Phủ Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu công khai dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm 20/3 đã bắt bầu công khai với người dân những nội dung của dự thảo sửa đổi Hiến pháp, trước khi Tổng thống Moon Jae-in chính thức đề xuất dự thảo trên lên Quốc hội vào ngày 26/3 tới.



Toàn văn dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Trong buổi họp báo hôm 20/3, Cố vấn phụ trách các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống Cho Kuk đã công bố toàn văn Hiến pháp sửa đổi và các khoản về quyền cơ bản. Trong toàn văn của Hiến pháp sửa đổi có đề cập đến ba phong trào vận động dân chủ là cuộc đấu tranh dân chủ nhằm phản đối Chính phủ độc tài Park Chung-hee diễn ra ở hai thành phố Busan và Masan vào tháng 10 năm 1979, phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980 và cuộc đấu tranh dân chủ 10/6/1987.



Cuộc đấu tranh dân chủ 10/6/1987 là cuộc vận động phản đối Chính phủ độc tài Chun Doo-hwan, người đã giành được chính quyền sau cuộc đảo chính quân sự vào ngày 12/12/1979. Và phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980 là cuộc vận động dân chủ có nhiều người thiệt mạng nhất khi tham gia biểu tình do bị quân đội trấn áp. Cuộc biểu tình thắp nến yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức, diễn ra từ cuối tháng 10 năm 2016 đến cuối tháng 4 năm 2017, đã không được đưa vào toàn văn Hiến pháp sửa đổi. Cố vấn Cho Kuk giải thích rằng do vụ việc trên hiện vẫn đang trong quá trình giải quyết, chưa được đánh giá đầy đủ về ý nghĩa lịch sử nên Chính phủ đã quyết định không đưa vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp.



Các quyền cơ bản

Về các quyền cơ bản, dự thảo sửa đổi Hiến pháp công nhận ba quyền lao động của cán bộ công chức Nhà nước, song lại hạn chế những quyền này với quân đội. Cụm từ “cần lao” đã được thay thế bằng “lao động”, và ghi rõ nội dung “cùng giá trị lao động, cùng mức lương”. Chủ thể của các quyền cơ bản được mở rộng hơn từ “người dân” sang “con người”. Song vẫn giới hạn dùng từ “người dân” về nhân quyền liên quan đến kinh tế quốc dân hay an ninh quốc gia.



Phản đối của phe đối lập

Liên quan đến vấn đề này, phe đối lập đã phản đối quyết liệt. Đảng Hàn Quốc tự do đã lên án cho rằng việc Tổng thống Moon Jae-in chính thức đề xuất dự thảo sửa đổi Hiến pháp chỉ có thể diễn ra trong thời kỳ Chính phủ độc tài. Đảng này cũng bày tỏ phản đối việc đưa ba cuộc vận động dân chủ vào toàn văn Hiến pháp, đồng thời kêu gọi Chính phủ cầm quyền ngừng ngay tức khắc việc đề xuất dự thảo sửa đổi Hiến pháp, lợi dụng thời điểm diễn ra cuộc bầu cử địa phương sắp tới. Đảng Tương lai chính nghĩa cũng yêu cầu Tổng thống ngừng đề xuất dự thảo sửa đổi Hiến pháp và cho rằng đây là hành động kiêu ngạo của Tổng thống, xem thường Quốc hội. Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho rằng phe đối lập cần phải ngay lập tức tham gia vào thảo luận sửa đổi Hiến pháp. Việc Chính phủ quyết định tiến hành bầu cử địa phương song song với việc trưng cầu dân ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp là nhằm giữ đúng cam kết với người dân cả nước. Bên cạnh đó, phe cầm quyền cũng tung một đòn phản pháo, yêu cầu phe đối lập đừng gây cản trở trong việc thảo luận sửa đổi Hiến pháp. Do đó, điều này dự kiến sẽ dẫn đến một cuộc tranh luận gay gắt trong chính giới.