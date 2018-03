Mỹ tạm hoãn áp thuế cao với thép nhập khẩu từ Hàn Quốc

Hàn Quốc tạm thời được Mỹ hoãn áp thuế suất cao với mặt hàng thép

Đại diện Văn phòng thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer hôm 22/3 cho biết Washington tạm thời sẽ hoãn áp mức thuế suất cao đối với mặt hàng thép nhập khẩu từ Hàn Quốc cho đến cuối tháng 4, theo quyết định của Tổng thống Donald Trump. Những đối tượng được Mỹ tạm thời loại khỏi danh sách đen bao gồm Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Canada, Mexico, Argentina, Úc và Bra-xin. Các nước còn lại bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ bắt đầu bị áp thuế 25% đối với thép, và 10% đối với nhôm nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 23/3.



Hàn Quốc đàm phán có điều kiện với Mỹ để được miễn tăng thuế thép

Đại diện Văn phòng thương mại Mỹ Robert Lighthizer không thông báo rõ biện pháp trên của Washington là tạm thời hay vĩnh viễn. Nhưng Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-jong cho biết đây chỉ là quyết định “hoãn tạm thời” của Mỹ. Thời hạn tạm hoãn thu thuế thép nhập khẩu là đến cuối tháng 4, và cho đến thời điểm này, Hàn Quốc phải đàm phán có điều kiện với Mỹ để được miễn tăng thuế thép. Song Chánh văn phòng Kim Hyun-jong cho biết do hai bên vẫn đang trong quá trình thương thảo, nên chưa thể công khai điều kiện và nội dung đàm phán.

Phái đoàn của Seoul đang trong quá trình thảo luận với Washington về sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ, kết hợp với vấn đề loại Seoul ra khỏi đối tượng áp mức thuế cao với mặt hàng thép xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Do đó, việc Mỹ đưa ra quyết định tạm hoãn áp thuế suất cao với thép nhập khẩu từ Hàn Quốc lần này được cho là có liên quan đến quá trình trên. Về vấn đề này, được biết Chính phủ Hàn Quốc hiện đang cân nhắc nhượng bộ về thuế xuất khẩu xe bán tải (Pickup truck) sang Mỹ. Tức Hàn Quốc sẽ chấp nhận trì hoãn thêm thời hạn bãi bỏ thuế quan xuất khẩu xe bán tải, vốn được quy định là sau ba năm nữa dựa theo Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ.



Lo ngại

Theo đó, ngành công nghiệp thép của Hàn Quốc trước mắt có thể an tâm, vì đã có thêm thời gian để đối phó. Song vẫn còn đó nhiều lo ngại do chưa có quyết định hay biện pháp rõ ràng nào. Một số ý kiến quan ngại rằng nếu đến cuối tháng 4, các cuộc đàm phán giữa Seoul và Washington vẫn không thành công, Mỹ có thể sẽ vẫn áp dụng mức thuế cao với thép nhập khẩu từ Hàn Quốc. Do đó, giới kinh doanh thép Hàn Quốc đang nhanh chóng đăng ký danh sách các mặt hàng thép đặc biệt được miễn tăng thuế. Thời gian để được Bộ Thương mại Mỹ xét duyệt miễn tăng thuế với những mặt hàng này mất tối đa là 90 ngày.