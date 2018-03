Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách về việc làm cho tầng lớp thanh niên

Nội dung trọng tâm của Đối sách hỗ trợ việc làm cho tầng lớp thanh niên

Chính phủ Hàn Quốc hôm 15/3 đã công bố đối sách về việc làm có nội dung tăng cường hỗ trợ với quy mô lớn liên quan đến việc làm cho tầng lớp thanh niên. Nội dung trọng tâm của đối sách này là hỗ trợ trên mọi phương diện từ thu nhập, nhà ở đến tích góp tài sản cho những thanh niên đang làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đầu tiên, Chính phủ sẽ hỗ trợ mỗi năm 9 triệu won (8.423 USD), trong vòng ba năm cho các thanh niên được tuyển dụng làm nhân viên chính thức tại các công ty vừa và nhỏ. Như vậy, mức lương khởi đầu bình quân tại những doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được nâng lên ngang ngửa với mức lương của những doanh nghiệp lớn. Ngoài ra, Chính phủ cũng miễn thuế thu nhập của thanh niên mới làm việc ở công ty vừa và nhỏ. Đồng thời, Chính phủ hỗ trợ vay vốn tiền đặt cọc thuê nhà với lãi suất 1,2%/năm trong vòng bốn năm, với hạn mức trong khoảng 35 triệu won (gần 33.000 USD). Chính phủ còn hỗ trợ 24 triệu won (gần 22.500 USD) cho những thanh niên đã tích góp được khoản vốn 6 triệu won (5.600 USD) trong vòng ba năm làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tạo một nguồn vốn 30 triệu won (28.000 USD) nhằm chuẩn bị cho tương lai như lập gia đình. Đối sách trên cũng bao gồm kế hoạch tăng hỗ trợ vốn và ưu đãi về thuế để giúp cho 12.000 dự án của thanh niên có thể khởi nghiệp thực sự mỗi năm. Để huy động nguồn tài chính, Chính phủ đã thành lập một dự thảo ngân sách bổ sung nhỏ có quy mô 4.000 tỷ won (3,74 tỷ USD) với mục tiêu được Quốc hội thông qua trong tháng 4 tới.



Tăng cường hỗ trợ khởi nghiệp

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tăng cường hỗ trợ để xúc tiến các hoạt động khởi nghiệp. Những người mới khởi nghiệp trong những lĩnh vực đổi mới công nghệ sẽ được Chính phủ hỗ trợ tối đa 100 triệu won (gần 93.600 USD) trong giai đoạn chuẩn bị khởi nghiệp, và tối đa 1 tỷ won (936 triệu USD) trong giai đoạn mới khởi nghiệp. Nhằm tăng cường khả năng tìm kiếm việc làm cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, Chính phủ sẽ xây dựng các chương trình đào tạo theo hình thức kết hợp tìm kiếm việc làm giữa quân đội với các doanh nghiệp vừa và nhỏ sở tại, cũng như xây dựng hệ thống quản lý sơ yếu lý lịch của những binh lính có kiến thức chuyên môn đặc biệt. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng được tăng thêm 60 ngày từ 180 ngày hiện nay lên 240 ngày nhằm đảm bảo mạng lưới an toàn cho tuyển dụng. Chính phủ còn có kế hoạch xây dựng đối sách cải cách hệ thống giáo dục và cải thiện cơ cấu ngành công nghiệp.



Lý do Chính phủ đưa ra đối sách về việc làm cho thanh niên

Việc Chính phủ đưa ra một đối sách đặc biệt như trên là do gần đây không có dấu hiệu nào cho thấy có sự cải thiện rõ ràng tình trạng thất nghiệp của tầng lớp thanh niên. Hiện tại, do những vấn đề liên quan đến cơ cấu doanh nghiệp, tình trạng thất nghiệp ở tầng lớp thanh niên đang diễn ra song song với tình trạng chuẩn bị tìm kiếm việc làm của khoảng 390.000 lao động thuộc thế hệ bùng nổ dân số thứ ba, tức những người sinh trong khoảng năm 1991 đến năm 1996, là con cái của thế hệ bùng nổ dân số thứ hai sinh ra vào năm 1968 đến 1974. Chính phủ cũng vạch mục tiêu tạo việc làm mới cho khoảng 180.000 đến 220.000 người cho đến năm 2021, để cắt giảm tỷ lệ thất nghiệp ở tầng lớp thanh niên xuống dưới mức 8%.