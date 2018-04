Xuất xưởng máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của không quân Hàn Quốc

Hàn Quốc tăng cường hơn nữa khả năng răn đe Bắc Triều Tiên

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35A đầu tiên của không quân Hàn Quốc đã được xuất xưởng vào hôm 28/3. Lễ xuất xưởng chiếc máy bay này đã được tổ chức tại nhà máy của tập đoàn Lockheed Martin ở thành phố Fort Worth, bang Texas, Mỹ. Máy bay chiến đấu F-35A dự kiến sẽ được sản xuất tổng cộng sáu chiếc trong năm nay, kể cả chiếc đầu tiên này. Những chiến đấu cơ trên sẽ được sử dụng để đào tạo cho phi công và các nhân viên kỹ thuật của không quân Hàn Quốc tại Căn cứ không quân Luke ở bang Arizona (Mỹ). Những máy bay chiến đấu F-35A sẽ được đưa đến Hàn Quốc vào khoảng tháng 3 năm 2019, và dự kiến đến năm 2021, Hàn Quốc sẽ nhận đủ tất cả 40 chiến đấu cơ này để triển khai tác chiến tại các căn cứ không quân.

Cùng với việc sở hữu máy bay chiến đấu có khả năng tàng hình, Hàn Quốc có thể tăng cường hơn nữa năng lực răn đe Bắc Triều Tiên. Máy bay chiến đấu tàng hình sẽ không bị ra-đa của địch phát hiện ra. Do đó, máy bay chiến đấu F-35A có thể đơn phương tấn công bí mật các căn cứ chủ chốt của miền Bắc mà không cần bất cứ sự hỗ trợ nào. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo cho biết đây là cơ hội tốt để có thể phát triển được năng lực tác chiến của không quân liên minh Hàn-Mỹ, và khả năng hỗ trợ tác chiến trên mặt đất của không quân Hàn Quốc.



Năng lực máy bay chiến đấu tàng hình F-35A

Chiếc F-35A là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm, có tốc độ bay tối đa đạt Mach 1.8 (nghĩa là gấp 1,8 lần tốc độ âm thanh), bán kính hoạt động chiến đấu lên tới 1.093 km. Máy bay F-35A được trang bị tên lửa không đối không và bom thông minh (JDAM), được hệ thống định vị toàn cầu (GPS) dẫn đường, có thể tấn công chính xác vào các trận địa tên lửa, và bom đường kính nhỏ (SDB). Đặc biệt, máy bay F-35A có lắp đặt ra-đa AN/APG-81. Do ra-đa này sử dụng sóng điện từ mà địch không dễ dàng dò tìm được nên F-35A cũng khó có thể bị các thiết bị trinh thám điện tử của địch phát hiện. Trong khi đó, ra-đa AN/APG-81 có khả năng phát hiện được 19 trong tổng số 23 mục tiêu cách phía trước máy bay khoảng 150 km trên không trung, chỉ trong vòng ba giây. Quãng đường mà máy bay chiến đấu F-35A có thể bay liên tục đạt đến khoảng 2.200 km. Do đó, loại chiến đấu cơ này có thể âm thầm tiến sâu vào lãnh thổ của Bắc Triều Tiên, tấn công các căn cứ chủ chốt của nước này và quay trở lại vị trí xuất phát.



Kế hoạch

Quân đội Hàn Quốc dự kiến sẽ mua bốn máy bay do thám tầm cao không người lái RQ-4 Global Hawk và bốn máy bay tiếp dầu trên không trong năm nay. Theo đó, các máy bay này sẽ trở thành những tài sản chiến lược tiêu biểu của không quân Hàn Quốc, giúp Hàn Quốc không còn bị tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh về sức mạnh máy bay chiến đấu có tính năng ưu việt ở khu vực Đông Bắc Á. Trung Quốc gần đây cũng đã bắt đầu triển khai máy bay chiến đấu tàng hình J-20, còn Nhật Bản cũng đang có kế hoạch mua 42 máy bay chiến đấu F-35 và dự kiến triển khai tác chiến trước 10 chiếc trong năm nay.