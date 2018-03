Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến công du Việt Nam và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 22/3 đã lên đường thăm chính thức Nhà nước Việt Nam và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) trong bảy ngày năm đêm.



Lịch trình thăm Nhà nước Việt Nam

Lịch trình trong ngày đầu tiên của chuyến công du, Tổng thống Moon Jae-in sẽ thăm đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, tham dự lễ khởi công xây dựng Viện khoa học và công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (V-KIST), và có buổi tiệc tối cùng các Hàn kiều sinh sống tại Việt Nam. Huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo, người đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá U23 quốc gia Việt Nam lọt vào vòng chung kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á (AFC-23), đang được coi là người hùng của dân tộc Việt Nam. Do đó, chuyến thăm đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam của Tổng thống Moon có ý nghĩa to lớn trong việc thắt chặt tình cảm thân thiết giữa người dân hai nước. Trong khi đó, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc là cơ quan nghiên cứu được xây dựng dựa theo hình mẫu của Viện khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KIST). Lịch trình trong ngày thứ hai của chuyến công du gồm có lễ chào đón chính thức, đàm phán thượng đỉnh, và gặp gỡ các quan chức cấp cao của Chính phủ Việt Nam. Tổng thống Moon Jae-in sẽ có hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, và liên tiếp có các cuộc gặp với Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Sau đó, Tổng thống Hàn Quốc sẽ tham dự lễ ký kết Hiệp ước về việc làm cho thanh niên các nước trong khu vực Đông Nam Á, và Diễn đàn thương mại Hàn-Việt.



Lịch trình thăm Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất

Chuyến thăm Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) của Tổng thống Moon Ja-in sẽ bắt đầu vào ngày 24/3 với lịch trình chủ yếu gồm có hội đàm thượng đỉnh, thăm nhà máy điện hạt nhân Barakah và căn cứ Ahk, nơi lực lượng quân đội Hàn Quốc đồn trú tại UAE. Theo đó, cuộc gặp thượng đỉnh riêng và mở rộng với Thái tử Mohammed bin Zayed Al Nahyan sẽ được tiến hành trong ngày 25/3. Sau đó, Tổng thống Moon sẽ cùng Thái tử Mohammed tham dự sự kiện kỷ niệm hoàn tất xây dựng nhà máy điện hạt nhân số một Barakah, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên mà Hàn Quốc xuất khẩu ra nước ngoài. Vào ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc sẽ đến thăm căn cứ quân đội Ahk, nơi đồn trú của quân đội Hàn Quốc tại Abu Dhabi, thủ đô của UAE. Căn cứ quân đội Ahk đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo huấn luyện cho quân đội UAE, thực hiện các cuộc tập trận quân sự chung, và bảo vệ người dân UAE trong trường hợp khẩn cấp. Tiếp đó, Tổng thống Moon Jae-in sẽ thăm Dubai, một trong bảy tiểu vương quốc của UAE, hội đàm với Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum và tham dự lễ ký kết hợp đồng tham gia Triển lãm Quốc tế World Expo 2020 tổ chức tại Dubai.



Ý nghĩa

Chuyến công du lần này của Tổng thống Moon Jae-in có ý nghĩa to lớn vì Việt Nam và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất được cho là “cái rốn” của khu vực Đông Nam Á, và Trung Đông. Về mặt kinh tế, hai quốc gia này đang cho thấy một sự bùng nổ về tăng trưởng, với tiềm năng thị trường vô hạn. Chuyến công du này còn mang tính chất là một cuộc “ngoại giao thương mại”, mở đường cho những doanh nghiệp Hàn Quốc có thể phát triển ở những nơi trọng điểm thuộc hai khu vực trên. Động thái này còn được cho là vừa thúc đẩy mở rộng lãnh thổ kinh tế, vừa đa dạng hóa các hoạt động ngoại giao. Đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam có ý nghĩa lớn vì đây là nơi khởi đầu chính thức cho “chính sách phương Nam mới” của Tổng thống Moon Jae-in.