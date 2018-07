Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hôm 4/7 đã tổ chức cuộc họp về hợp tác lâm nghiệp liên Triều tại Ngôi nhà Hòa bình thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Nam. Khác với lĩnh vực công nghiệp, hợp tác ở lĩnh vực lâm nghiệp dự kiến sẽ được đẩy nhanh và diễn ra trên quy mô rộng do không vướng phải các biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế với miền Bắc.



Kết quả hội đàm

Sau cuộc hội đàm kéo dài tới 12 tiếng, hai bên đã công bố thông cáo báo chí chung về các phương án hợp tác ở lĩnh vực lâm nghiệp. Trước tiên, hai bên nhất trí sẽ thảo luận và xúc tiến hợp tác ở lĩnh vực trồng và bảo vệ rừng, như hiện đại hóa vườn ươm, kinh doanh kết hợp nông nghiệp và lâm nghiệp, phòng chống cháy rừng. Hai miền sẽ hợp tác trong phòng trừ sâu bệnh gây hại ở các cánh rừng gần khu vực biên giới liên Triều. Cùng với đó, hai bên sẽ tiến hành thăm các địa điểm phòng trừ sâu hại bệnh gây trong trung tuần tháng 7 này, phía miền Nam lập đối sách cần thiết để phòng trừ sâu bệnh gây hại.



Hai miền Nam-Bắc nhất trí sẽ tích cực hợp tác ở lĩnh vực khoa học công nghệ lâm nghiệp, như trao đổi thành quả về khoa học công nghệ đạt được ở lĩnh vực trồng và bảo vệ rừng. Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận bằng văn bản về các vấn đề được nêu ra trong quá trình thực hiện những nội dung nhất trí trên, nhằm xúc tiến các dự án hợp tác lâm nghiệp liên Triều.



Tình trạng rừng tại miền Bắc

Các cánh rừng ở Bắc Triều Tiên đang bị thiệt hại nghiêm trọng do các loại côn trùng gây hại vì thiếu thuốc phòng trừ, và yếu kém về công nghệ. Theo số liệu năm 2007 của miền Bắc, có 250.000 héc-ta rừng ở nước này bị thiệt hại do côn trùng gây hại. Từ năm 1999 đến năm 2013, nhiều loại sâu bệnh đã phát sinh đồng loạt khiến diện tích rừng thông bị sâu bướm (Pine caterpillar) gây hại đã tăng lên gấp 10 lần, diện tích rừng bị thiệt hại do ruồi ăn lá thông (Pine gall midge), một loài sâu hại phổ biến ở Nhật Bản và bán đảo Hàn Quốc, đã tăng lên gấp năm lần, và diện tích rừng thông Triều Tiên (Pinus koraiensis) bị sâu ăn lá gây hại đã tăng lên gấp bảy lần. Gần đây còn xảy ra một số dịch bệnh do côn trùng xâm nhập từ nước ngoài như bệnh héo chết thông do tuyến trùng (Bursaphelenchus xylophilus) gây ra, hay bệnh sồi héo lá.



Rừng bị tàn phá bởi sâu bệnh là một vấn đề hết sức nghiêm trọng đối với miền Bắc. Tổng diện tích rừng của nước này là 8,99 triệu héc-ta, chiếm 73% diện tích lãnh thổ. Theo tài liệu năm 2008 của Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc, diện tích rừng của miền Bắc chỉ còn 2,84 triệu héc-ta, đã bị giảm đến 32%. Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) cho biết trong vòng từ năm 1990 tới năm 2016, đã có khoảng 40% diện tích rừng của miền Bắc biến mất. Các cánh rừng gần biên giới liên Triều cũng đối mặt với tình trạng tương tự. Khu vực miền Bắc đối diện với sông Imjin ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi, nơi bắt đầu của Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) đều là đất trống, không có cây cối, càng không có rừng. Nhiều ngọn núi gần thành phố Gaesung cũng đều là đồi trọc.



Ý nghĩa và triển vọng hợp tác lâm nghiệp liên Triều

Xét tình hình rừng miền Bắc hiện nay thì việc hợp tác lâm nghiệp liên Triều là bài toán vô cùng cấp thiết. Hai bên sẽ căn cứ vào kết quả điều tra chung tại khu vực phòng trừ côn trùng gây hại để lập kế hoạch hợp tác cụ thể, như trồng cây giống tại các khu vực thí điểm ở miền Bắc, phòng trừ sâu bệnh. Do Bắc Triều Tiên hầu như không trao đổi thông tin với bên ngoài nên nước này không có được các tài liệu chính xác về các giống sâu bệnh ngoại lai và thuốc phòng ngừa, chỉ có các loại thuốc trừ sâu bệnh cơ bản. Theo đó, việc truyền thụ công nghệ phòng trừ sâu bệnh dự kiến sẽ được triển khai sớm.