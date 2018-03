Đàm phán sửa đổi FTA Hàn-Mỹ tiến hành song song với đàm phán về thuế thép nhập khẩu

Không thể tách rời đàm phán sửa đổi FTA Hàn-Mỹ và đàm phán về thuế thép

Vòng đàm phán sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ lần thứ ba đã diễn ra vào hôm 15/3 tại thủ đô Washington, Mỹ. Cuộc đàm phán giữa hai bên lần này được tiến hành song song với đàm phán liên quan đến việc gần đây Mỹ đã quyết định áp mức thuế suất cao đối với thép nhập khẩu từ Hàn Quốc. Do đó, dự kiến các vấn đề liên quan đến Hiệp định thương mại tự do song phương và thuế thép nhập khẩu sẽ có tác động qua lại lẫn nhau.

Đoàn đàm phán phía Hàn Quốc do Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Yoo Myung-hee dẫn đầu. Còn đại diện phía Mỹ là Trợ lý Đại diện thương mại (USTR) Michael Beeman. Đàm phán sửa đổi Hiệp định thương mại tự do và đàm phán về vấn đề thuế thép nhập khẩu được xem như là cánh cửa đối thoại giữa Seoul và Washington. Do đó, hai cuộc đàm phán này là không thể tách rời.



Tác động của vấn đề thuế thép trong đàm phán sửa đổi FTA Hàn-Mỹ

Có nhiều phân tích cho rằng đàm phán sửa đổi FTA Hàn-Mỹ đang gây bất lợi cho phía Hàn Quốc bởi vấn đề thuế thép. Seoul hiện đang cố gắng thiết lập những biện pháp tự vệ trước sức ép thương mại của Mỹ trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do song phương. Tuy nhiên, Washington có vẻ như đang muốn nhận được sự nhượng bộ từ phía Seoul trong đàm phán FTA Hàn-Mỹ bằng chiếc đòn bẩy thuế thép. Washington cho biết có thể xem xét giảm hoặc miễn thuế quan đối với những nước có mối quan hệ an ninh quan trọng với Mỹ nếu những nước này đưa ra được các giải pháp cho tình trạng dư thừa nguồn cung thép cũng như những lo ngại về việc trung chuyển thép có xuất xứ từ Trung Quốc sang Mỹ. Cuối cùng có thể nói, phía Mỹ đang cố gắng lấy việc tăng thuế suất thép nhập khẩu để có được sự nhượng bộ của Hàn Quốc trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do song phương.



Một số chuyên gia cho rằng đàm phán có thể được tiến hành theo hình thức cho và nhận. Tức Seoul sẽ nhượng bộ một số các điều kiện trong các lĩnh vực mà Washington quan tâm như xe ô tô để đổi lại việc Mỹ miễn tăng thuế với mặt hàng thép nhập khẩu từ Hàn Quốc. Mỹ nghi ngờ rằng Hàn Quốc đã gián tiếp xuất khẩu thép của Trung Quốc sang nước này bởi các mặt hàng thép của Hàn Quốc đa số sử dụng nguyên liệu có xuất xứ từ Trung Quốc. Do đó, có nhiều ý kiến cho rằng Quy tắc xuất xứ trong FTA Hàn-Mỹ sẽ không bao gồm mặt hàng thép có sử dụng nguyên liệu từ Trung Quốc. Quy tắc xuất xứ có thể được hiểu như sau do việc loại bỏ thuế quan, hoặc ưu đãi thuế quan theo FTA chỉ áp dụng với hàng hóa có xuất xứ từ đối tác ký kết hiệp định này nên mỗi một FTA sẽ có một hệ thống quy định riêng về quy tắc xuất xứ. Quy tắc xuất xứ, về cơ bản, là quy định chi tiết về mức độ gia công, nguồn gốc nguyên liệu của hàng hóa để được xem là sản phẩm có xuất xứ từ nước đối tác ký kết FTA và đủ tiêu chuẩn để hưởng ưu đãi thuế quan.



Lập trường của Chính phủ Hàn Quốc

Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định không có sự thay đổi nào trong kế hoạch đảm bảo sự cân bằng lợi ích của hai bên trong FTA Hàn-Mỹ cho dù là có liên quan đến việc đàm phán về vấn đề thuế thép xuất khẩu sang Mỹ. Tức thông qua đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương, Hàn Quốc quyết tâm tìm ra phương án thỏa mãn yêu cầu của Mỹ, chứ không có kế hoạch nhượng bộ nào về vấn đề thuế thép xuất khẩu. Qua thông cáo báo chí, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cũng cho biết đoàn đàm phán của Seoul dự kiến sẽ tập trung thảo luận các nội dung mà mỗi bên quan tâm được đưa ra trong vòng đàm phán sửa đổi FTA Hàn-Mỹ lần thứ hai vừa qua, để đi đến một kết quả đàm phán tốt đẹp hơn. Hiện tại, ngoài đoàn đàm phán sửa đổi Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ, Seoul còn phái cử các nhà đàm phán thương mại đến Mỹ, bao gồm cả Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-jong.