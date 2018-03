Chíp bán dẫn của Hàn Quốc giữ hơn 20% thị phần thế giới trong năm 2017

Thị phần chíp bán dẫn của Hàn Quốc trên thế giới đạt 20,7%

Theo báo cáo của IHS Markit, một hãng chuyên điều tra thị trường toàn cầu của Anh, thị phần chíp bán dẫn của Hàn Quốc trên thế giới trong năm 2017 đã lần đầu tiên vượt mốc 20%. Trong đó, thị phần chíp bán dẫn của hãng điện tử Samsung và SK Hynix trong năm vừa qua lần lượt đạt 14,5% và 6,2%. Điện tử Samsung vươn lên đứng đầu về thị phần chíp bán dẫn trên thế giới, còn hãng SK Hynix xếp sau Intel của Mỹ, đứng ở vị trí thứ ba.



Samsung lần đầu giữ vị trí số một thế giới về chíp bán dẫn

Doanh thu chíp bán dẫn của hãng điện tử Samsung trong năm ngoái đã tăng 53% so với một năm trước, đạt 62,031 tỷ USD. Theo đó, Samsung đã vượt qua Intel, hãng đứng đầu về chíp bán dẫn trong suốt nhiều thập kỷ qua, với một tỷ lệ sát sao. Doanh thu của hãng Intel trong năm ngoái là 61,46 tỷ USD, chiếm giữ 14,3% thị phần chíp bán dẫn của thế giới. Doanh thu chíp bán dẫn của Samsung trong năm 2008 chỉ đạt 16,92 tỷ USD, giữ 6,5% thị phần chíp bán dẫn của thế giới, chưa bằng một nửa thị phần của Intel khi đó. Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đến 10 năm, doanh thu của Samsung đã tăng đến mốc 60 tỷ USD, tạo ra một bước nhảy vọt ấn tượng khi qua mặt hãng Intel, giành vị trí số một thế giới về chíp bán dẫn.

Doanh thu của hãng SK Hynix trong năm 2017 cũng đạt 26,638 tỷ USD, giữ 6,2% thị phần chíp bán dẫn của thế giới, bỏ xa các hãng khác của Mỹ như Micron Technology với 5,3%, Broadcom với 4% và Qualcomm với 3,9%. 10 năm trước đó, tức trong năm 2008, doanh thu của SK Hynix chỉ đạt 6,23 tỷ USD, đứng ở vị trí thứ 10 thế giới, giữ 2,3% thị phần chíp bán dẫn toàn cầu, nhưng con số này trong năm 2017 tăng phi mã tới 81% so với một năm trước đó.



Triển vọng

Điều khiến cho chíp bán dẫn của Hàn Quốc có được kết quả như trên là do sự sôi động của thị trường chíp bán dẫn lưu trữ dữ liệu vốn là thế mạnh của xứ sở kimchi. Kể từ đầu năm cho đến nay, giá của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM), chíp nhớ NAND flash vẫn đang tiếp tục tăng. Do đó, những cơ quan điều tra thị trường nổi tiếng trên thế giới đều đang liên tiếp điều chỉnh nâng mức triển vọng tăng trưởng của ngành chíp bán dẫn trong năm nay. Tổ chức thống kê doanh số hàng bán dẫn toàn cầu (WSTS) đã điều chỉnh tăng mức triển vọng tăng trưởng của chíp bán dẫn trong năm nay từ 7% lên 9,5%. Trong khi IC Insight, cơ quan chuyên nghiên cứu thị trường chíp bán dẫn của Mỹ đã nâng triển vọng tăng trưởng của bộ nhớ DRAM từ 13% lên 37%, và chíp nhớ NAND flash từ 10% lên 17%. Những triển vọng lạc quan này dự kiến sẽ giúp Hàn Quốc vốn có thế mạnh về chíp nhớ, tiếp tục tăng trưởng hơn nữa trong năm nay.