Phụ nữ Hàn Quốc ủng hộ phong trào “Me too”

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, các tổ chức phụ nữ tại Hàn Quốc đã tổ chức sự kiện kỷ niệm, đồng thời thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ phong trào "Me too" (Tôi cũng vậy), phong trào giúp những nạn nhân bị lạm dụng tình dục vượt qua sợ hãi để tố cáo kẻ đã xâm hại mình có nguồn gốc từ các nước phương Tây. Gần đây tại Hàn Quốc, phong trào “Me too” đang lan rộng khắp các tầng lớp, từ giới luật pháp, chính trị cho đến tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật.



Phụ nữ Hàn Quốc ủng hộ phong trào tố cáo xâm hại tình dục

Vào lúc 2 giờ chiều hôm 8/3, Hội đồng phụ nữ quốc gia Hàn Quốc (KNCW) đã tổ chức sự kiện kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ tại hội trường Quốc hội. Tại đây, các tổ chức phụ nữ đã nhất trí sẽ hỗ trợ phong trào “Me too”, và dẫn đầu trong việc xóa bỏ tận gốc tình trạng lạm dụng tình dục đã bám rễ sâu trong xã hội Hàn Quốc. Hội đồng phụ nữ quốc gia Hàn Quốc tuyên bố sẽ thành lập Cơ quan hỗ trợ “Me too” toàn quốc để giúp đỡ những nạn nhân của lạm dụng tình dục có thể dũng cảm lên tiếng tố cáo kẻ xâm hại. Cơ quan này sẽ do Hội đồng phụ nữ quốc gia Hàn Quốc quản lý, cùng với sự tham gia của Trung tâm tư vấn pháp lý và phúc lợi gia đình Hàn Quốc (Korea Family Legal Service Center), Hiệp hội luật công Hàn Quốc (Korean Public Law Association), Hiệp hội tâm lý học Hàn Quốc (Korean Psychological Association), và Hiệp hội nữ luật sư Hàn Quốc (Korean Women Lawyers Association), nhằm hỗ trợ về pháp lý điều trị tâm lý cho những người bị hại. Năm nay, đường dây nóng dành cho phụ nữ Hàn Quốc cũng thực hiện chiến dịch phát hoa hồng trắng, thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ phong trào “Me too”, cùng với phân phát thẻ hướng dẫn tham gia phong trào này, và hướng dẫn sử dụng dịch vụ tư vấn dành cho nạn nhân bị bạo hành cùng quy định pháp luật liên quan.



Phòng trào “Me too” tại Hàn Quốc

Sự kiện đã châm ngòi cho sự bùng nổ của phong trào “Me too” tại Hàn Quốc là vụ tố cáo xâm hại tình dục trên mạng nội bộ của Viện Kiểm sát vào hôm 28/1 vừa qua. Người bị hại là một nữ công tố viên, và kẻ lạm dụng cô là một công tố viên trưởng. Hiện vụ việc này đang trong quá trình điều tra của Viện Kiểm sát. Và nhân cơ hội này, phong trào “Me too” đã nhanh chóng lan rộng trên khắp Hàn Quốc. Nhiều phụ nữ đã dũng cảm lên tiếng vạch trần sự thật, tố cáo những diễn viên kịch nổi tiếng, giám đốc đoàn kịch, diễn viên hay đạo diễn có hành vi đồi bại. Nhiều nhiếp ảnh gia, diễn viên tên tuổi và nhà thơ nổi tiếng cũng bị cáo buộc là kẻ quấy rối tình dục. Những vụ tố cáo trong giới y học và trường đại học cũng diễn ra không ngừng.



Những vụ tố cáo xâm hại tình dục gây chấn động dư luận

Vụ việc gây chấn động nhất chính là vụ tố cáo liên quan đến nhà thơ Ko-un và Tỉnh trưởng Nam Chungcheong Ahn Hee-jung. Vụ cáo buộc nhà thơ Ko-un có hành vi xâm hại tình dục thông qua thơ tố cáo của một nữ nhà thơ đã tạo một cú sốc cho dư luận, bởi ông là một tác gia nổi tiếng của văn học hiện đại Hàn Quốc, đồng thời là ứng cử viên sáng giá cho giải Nobel văn học. Sự việc đã khiến những hiện vật trưng bày liên quan đến ông bị gỡ bỏ, dự án xây dựng bảo tàng văn học của nhà thơ này cũng bị hủy, những bài thơ của của ông được in trong sách giáo khoa cũng bị xóa bỏ.

Vụ cáo buộc Tỉnh trưởng Ahn Hee-jung có hành vi xâm hại tình dục với nữ thư ký của mình cũng khiến xã hội Hàn Quốc hết sức phẫn nộ, vì ông này vốn là một trong ứng cử viên Tổng thống triển vọng trong nhiệm kỳ kế tiếp của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành. Hơn nữa, Tỉnh trưởng Ahn vẫn tiếp tục hành vi lạm dụng tình dục nữ thư ký kể cả khi nhiều vụ tố cáo hưởng ứng phong trào “Me too” lan rộng khắp Hàn Quốc. Ngay sau khi bị tố cáo, ông Ahn đã từ chức và bị khai trừ ra khỏi đảng Dân chủ đồng hành chỉ một ngày sau đó.