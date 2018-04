Tổng thống Moon Jae-in về nước sau chuyến thăm Việt Nam và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 28/3 đã trở về Hàn Quốc, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) trong bảy ngày năm đêm.



Kết quả chuyến thăm Việt Nam

Trong ngày 22/3, ngày đầu tiên của chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Moon Jae-in đã gặp gỡ đội tuyển bóng đá quốc gia U-23 Việt Nam, hiện đang được huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo dẫn dắt. Điều này đã giúp thắt chặt hơn nữa tình cảm thân thiết giữa người dân hai nước. Trong cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang vào hôm 23/3, hai bên đã thông qua một tuyên bố chung về mối quan hệ song phương cùng hướng tới tương lai Hàn-Việt. Nội dung trọng tâm của tuyên bố chung là đưa ra mục tiêu nâng quy mô thương mại giữa hai nước lên mức 100 tỷ USD. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tổ chức cuộc họp thường niên cấp Ngoại trưởng, và xúc tiến thông qua “Tuyên bố tầm nhìn chung” về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Theo đó, Hàn Quốc và Việt Nam đã xây dựng được một kênh đối thoại chặt chẽ trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh.



Kết quả chuyến thăm Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất

Chuyến thăm Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất của Tổng thống Moon Jae-in cũng được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng tầm mối quan hệ song phương. Trong cuộc gặp thượng đỉnh với Thái tử Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, hai bên đã nhất trí nâng quan hệ đối tác chiến lược song phương từng được thiết lập sau khi công ty Hàn Quốc giành quyền xây dựng nhà máy điện hạt nhân Barakah vào năm 2009, thành mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt. Trước cuộc gặp này, chỉ có Ấn Độ và Indonesia là hai nước có quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt với Hàn Quốc. Thái tử Mohammed cũng đã đề xuất xúc tiến dự án hợp tác mới với Hàn Quốc có quy mô 25 tỷ USD trong lĩnh vực dầu mỏ và khí ga. Bên cạnh đó, Hàn Quốc và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất cũng tháo gỡ những tranh cãi xung quanh vấn đề ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) song phương về bí mật quân sự trong khuôn khổ lãnh đạo cấp cao. Hai bên đã nhất trí thành lập một cơ chế thảo luận cấp Thứ trưởng ngoại giao và quốc phòng (2+2). Điều này được cho là có ý nghĩa lớn trong việc tạo được một khung bàn thảo về các vấn đề an ninh nhạy cảm thông qua kênh đối thoại ngoại giao và an ninh song phương chính thức. Bài toán đầu tiên của cơ chế thảo luận trên dự kiến là việc điều chỉnh và bổ sung các nội dung chi tiết của biên bản ghi nhớ về quân sự giữa hai bên.

Nhân dịp thăm Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, Tổng thống Moon cũng đã tham dự lễ hoàn công xây dựng nhà máy điện hạt nhân số một Barakah. Đây là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên mà Hàn Quốc xuất khẩu ra nước ngoài, và hiện Abu Dhabi đang xúc tiến xây dựng tổng cộng bốn nhà máy điện hạt nhân cho đến năm 2020. Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất đánh giá cao năng lực công nghệ nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc, và cam kết sẽ hỗ trợ Hàn Quốc cho gói thầu xây dựng nhà máy diện hạt nhân tại Ả-rập Xê-út. Ngoài ra, ông Moon Jae-in đã đến thăm căn cứ Akh, nơi đồn trú của quân đội Hàn Quốc tại thủ đô Abu Dhabi, nhằm khích lệ tinh thần binh lính.