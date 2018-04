Tokyo bắt buộc giảng dạy nội dung xuyên tạc về đảo Dokdo cho học sinh các cấp học

Chính phủ Nhật Bản hôm 30/3 đã công bố trên cổng thông tin điện tử Chính phủ nước này “Tài liệu hướng dẫn giảng dạy cấp trung học phổ thông”, có nội dung khẳng định đảo Dokdo nằm ở phía cực Đông của Hàn Quốc (theo tiếng Nhật là đảo Takeshima) thuộc chủ quyền lãnh thổ của Nhật Bản. Chính phủ Hàn Quốc ngay lập tức lên án quyết liệt động thái trên và yêu cầu Nhật Bản phải rút lại quyết định này ngay tức khắc.



Tài liệu hướng dẫn giảng dạy

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy là quy chuẩn của Chính phủ về các nội dung đào tạo tối thiểu để giảng dạy cho học sinh. Những nội dung quy định trong tài liệu hướng dẫn giảng dạy sẽ được đưa vào sách giáo khoa, và các truờng học tuyến đầu phải tuân theo những quy định này. Đây sẽ là mức chuẩn cao nhất để Tokyo kiểm soát nội dung của sách giáo khoa. Dựa trên bản hướng dẫn, bước tiếp theo, Chính phủ Nhật Bản sẽ soạn thảo sách hướng dẫn gồm các nội dung cụ thể đề cập trong sách giáo khoa, và bước cuối cùng là lấy đây làm tiêu chuẩn để thực hiện kiểm định sách giáo khoa. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy là một văn bản có hiệu lực ràng buộc về pháp lý, được đưa ra dựa trên những quy tắc thi hành Luật giáo dục trường học.



Mở rộng giảng dạy nội dung chủ quyền đảo Dokdo ở các cấp học

Khẳng định ngang ngược về “chủ quyền lãnh thổ đối với đảo Dokdo” đã được Nhật Bản phản ánh trong nội dung giảng dạy tại trường học từ trước đó, và hành động sai trái này vẫn tiếp diễn ở mức độ nghiêm trọng hơn. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy cấp trung học phổ thông hiện hành đang có nội dung yêu cầu giảng dạy cho học sinh tại các trường học về chủ quyền lãnh thổ liên quan đến đảo Dokdo. Song trong tài liệu này vẫn không ghi rõ yêu cầu phải giảng dạy cho học sinh nội dung rằng “đảo Dokdo thuộc lãnh thổ của Nhật Bản”. Tuy nhiên, trong Tài liệu hướng dẫn giảng dạy ấn bản năm 2014 đã có nội dung cụ thể bắt buộc nêu rõ về đảo Dokdo. Do đó, nội dung khiêu khích khẳng định “chủ quyền lãnh thổ Nhật Bản” đã được đưa vào sách giáo khoa của phần lớn các trường trung học phổ thông. Điển hình là đã có 19 trên tổng số 24 sách giáo khoa trung học phổ thông được kiểm định thông qua trong năm ngoái tại Nhật Bản có đề cập nội dung trên. Do đó, có thể nói Tokyo đã xây dựng được một hệ thống giảng dạy những nội dung xuyên tạc về chủ quyền đảo Dokdo trải khắp các cấp học từ tiểu học, trung học cho đến phổ thông trung học.

Dự đoán nguyên nhân

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy cấp trung học phổ thông được công bố lần này ngoài đảo Dokdo, còn bao gồm cả nội dung liên quan đến đảo Senkaku, hay còn gọi là đảo Điếu Ngư, phần lãnh thổ đang tranh chấp với Trung Quốc. Có thể nói, Nhật Bản đã và đang có hành động khiêu khích với cả Hàn Quốc và Trung Quốc. Từ sau khi Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền, Tokyo đã theo con đường thiên về phía phe cánh hữu như tô đẹp cho sự thống trị của chủ nghĩa thực dân, cùng các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ. Điều này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi gần đây, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Shinzo Abe đã bị giảm sút bởi vụ tham nhũng xoay quanh việc vợ ông tạo điều kiện cho một trường tư giáo dục tư tưởng bảo thủ. Do đó, động thái trên được cho là nhằm lôi kéo sự ủng hộ của phe cánh hữu. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là kết quả từ việc Tokyo bị cô lập ra khỏi cục diện đối thoại của các bên liên quan đến vấn đề bán đảo Hàn Quốc.