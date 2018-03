Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu thảo luận dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Chính giới bắt đầu thảo luận sửa đổi Hiến pháp

Quốc Hội Hàn Quốc hôm 27/3 đã bắt đầu thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Ba chính đảng gồm đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, đảng đối lập Hàn Quốc tự do và đảng đối lập Tương lai chính nghĩa đã tham dự cuộc họp định kỳ của Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun, thảo luận nhằm tìm kiếm tiếng nói chung cho bốn vấn đề lớn gồm cơ cấu quyền lực, chế độ khu vực bầu cử, cải cách cơ quan quyền lực và việc bỏ phiếu về vấn đề sửa đổi Hiến pháp. Trước đó, chiều hôm 26/3, Tổng thống Moon Jae-in đã chính thức đề xuất lên Quốc hội dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Cùng lúc đó, ba chính đảng đã đồng loạt nhất trí bắt đầu tiến hành thảo luận sửa đổi Hiến pháp từ ngày 27/3. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp này có nội dung trọng tâm như áp dụng chế độ cho phép Tổng thống được tại vị trong hai nhiệm kỳ bốn năm liên tiếp, hay đưa vào khái niệm đất đai là tài sản chung.



Trước mắt, Quốc hội Hàn Quốc cần phải đưa ra quyết định về việc sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Hiến pháp do Tổng thống đề xuất tại Quốc hội, hay đề xuất một dự thảo sửa đổi Hiến pháp mới, theo thỏa thuận của chính giới. Nếu Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Tổng thống đề xuất, thì Quốc hội phải tổ chức một cuộc bỏ phiếu biểu quyết ghi rõ tên trong vòng 60 ngày tới, tức là đến ngày 24/5, và dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ được thông qua trong trường hợp có hơn hai phần ba số phiếu thuận của các nghị sĩ tại Quốc hội (tức là các nghị sĩ được đăng ký với tư cách là nghị sĩ của Quốc hội).

Ngược lại, nếu chính giới phải thỏa thuận để đưa ra một dự thảo sửa đổi Hiến pháp mới, thì Phủ Tổng thống sẽ rút lại bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã đề xuất lên Quốc hội trước đó. Ngoài ra, phe cầm quyền và phe đối lập cũng nhất trí về việc Tổng thống Moon Jae-in sẽ có bài phát biểu liên quan đến dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong tháng 4 tới.



Lập trường khác biệt của chính giới về nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Thảo luận vấn đề sửa đổi Hiến pháp của chính giới dự kiến sẽ gặp nhiều chông gai, do lập trường của các đảng có quá nhiều khác biệt. Trong bốn nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Tổng thống đề xuất đang là chủ đề nghị sự chính tại Quốc hội, không có một nội dung nào có thể đạt được sự nhất trí một cách dễ dàng của các bên. Về nội dung cơ cấu quyền lực, đảng đối lập Hàn Quốc tự do, đảng đối lập có số ghế nghị sĩ nhiều nhất tại Quốc hội, có lập trường mạnh mẽ về chế độ “phân quyền Tổng thống”, mâu thuẫn với lập trường của đảng cầm quyền về chế độ cho phép Tổng thống được tại vị trong hai nhiệm kỳ bốn năm liên tiếp. Ngoài ra, đảng Hàn Quốc tự do cũng cho rằng Quốc hội phải lựa chọn và tiến cử chức Thủ tướng.

Thời điểm cuộc bỏ phiếu về vấn đề sửa đổi Hiến pháp của người dân, cũng sẽ trở thành vấn đề gây mâu thuẫn sâu sắc trong chính giới. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành hiện đang xúc tiến để tổ chức bỏ phiếu về vấn đề sửa đổi Hiến pháp kết hợp với thời điểm diễn ra cuộc bầu cử địa phương 13/6 tới, nhằm giữ đúng cam kết của Tổng thống đối với người dân. Trong khi đó, phe đối lập lại cho rằng không thể tiến hành bỏ phiếu về vấn đề sửa đổi Hiến pháp kết hợp với bầu cử địa phương 13/6 vì động thái này là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử địa phương. Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun cho biết nếu chính giới đạt được thỏa thuận về nội dung của dự thảo sửa đổi Hiến pháp thì có thể điều chỉnh thời điểm tiến hành cuộc bỏ phiếu của người dân.



Dự đoán

Điều kiện để dự thảo sửa đổi Hiến pháp được Quốc hội thông qua là phải đạt được sự nhất trí của hai phần ba số nghị sĩ tại Quốc hội, do đó nếu đảng đối lập Hàn Quốc tự do phản đối thì Quốc hội sẽ không thể thông qua dự thảo trên. Do đó, dự thảo sửa đổi Hiến pháp do chính giới thỏa thuận là phương án lý tưởng nhất, song thời điểm tổ chức cuộc bỏ phiếu về vấn đề sửa đổi Hiến pháp là điều vẫn gây nhiều tranh cãi trong khi thời gian còn hạn hẹp.