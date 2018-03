Đặc sứ Hàn Quốc thăm Mỹ báo cáo kết quả chuyến thăm Bắc Triều Tiên

Hai đặc sứ của Hàn Quốc lên đường thăm Mỹ

Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc Seo Hoon, hai nhân vật chủ chốt trong đoàn đại biểu đặc biệt của Chính phủ Hàn Quốc thăm Bắc Triều Tiên vừa qua, hôm 8/3 đã lên đường thăm Mỹ. Hai đặc sứ này dự kiến sẽ gặp lãnh đạo các cơ quan an ninh tình báo, và Bộ trưởng các bộ liên quan tới vấn đề Bắc Triều Tiên của Mỹ. Song hiện vẫn chưa biết cụ thể lãnh đạo các cơ quan an ninh tình báo của Mỹ mà hai quan chức Hàn Quốc sẽ gặp là ai. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng những nhân vật này có thể là Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Herbert Raymond McMaster. Cuộc họp với Bộ trưởng dự kiến sẽ được tiến hành theo hình thức 2+3, tức họp với ba Bộ trưởng liên quan đến các vấn đề Bắc Triều Tiên của Mỹ để thông báo những nội dung hai miền Nam-Bắc đã nhất trí trong cuộc gặp liên Triều vừa qua



Dự đoán về thông điệp miền Bắc gửi Mỹ

Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm Mỹ, được biết Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc Seo Hoon sẽ thăm Nhà Trắng. Tuy nhiên, lịch trình chi tiết về chuyến thăm này vẫn chưa được xác định rõ. Tại Nhà Trắng, hai quan chức Hàn Quốc có thể sẽ chuyển đến Tổng thống Mỹ Donald Trump những thông điệp của phía Bình Nhưỡng, đồng thời hối thúc Washington tiến hành cuộc đối thoại Mỹ-Triều. Song vẫn chưa biết được cụ thể thông điệp của phía Bắc Triều Tiên là gì. Một số chuyên gia cho rằng thông điệp của miền Bắc có thể là việc ngừng phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hoặc là ngừng hoạt động cơ sở hạt nhân Yongbyun, tỉnh Bắc Pyongan. Về vấn đề này, Phủ Tổng thống khẳng định đây chỉ là những suy diễn.



Trước đó, giải thích về kết quả chuyến thăm miền Bắc, Chánh văn phòng Chung Eui-yong cho biết Bình Nhưỡng có thông điệp muốn chuyển đến Washington. Theo ông Chung, nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un đã bày tỏ quyết tâm về phi hạt nhân hóa và mong muốn đối thoại với Mỹ. Tuy nhiên, ông Chung đã không nói rõ về nội dung chi tiết của thông điệp này. Đoàn đại biểu đặc biệt thăm Bắc Tiều Tiên có năm thành viên là quan chức cấp cao. Sau khi trở về sau chuyến thăm, đoàn đã có buổi báo cáo kết quả cho Tổng thống Moon Jae-in, do đó, hiện tại chỉ có sáu người là nắm rõ những nội dung này.



Lịch trình của hai đặc sứ Hàn Quốc sau chuyến thăm Mỹ

Sau khi thăm Mỹ, Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong sẽ thăm Trung Quốc và Nga, còn Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Seo Hoon sẽ thăm Nhật Bản, nhằm kêu gọi sự ủng hộ của bốn nước lớn liên quan tới bán đảo Hàn Quốc, qua đó kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Theo đó, những nỗ lực của Seoul trong việc đưa Washington và Bình Nhưỡng đến bàn đối thoại có thể sẽ sớm được đơm hoa kết trái trong một tương lai không xa.