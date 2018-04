Seoul và Washington ra tuyên bố chung về sửa đổi FTA song phương và thuế thép

Tuyên bố chung Hàn-Mỹ về sửa đổi FTA song phương và thuế thép

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-jong và Đại diện Văn phòng thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer hôm 28/3 đã ra tuyên bố chung về sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ và vấn đề thuế thép. Tuyên bố này được hai bên đưa ra dựa trên một thỏa thuận có tính nguyên tắc về điều kiện chung cho sửa đổi, điều chỉnh FTA song phương. Ngoài ra, tuyên bố chung cũng đề cập đến điều kiện để Seoul được Washington miễn tăng thuế thép xuất khẩu sang Mỹ, đồng thời cho biết thỏa thuận về vấn đề thuế thép sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2018. Tuyên bố chung cũng có nội dung về việc các nhà đàm phán của Hàn Quốc và Mỹ đang hoàn tất các điều kiện về sửa đổi Hiệp định thương mại tự do song phương. Bên cạnh đó, tuyên bố nêu rõ những nội dung nhất trí giữa Seoul và Washington cần phải trải qua các thủ tục trong nước của mỗi bên trước khi chính thức có hiệu lực.



Đánh giá kết quả và ý nghĩa đàm phán sửa đổi FTA và thuế thép

Theo tuyên bố chung, hiện Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang thỏa thuận các vấn đề liên quan đến đầu tư, thuế quan, xuất nhập khẩu xe ô tô, và các biện pháp phòng vệ thương mại. Tuyên bố chung ghi rõ lĩnh vực dệt may và thông quan các mặt hàng y dược đã có bước tiến mới giúp Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ được tiến hành suôn sẻ. Seoul và Washington đều có chung đánh giá rằng những nội dung thỏa thuận trên là một bước tiến quan trọng giúp tăng cường giao thương giữa hai bên. Đồng thời, đây cũng là nền tảng cho mối quan hệ đồng minh vững chắc của hai nước trên lĩnh vực an ninh. Theo đó, các vấn đề liên quan đến sửa đổi Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ và thuế thép đã chính thức được khép lại, và hai bên chỉ còn thực hiện các thủ tục hành chính còn lại.



Seoul xúc tiến thảo luận với Mỹ về tỷ giá hối đoái

Trong khi đó, bên cạnh các cuộc đàm phán về sửa đổi FTA Hàn-Mỹ, Chính phủ Hàn Quốc cho biết hiện đang thảo luận với Bộ Tài chính Mỹ và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) trước khi Washington công bố báo cáo về tỷ giá hối đoái vào tháng 4 tới. Động thái này được cho là nhằm phủ nhận những nghi ngờ về việc Hàn Quốc và Mỹ đã đàm phán về tỷ giá hối đoái trong quá trình thảo luận sửa đổi FTA song phương và thuế thép. Bởi trước đó, một quan chức trong Chính phủ Mỹ cho biết vấn đề tỷ giá hối đoái cũng đã được Seoul và Washington đề cập đến trong đàm phán về FTA Hàn-Mỹ.

Vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm, Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố báo cáo về tỷ giá hối đoái và chỉ định một số quốc gia có hành vi thao túng tỷ giá hối đoái. Ba tiêu chí để Washington quyết định xếp một nước vào danh sách đen trên bao gồm quốc gia đó có thặng dư thương mại với Mỹ vượt quá 20 tỷ USD, thặng dư cán cân vãng lai vượt quá 3% so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), và tỷ trọng mua ròng đô-la Mỹ hơn 2% so với Tổng sản phẩm quốc nội. Hiện tại, Seoul đang bị Washington xếp vào danh sách các nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái bởi thặng dư thương mại và cán cân vãng lai.