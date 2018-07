Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 400 tỷ USD. Trong năm nay, dự trữ ngoại hối đã liên tục xác lập kỷ lục mới từ tháng 3, và cuối cùng vượt mức 400 tỷ USD vào cuối tháng 6.



Thời đại dự trữ ngoại hối 400 tỷ USD

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết tính tới cuối tháng 6, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng 1,32 tỷ USD so với tháng trước, đạt 400,3 tỷ USD. Vào tháng 3 năm nay, dự trữ ngoại hối đã xác lập mức cao kỷ lục là 396,75 tỷ USD, sau đó lại tăng tiếp lên 398,42 tỷ USD vào tháng 4, 398,9 tỷ USD vào tháng 5, liên tục ghi nhận mức cao mới. BOK giải thích xu hướng tăng này là do cán cân vãng lai của Hàn Quốc liên tục đạt thặng dư đều đặn. Ngoài ra, điều này còn nhờ ảnh hưởng từ lợi nhuận vận hành tài sản ngoại hối tăng.



Trong dự trữ ngoại hối, các loại chứng khoán có giá trị đạt 367,91 tỷ USD, tăng 1,56 tỷ USD. Khoản tiền gửi đạt 22,42 tỷ USD, giảm 500 triệu USD. Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) tại Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đạt 3,26 tỷ USD, giảm 80 triệu USD. Vị thế ròng tại IMF (IMF Reserve Position), tức quyền được rút một phần tiền trong khoản đóng góp nghĩa vụ cho IMF, đạt 1,91 tỷ USD, tăng 330 triệu USD. Dự trữ vàng vẫn giữ nguyên so với tháng trước, đạt 4,79 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tính tới cuối tháng 5 vừa qua đạt 311,06 tỷ USD, xếp thứ chín thế giới. Trung Quốc đứng thứ nhất thế giới về dự trữ ngoại hối, đạt 3.110,6 tỷ USD, xếp thứ hai là Nhật Bản 1.254,5 tỷ USD.



Ý nghĩa

Kể từ sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á vào năm 1997, để đảm bảo một nền tảng an toàn, tránh xảy ra một cuộc khủng hoảng tương tự khác, Hàn Quốc đã nỗ lực tăng quy mô dự trữ ngoại hối. Do vậy, việc dự trữ ngoại hối vượt 400 tỷ USD là một điều hết sức có ý nghĩa. Dự trữ ngoại hối vào thời điểm Hàn Quốc đăng ký xin nhận gói cứu trợ tài chính của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) do cuộc khủng hoảng năm 1997 là 3,9 tỷ USD. Có nghĩa là sau 21 năm, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đã tăng lên 100 lần. Quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc lần đầu vượt 100 tỷ USD vào tháng 9 năm 2001, vượt 200 tỷ USD vào tháng 2 năm 2005, vượt 300 tỷ USD vào tháng 4 năm 2011. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết IMF đặt ra tiêu chuẩn thích hợp về quy mô dự trữ ngoại hối với từng quốc gia dựa theo quy mô kinh tế, nợ nước ngoài. Tiêu chuẩn này đối với Hàn Quốc là 400 tỷ USD.



Năng lực chi trả quốc tế vững chắc

Dự trữ ngoại hối là một chỉ số tiêu biểu cho thấy năng lực chi trả quốc tế của một quốc gia. Hàn Quốc được đánh giá đã nâng cao được tính ổn định về năng lực chi trả quốc tế ở nhiều chỉ số, không chỉ về dự trữ ngoại hối, tiêu biểu như nợ ngắn hạn, tức các khoản nợ phải trả trong vòng một năm. Tỷ lệ nợ ngắn hạn so với dự trữ ngoại hối đạt 30,4% tính tới cuối tháng 3. Tức nợ ngắn hạn chưa bằng một phần ba dự trữ ngoại hối, và hoàn toàn có thể trả hết bằng dự trữ ngoại hối. Tỷ lệ này từng lên tới 286,3% vào năm 1997 và 74% vào cuối năm 2008, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ngoài ra, tài sản đầu tư ròng tại nước ngoài của Hàn Quốc tính đến cuối tháng 3 năm nay là 276,5 tỷ USD. Do đó, dù Hàn Quốc thiếu ngoại tệ thì cũng sẽ không phát sinh khủng hoảng tài chính.



Tuy nhiên, vẫn có ý kiến lo ngại về việc quản lý ngoại hối dự trữ. Trong thời gian tới, nếu Chính phủ công khai các biện pháp can thiệp vào thị trường ngoại hối thì việc quản lý có thể sẽ gặp khó khăn. Chính phủ Hàn Quốc sẽ công khai các biện pháp can thiệp vào thị trường ngoại hối áp dụng từ tháng 7 tới cuối năm nay vào tháng 3 năm sau, nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường ngoại hối. Về điều này, BOK khẳng định việc công khai sẽ không ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường.