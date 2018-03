“Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều nhất định phải thành công”

Cuộc họp cấp Chánh văn phòng an ninh quốc gia Hàn-Mỹ-Nhật

Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong hôm 20/3 đã có buổi họp báo và cho biết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí hợp tác chặt chẽ để tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ông Chung Eui-yong cùng ngày đã lên đường trở về nước sau khi tham dự cuộc họp cấp Chánh văn phòng an ninh quốc gia của ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tại San Francisco (Mỹ). Cuộc họp trên đã diễn ra từ ngày 17/3 đến 18/3 với sự tham dự của Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Herbert Raymond McMaster, và Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi. Bên lề cuộc họp trên, Chánh văn phòng Chung Eui-yong và Cố vấn McMaster đã có hai lần gặp gỡ riêng để thảo luận các vấn đề liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.



Seoul, Washington và Tokyo hướng tới tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Liên quan đến nội dung thảo luận giữa Seoul và Washington, Chánh văn phòng Chung Eui-yong cho biết hai bên đều có chung nhận định rằng cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều phải thành công vì an ninh và hòa bình thế giới nói chung cũng như bán đảo Hàn Quốc nói riêng. Ông Chung cho biết hai bên đã thảo luận rất sâu về vấn đề trên, đồng thời nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ trong tương lai. Bên cạnh đó, Chánh văn phòng Chung còn cho biết trong cuộc họp cấp Chánh văn phòng an ninh quốc gia, Seoul, Washington và Tokyo cũng đã nhất trí sẽ tăng cường phối hợp trong vấn đề này.



Đây là lần đầu tiên các quan chức chủ chốt về lĩnh vực an ninh quốc gia của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngồi lại với nhau kể từ sau khi Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều được quyết định tổ chức. Trước đó, lãnh đạo ngành an ninh của ba nước cũng đã có một cuộc họp kín tại San Francisco (Mỹ) vào khoảng giữa tháng 1 vừa qua. Hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 4 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, còn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 5 tới. Liên quan đến vấn đề này, tờ Thời báo New York đưa tin cho biết Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang vận hành kênh liên lạc ngầm với Tổng cục trinh sát Bắc Triều Tiên. Về vấn đề này, Nhà Trắng trên thực tế đã thừa nhận vai trò của CIA với khẳng định rằng công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều là một nỗ lực toàn diện, trong khuôn khổ của các cơ quan thuộc Chính phủ nhằm hỗ trợ cho Tổng thống.



Triển vọng

Nói cách khác, các bên liên quan đều nhận thức rằng phải rất khó khăn để có thể đi đến được Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, do đó cần phải đạt được một kết quả thực tế. Trước mắt, có thể thấy được triển vọng tích cực khi chính nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un đã cho thấy được quyết tâm đối thoại. Có phân tích cho rằng đối thoại lần này sẽ khác những lần trước, bởi các biện pháp trừng phạt miền Bắc của cộng đồng quốc tế đã thực sự có hiệu quả. Do đó, để các cuộc gặp thượng đỉnh có được thành quả cần phải có sự đồng lòng phối hợp của cộng đồng quốc tế. Trong đó, điều quan trọng hơn hết chính là sự hợp tác chặt chẽ giữa Seoul, Washington và Tokyo.