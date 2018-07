Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 13/7 đã kết thúc toàn bộ lịch trình thăm chính thức hai nước Ấn Độ và Singapore. Trong chuyến thăm Ấn Độ, Tổng thống Hàn Quốc đã củng cố thêm nền tảng cho quan hệ đối tác toàn diện hướng tới tương lai giữa hai nước, tạo đà cho việc tăng cường và đẩy mạnh hợp tác kinh tế song phương. Trong chuyến thăm Singapore, ông Moon đã thảo luận về việc nâng tầm quan hệ giữa hai nước, dọn đường cho việc thực hiện chính sách phương Nam mới của Chính phủ Hàn Quốc.



Chuyến thăm chính thức Ấn Độ

Tổng thống Moon Jae-in thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 8/7 tới ngày 11/7. Với từ khóa chính là “kinh tế”, trong chuyến thăm này, Tổng thống Moon Jae-in theo đuổi việc tăng cường hợp tác kinh tế với Ấn Độ, vừa hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp trong nước khai thác thị trường mới, hướng tới việc mở rộng quan hệ Hàn-Ấn sang các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng. Tổng thống cũng đã trình bày về chính sách phương Nam mới trong cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai nhà lãnh đạo đã củng cố nền tảng quan hệ, nâng tầm quan hệ đối tác trong quá khứ lên đối tác toàn diện hướng tới tương lai.



Phái đoàn doanh nhân quy mô lớn đã tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in trong chuyến thăm Ấn Độ lần này. Ông Moon đã tham dự nhiều sự kiện liên quan tới kinh tế dù lịch trình thăm Ấn Độ khá gấp rút. Tại Diễn đàn kinh doanh Hàn-Ấn, Tổng thống đã tích cực kêu gọi các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Hàn Quốc. Tại sự kiện “Bàn tròn Tổng giám đốc điều hành (CEO) Hàn-Ấn”, ông Moon đã cam kết sẽ hỗ trợ cho sự hợp tác của doanh nghiệp hai nước.



Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Ấn hôm 10/7, hai bên thông qua “Tuyên bố chung về tầm nhìn Hàn-Ấn” với 17 hạng mục, như nâng kim ngạch thương mại song phương từ 20 tỷ USD hiện nay lên 50 tỷ USD. Hai bên cũng nhất trí sẽ tăng cường hợp tác, tập trung ở ngành công nghệ thông tin, sinh học, cùng đối phó với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hợp tác ở cả lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Trong tổng số 18 lịch trình của Tổng thống Moon Jae-in tại Ấn Độ, Thủ tướng Modi đã cùng tham dự 11 lịch trình, qua đó củng cố được tình hữu nghị và sự tin tưởng giữa hai nhà lãnh đạo.



Vực dậy sức sống doanh nghiệp

Trọng tâm trong chuyến thăm Ấn Độ này của Tổng thống Moon Jae-in là “vực dậy sức sống cho doanh nghiệp Hàn Quốc”. Ông Moon đã tham dự lễ hoàn công nhà máy sản xuất điện thoại quy mô lớn nhất Ấn Độ của hãng điện tử Samsung tại Noida, bang Uttar Pradesh, gặp mặt Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong, người đang bị tòa án xét xử do dính líu tới vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia của Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye. Tổng thống đề nghị Samsung đầu tư và tạo thêm nhiều việc làm cả ở trong nước. Về điều này, ông Lee trả lời rằng sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Mặt khác, Tổng thống cũng đã có cuộc gặp với Chủ tịch tập đoàn Mahindra của Ấn Độ, ông Anand Mahindra, cổ đông lớn nhất của hãng ô tô Ssangyong, Hàn Quốc, đề nghị ông này quan tâm hơn tới vấn đề những người lao động bị sa thải ở công ty này và cũng đã nhận được phản hồi tích cực từ Chủ tịch Mahindra. Qua đây, Tổng thống Moon đã thể hiện quyết tâm trao đổi và hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp.



Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Singapore

Tổng thống Moon Jae-in đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào hôm 12/7, thảo luận về phương án phát triển quan hệ song phương, hợp tác giữa Hàn Quốc với khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), và vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế để mang lại lợi ích thực chất cho người dân hai nước, tăng mạnh quy mô thương mại song phương, hiện đang ở mức 20 tỷ USD. Tổng thống Moon Jae-in thể hiện mong muốn nâng tầm quan hệ hữu nghị, hợp tác với Singapore, một đối tác quan trọng trong chính sách phương Nam mới của Chính phủ, lên thành quan hệ lợi ích toàn diện hướng tới tương lai. Về phần mình, Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ kỳ vọng quan hệ song phương sẽ phát triển hơn nữa dựa trên nền tảng chính sách phương Nam mới của Chính phủ Hàn Quốc. Tổng thống Moon Jae-in cũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Thủ tướng Singapore trong việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử ngày 12/6, tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ được mở rộng sang cả lĩnh vực an ninh.