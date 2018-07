Chính giới Hàn Quốc hôm 10/7 đã đạt được thỏa thuận về bộ máy Quốc hội nửa cuối nhiệm kỳ khóa XX, chấm dứt tình trạng đình trệ hoạt động của Quốc hội suốt 41 ngày qua, kể từ hôm 30/5. Tuy nhiên, chính giới vẫn đang bất đồng quan điểm về nhiều vấn đề. Đặc biệt là trong tháng 7 sẽ diễn ra nhiều phiên điều trần nhân sự, vốn là một lịch trình thường gây ra nhiều tranh cãi trong chính giới. Do đó, vẫn khó để có thể kỳ vọng hoạt động Quốc hội sẽ diễn ra một cách thuận lợi.



Thỏa thuận về bộ máy Quốc hội

Đại diện tại Quốc hội của bốn đảng là đảng Dân chủ đồng hành, đảng Hàn Quốc tự do, đảng Tương lai chính nghĩa và đảng Hòa bình dân chủ hôm 10/7 đã nhóm họp tại Quốc hội và công bố văn bản các nội dung nhất trí giữa bốn bên. Trong đó, vị trí Chủ tịch Quốc hội và các ủy ban thường trực Quốc hội sẽ được phân bổ dựa trên số ghế nghị sĩ của mỗi đảng. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chiếm số ghế nhiều nhất tại Quốc hội sẽ được tiến cử chức Chủ tịch Quốc hội. Hai chức Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ do hai đảng đứng thứ hai và thứ ba về số ghế nghị sĩ là đảng Hàn Quốc tự do và đảng Tương lai chính nghĩa tiến cử.Theo đó, đảng Dân chủ đồng hành đã tiến cử nghị sĩ sáu khóa Moon Hee-sang vào vị trí Chủ tịch Quốc hội.



Đối với 18 ủy ban thường trực Quốc hội, đảng Dân chủ đồng hành được phân bổ tám ủy ban, đảng Hàn Quốc tự do được phân bổ bảy ủy ban, đảng Tương lai chính nghĩa hai ủy ban, đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý mỗi đảng một ủy ban. Hai ủy ban gây nhiều tranh cãi là Ủy ban điều hành Quốc hội và Ủy ban Pháp chế và tư pháp sẽ được phân bổ theo thông lệ, tức đảng cầm quyền phụ trách Ủy ban điều hành Quốc hội, còn đảng đối lập có số ghế nghị sĩ nhiều nhất là đảng Hàn Quốc tự do đảm trách Ủy ban Pháp chế và tư pháp. Ủy ban điều hành Quốc hội là ủy ban phụ trách toàn bộ các lịch trình họp của Quốc hội, trong khi Ủy ban Pháp chế và tư pháp được coi là “cửa ải cuối cùng” để thông qua mọi dự luật, là ủy ban thường trực có vai trò quan trọng nhất.



Ý nghĩa và lịch trình

Như vậy là Quốc hội Hàn Quốc đã hoạt động bình thường trở lại sau 41 ngày gián đoạn. Quốc hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch các ủy ban thường trực, chính thức bắt đầu hoạt động trong nửa cuối nhiệm kỳ khóa XX. Lịch trình đầu tiên mà Quốc hội sẽ phải tiến hành là phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực. Chính giới nhất trí sẽ tổ chức phiên điều trần với ứng cử viên Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Min Gab-ryong vào hôm 19/7, điều trần ba ứng cử viên thẩm phán Tòa án tối cao từ ngày 23/7 đến ngày 25/7, sau đó tiến hành phiên biểu quyết vào ngày 26/7. Cũng trong phiên họp toàn thể hôm 26/7, chính giới sẽ bầu ra các ủy viên thuộc Ủy ban nhân quyền quốc gia và Ủy ban vì quyền lợi người dân.



Triển vọng

Phiên điều trần vị trí Giám đốc Cơ quan Cảnh sát dự kiến sẽ là trở ngại đầu tiên trong lịch trình sắp tới của Quốc hội. Do hoạt động Quốc hội bị gián đoạn suốt 41 ngày, lịch trình phiên điều trần này đã bị chậm trễ so với thời hạn quy định. Nếu các đảng đối lập phản đối việc bổ nhiệm ứng cử viên Min Gab-ryong thì dự kiến chính giới sẽ lại rơi vào đối đầu căng thẳng. Phiên điều trần đối với ba ứng cử viên thẩm phán Tòa án tối cao dự kiến cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn sâu sắc không kém. Bên cạnh đó, chính giới còn nhiều dự thảo luật quan trọng vẫn đang bị mâu thuẫn về lập trường. Đảng Dân chủ đồng hành đang tập trung sửa đổi năm điều luật, trong đó có Luật bảo vệ người thuê bất động sản, đất đai, Luật về giảm bụi nhỏ, trong khi đảng Hàn Quốc tự do lại đặt trọng tâm vào Luật bảo vệ người lao động cho thuê lại, Luật đặc biệt liên quan đến khu vực miễn quy chế, Luật cơ bản về phát triển ngành công nghiệp dịch vụ. Trong tình hình này, nếu Tổng thống Moon Jae-in tiến hành cải tổ nội các thì khi đó Quốc hội Hàn Quốc sẽ lại bị cuốn vào những tranh cãi xoay quanh phiên điều trần nhân sự, gây trở ngại hoạt động của Quốc hội vốn dĩ phải khó khăn lắm mới có thể bình thường hóa trở lại.