Cựu Tổng thống Lee Myung-bak bị Tòa án ban lệnh bắt giam

Tòa án ban lệnh bắt giam cựu Tổng thống Lee Myung-bak

Vào lúc 11 giờ 6 phút tối hôm 22/3, Tòa án khu vực Trung Seoul đã chấp thuận đề nghị của Viện Kiểm sát, ban lệnh bắt giam đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Cựu Tổng thống Lee đã từ chối tham gia phiên thẩm vấn nghi phạm trước khi tòa án ban lệnh bắt giam. Do đó, tòa án đã thẩm tra các hồ sơ liên quan. Tòa án cho biết lý do ban lệnh bắt giữ là bởi phần lớn các cáo buộc đã được làm sáng tỏ, đồng thời lo ngại ông Lee có thể tiêu hủy các chứng cứ liên quan. Viện Kiểm sát ngay sau đó đã gửi hai công tố viên đến nhà riêng của cựu Tổng thống Lee để thi hành lệnh bắt giam. Cựu Tổng thống Lee Myung-bak đã bị đưa đến và giam giữ tại Trại tạm giam khu vực Đông Seoul vào lúc 0 giờ 18 phút rạng sáng ngày 23/3.



Lập trường của cựu Tổng thống Lee Myung-bak

Ngay sau khi lệnh bắt giam được ban hành, Cựu Tổng thống Lee đã bày tỏ tâm tư của bản thân thông qua trang mạng xã hội Facebook rằng ông không oán hận bất cứ ai, tất cả đều do lỗi của bản thân, và ông chỉ biết tự trách bản thân mình. Ngoài ra, ông Lee cũng nói rằng ông đã làm hết trách nhiệm khi còn giữ chức Thị trưởng Seoul và Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, mặc dù bản thân ông đã cố gắng đoạn tuyệt, không phạm những sai trái vốn tồn tại từ lâu trong quá khứ, vì một nền chính trị minh bạch, song những nỗ lực này vẫn còn có phần thiếu sót so với những tiêu chuẩn của người dân hiện nay.



Những cáo buộc đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak đã bị cáo buộc 18 tội danh như nhận hối lộ, biển thủ, lạm dụng chức quyền. Trong đó, ông Lee bị cáo buộc nhận 700 triệu won (gần 648.000 USD) từ Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), và khoản tiền 5,85 triệu USD mà tập đoàn Samsung đã trả cho một công ty luật của Mỹ thay cho Công ty phụ tùng ô tô DAS, công ty bị nghi là thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Lee. Ngoài ra, ông Lee còn bị cáo buộc đã biển thủ 35 tỷ won (32,6 triệu USD), trong đó có 33,9 tỷ won (gần 31,4 triệu USD) số tiền lấy từ quỹ đen của Công ty phụ tùng ô tô DAS. Về tội danh lạm dụng chức quyền, cựu Tổng thống Lee được cho là đã ép buộc các cơ quan Nhà nước hỗ trợ trong vụ kiện của Công ty phụ tùng ô tô DAS.



Theo đó, Viện Kiểm sát có khả năng sẽ điều tra cựu Tổng thống Lee Myung-bak tại nơi giam giữ trong thời gian lâu nhất là 20 ngày. Viện Kiểm sát sẽ tiến hành tăng cường điều tra về các cáo buộc vốn có, và mở rộng điều tra về các cáo buộc bổ sung. Thời gian khởi tố vụ án dự kiến là vào thời điểm kết thúc thời hạn tạm giam hôm 10/4, hoặc có thể sớm hơn so với dự kiến.