vấn đề xã hội và bổ nhiệm vị trí này cho ông Lee Yong-sun, Chủ tịch Ủy ban khu vực của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ở quận Yangcheon (Seoul). Ngoài ra, Tổng thống quyết định thành lập Tiểu ban đặc biệt về tăng trưởng đóng vai trò chủ đạo trực thuộc Ủy ban hoạch định chính sách trực tiếp dưới quyền Tổng thống và để cựu Cố vấn Kinh tế Hong Jang-pyo làm Chủ tịch Ủy ban này.



Tân Cố vấn Kinh tế Yoon Jong-won từng giữ các chức vụ như Vụ trưởng Vụ Chính sách kinh tế thuộc Bộ Kế hoạch và tài chính, Thư ký kinh tế, tài chính Văn phòng Phủ Tổng thống. Cố vấn Việc làm Jung Tae-ho từng giữ chức Thư ký Các vấn đề nhà nước và chính trị Văn phòng Phủ Tổng thống, Thư ký Điều phối chính sách dưới thời cựu Tổng thống Roh Moo-hyun.



Quyết định cải tổ đội ngũ cố vấn kinh tế

Nội dung trọng tâm trong đợt thay đổi nhân sự lần này là sự đổi mới đội ngũ cố vấn kinh tế Phủ Tổng thống. Phủ Tổng thống giải thích sự thay đổi này nhằm đẩy nhanh tốc độ triển khai các chính sách của Chính phủ. Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Im Jong-seok cũng cho biết Phủ Tổng thống sẽ dốc hết sức để thực hiện các chính sách tăng trưởng đổi mới và tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo, tạo ra được những thành quả rõ rệt và nhanh chóng cho người dân. Ông Im giải thích một năm qua là quãng thời gian để Phủ Tổng thống lập ra phương hướng chính sách về tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo, tăng trưởng đổi mới, kinh tế công bằng cho Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Ông Im khẳng định quyết định thay đổi nhân sự lần này không phải nhằm truy cứu trách nhiệm hay theo đuổi một sự thay đổi trong phương hướng chính sách.



Ý nghĩa và triển vọng

Mặc dù vậy, động thái này cho thấy Chính phủ quyết tâm thoát khỏi tình trạng đình trệ hiện nay của các chính sách kinh tế. Các chính sách kinh tế mà Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đề ra là tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo, tăng trưởng đổi mới, kinh tế công bằng, đang đối mặt với nhiều thách thức. Việc Chính phủ tăng mạnh lương tối thiểu đã giúp nâng thu nhập cho tầng lớp người dân bình thường, ổn định tiêu dùng, thúc đẩy nền kinh tế. Tuy nhiên, những điều này cũng kéo theo nhiều tác dụng phụ như tình trạng giảm việc làm và giảm thu nhập ở tầng lớp thu nhập thấp, tăng thêm gánh nặng cho những người kinh doanh nhỏ lẻ.



Phe đối lập chỉ trích chính sách kinh tế của Chính phủ đã thất bại, yêu cầu Tổng thống thay đổi đội ngũ cố vấn kinh tế và chuyển đổi chính sách. Do đó, việc Tổng thống thay thế các nhân sự lần này coi như đã đáp lại yêu cầu trên từ phe đối lập. Nhưng với việc giữ lại Chánh Văn phòng Chính sách Jang Ha-seong, Tổng thống muốn khẳng định rằng Chính phủ sẽ vẫn giữ nguyên nền tảng chính sách là tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo, và sẽ tiếp tục chèo lái chính sách kinh tế một cách quyết liệt hơn sau khi thay thế hai vị trí Cố vấn.