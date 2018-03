“Bắc Triều Tiên không phải là đối tượng được Nga bảo hộ trước tấn công hạt nhân”

“Bắc Triều Tiên không nằm trong danh sách các nước đồng minh được Nga bảo hộ”

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đã dẫn lời của Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga Ilyas Umakhanov cho biết Bắc Triều Tiên không nằm trong danh sách các nước đồng minh được Nga bảo vệ trước các vụ tấn công hạt nhân từ một nước thứ ba. Trong tin, ông Umakhanov đã giải thích về nội dung liên quan đến những quốc gia được Tổng thống Vladimir Putin quy định là đối tượng được Nga bảo hộ trước tấn công hạt nhân. Theo đó, đối tượng được Nga bảo hộ phải có quan hệ đồng minh chính thức với Nga thông qua việc ký kết các hiệp ước quốc tế, gồm các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) và một số nước khác. Phó Chủ tịch Ilyas Umakhanov đã chỉ ra rằng Mat-xcơ-va chưa từng ký kết bất cứ hiệp ước quốc tế nào với Bình Nhưỡng. Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) là một tổ chức hợp tác an ninh của sáu nước thuộc Liên Xô cũ gồm Nga, Armenia, Kazakhstan, Belarus, Tajikistan và Kyrgyzstan. Ngoài những nước thành viên CSTO, vẫn chưa xác định được những nước đồng minh nào khác mà Nga đã cam kết sẽ bảo hộ trước một cuộc tấn công hạt nhân. Do đó, ngay cả khi Bắc Triều Tiên bị một nước thứ ba tấn công bằng loại vũ khí này, Nga không có trách nhiệm phải đáp trả nước đó thay cho miền Bắc.

Nga phô trương năng lực chiến tranh hạt nhân

Trong bài phát biểu hàng năm trước Quốc hội hôm 1/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phô trương năng lực chiến tranh hạt nhân được hiện đại hóa của nước này. Trong bài phát biểu dài khoảng hai tiếng tại cuộc họp trên, Tổng thống Putin đã giành 45 phút để giới thiệu những vũ khí chiến lược mới của Nga. Ông Putin đã chỉ trích việc Mỹ mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa (MD), và cho biết Nga đã phát triển những vũ khí nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tổng thống Nga đã giới thiệu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới Sarmat, đồng thời khẳng định đây là loại tên lửa bất khả chiến bại, không một hệ thống phòng thủ tên lửa nào có thể ngăn cản được. Ngoài ra, Tổng thống Putin còn cảnh cáo rằng Mat-xcơ-va xem bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào nhắm vào các nước đồng minh đều là một cuộc tấn công vào Nga, và sẽ sẵn sàng đáp trả.



Theo đó, tuyên bố của Tổng thống Putin gây sự chú ý vì có thể khẳng định này là nhắm vào việc Mỹ có khả năng tấn công phủ đầu miền Bắc. Tuy nhiên, có thể nói phát biểu của Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga Ilyas Umakhanov đã phủ nhận nghi vấn trên. Mat-xcơ-va và Bình Nhưỡng đã từng ký kết Hiệp ước hữu nghị, thiện chí và hợp tác Nga-Triều vào tháng 2 năm 2000, nhằm thay thế Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và viện trợ giữa Xô-Triều trước đó. Tuy nhiên, hiệp ước mới không bao gồm những điều khoản can thiệp quân sự tự động, tức điều khoản quy định việc hỗ trợ quân sự ngay tức khắc cho một quốc gia phải chịu một cuộc tấn công quân sự.