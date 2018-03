Hàn Quốc sẽ gửi đoàn nghệ thuật tới Bắc Triều Tiên

Hai miền Nam-Bắc tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hai miền Nam-Bắc sẽ tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên để thảo luận về chuyến biểu diễn của đoàn nghệ thuật Seoul tới Bình Nhưỡng. Cuộc họp này sẽ được tiến hành tại Lầu gác Tongilgak thuộc ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Bắc. Buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng lần này được tiến hành dựa theo lời mời của Bắc Triều Tiên khi phái viên đặc biệt của miền Nam thăm miền Bắc vào ngày 5/3 và 6/3 vừa qua. Đồng thời điều này cũng nhằm đáp lại buổi biểu diễn trước đó của đoàn nghệ thuật Bắc Triều Tiên nhân dịp Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 diễn ra tại Hàn Quốc. Hai miền Nam-Bắc đặt mục tiêu xúc tiến tổ chức đợt biểu diễn này vào đầu tháng 4 tới.



Đại diện đoàn đại biểu hai miền tham gia cuộc họp cấp chuyên viên

Đoàn đại biểu miền Nam tham gia cuộc họp cấp chuyên viên sắp tới sẽ do nhạc sĩ của dòng âm nhạc đại chúng, vốn xuất thân từ một ca sĩ nổi tiếng, Yun Sang dẫn đầu. Nhạc sĩ Yun Sang còn được tiến cử làm đạo diễn âm nhạc cho đoàn nghệ thuật của miền Nam biểu diễn tại Bình Nhưỡng lần này. Ngoài ra, đoàn đại biểu miền Nam còn có Vụ trưởng Vụ chính sách thống nhất thuộc Bộ Thống nhất Park Hyung-il, và cán bộ cấp cao thuộc Văn phòng Thống nhất Phủ Tổng thống Park Jin-won. Đoàn đại biểu phía miền Bắc gồm có Giám đốc dàn nhạc giao hưởng Samjiyon bà Hyon Song-wol, Phó Giám đốc hành chính dàn nhạc giao hưởng Samjiyon Kim Son-ho, và đạo diễn sân khấu An Jong-ho. Trong đó, bà Hyon Song-wol từng là trưởng đoàn nghệ thuật của Bình Nhưỡng biểu diễn chúc mừng Olympic PyeongChang vừa qua. Cuộc họp chuyên viên hai miền Nam-Bắc lần này sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến quy mô đoàn nghệ thuật, cách thức di chuyển, nội dung biểu diễn và việc miền Bắc hỗ trợ nơi ăn, chốn ở cho đoàn nghệ thuật miền Nam.



Dự kiến nội dung biểu diễn

Cho đến nay, đoàn nghệ thuật của Seoul đã có hơn 10 lần biểu diễn tại Bình Nhưỡng. Đợt công diễn đầu tiên được diễn ra vào năm 1985, khi Seoul và Bình Nhưỡng trao đổi qua lại đoàn thăm viếng quê hương cho những gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Các tiết mục biểu diễn trong những lần trước tuy có một phần là nhạc cổ điển, hay âm nhạc truyền thống dân tộc Hàn, nhưng chủ yếu vẫn là âm nhạc đại chúng. Do đó, nhiều khả năng nội dung biểu diễn lần này sẽ không vượt ra khỏi khuôn khổ trên. Ngoài ra, các tiết mục biểu diễn cũng sẽ được triển khai tương ứng với nội dung biểu diễn của đoàn nghệ thuật miền Bắc nhân dịp Olympic PyeongChang vừa qua. Khi đó, đoàn nghệ thuật Samjiyon của Bắc Triều Tiên đã biểu diễn hơn 40 ca khúc gồm những bản nhạc cổ điển, những bài hát nổi tiếng, quen thuộc với cả người dân hai miền Nam-Bắc. Do đó, đoàn nghệ thuật miền Nam lần này dự kiến sẽ có một sân khấu biểu diễn đầy màu sắc, với sự tham gia rộng rãi từ những tên tuổi gạo cội cho đến những ca sĩ trẻ nổi tiếng ở miền Bắc, cùng với dàn nhạc giao hưởng, những giọng ca opera, và nghệ sĩ âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc.